Chery Tiggo 7 Hybrid: C-SUV με 25.990 ευρώ, 224 ίππους και εγγύηση έως το 2038

Η Chery Tiggo 7 έρχεται στην Ελλάδα με μια συνταγή που δύσκολα περνά απαρατήρητη: 224 ίπποι, υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς, πλούσιος εξοπλισμός και εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως και το 2038.

Η αγορά των SUV στην Ελλάδα έχει γεμίσει επιλογές, όμως λίγα μοντέλα καταφέρνουν πραγματικά να τραβήξουν την προσοχή όταν συνδυάζουν δυνατές επιδόσεις, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που βρίσκεται χαμηλότερα από αρκετούς ανταγωνιστές μικρότερων κατηγοριών. Το νέο Chery Tiggo 7 είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Η Chery μπαίνει πλέον πολύ επιθετικά στην ελληνική αγορά και το Tiggo 7 δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία της. Ένα κανονικό C-SUV με μήκος 4,55 μέτρα, full hybrid τεχνολογία νέας γενιάς, 224 ίππους, πλούσιο τεχνολογικό υπόβαθρο και τιμή που ξεκινά από επίπεδα B-SUV. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η εταιρεία συνοδεύει το μοντέλο με εργοστασιακή εγγύηση που φτάνει έως και τα 12 χρόνια, κάτι που πρακτικά σημαίνει κάλυψη έως το 2038 για κάποιον που θα το αγοράσει σήμερα.

Από τις πρώτες φωτογραφίες φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Chery δεν προσπάθησε να δημιουργήσει ένα «φθηνό SUV». Το Tiggo 7 έχει έντονη παρουσία στον δρόμο, μεγάλη γρίλια, λεπτά LED φωτιστικά σώματα και αρκετά προσεγμένες αναλογίες για την κατηγορία. Με μήκος 4.553 mm, πλάτος 1.862 mm και μεταξόνιο 2.670 mm, τοποθετείται απέναντι σε μοντέλα όπως τα Tucson, Qashqai, Sportage και 3008. Η εταιρεία μάλιστα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα και στους χώρους, κάτι που φαίνεται τόσο από την ευρύχωρη καμπίνα όσο και από το πορτμπαγκάζ των 480 λίτρων, το οποίο φτάνει έως τα 1.270 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Παράλληλα, η Chery προσπαθεί να ανεβάσει αισθητά την αίσθηση ποιότητας, προσφέροντας θερμομονωτικό και ηχομονωτικό παρμπρίζ, σπορ καθίσματα με ενιαία προσκέφαλα, ηλεκτρική πίσω πόρτα και, ανάλογα με την έκδοση, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται το νέο υβριδικό σύστημα CSH (Chery Super Hybrid), το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDI με ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης, υβριδικό κιβώτιο DHT και μπαταρία 1,83 kWh. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους, αριθμός που ξεφεύγει αισθητά από τα δεδομένα που έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα full hybrid SUV αυτής της τιμής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Chery δεν επικεντρώνεται μόνο στις επιδόσεις, αλλά και στην οικονομία καυσίμου. Η επίσημη μέση κατανάλωση WLTP ανακοινώνεται στα 5,7 lt/100 km, με εκπομπές CO2 129 g/km. Με αυτά τα δεδομένα, το Tiggo 7 Hybrid προσπαθεί να συνδυάσει τις επιδόσεις ενός αρκετά ισχυρού turbo SUV με κατανάλωση που θυμίζει μικρότερο και σαφώς πιο αδύναμο μοντέλο.

Στο εσωτερικό, το Tiggo 7 ακολουθεί μια αρκετά μοντέρνα λογική, με έντονο ψηφιακό χαρακτήρα και premium αισθητική. Κυριαρχεί η κυρτή διπλή οθόνη 24,6 ιντσών με ανάλυση HD, ενώ η λειτουργία του infotainment βασίζεται στον επεξεργαστή Qualcomm 8155, ο οποίος σύμφωνα με τη Chery επιτρέπει εκκίνηση του συστήματος μέσα σε μόλις δύο δευτερόλεπτα και διαχείριση πολλαπλών εντολών χωρίς καθυστερήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης το σύστημα κάμερας 540°, το οποίο εκτός από την κλασική περιμετρική εικόνα 360°, προσφέρει και προβολή του κάτω μέρους του αυτοκινήτου, βοηθώντας σε στενούς ελιγμούς ή δύσκολες συνθήκες στάθμευσης.

Η Chery προσπαθεί ξεκάθαρα να δείξει ότι το Tiggo 7 δεν υστερεί ούτε στον τομέα της ασφάλειας. Το μοντέλο διαθέτει 25 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, μεταξύ των οποίων adaptive cruise control, συστήματα διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση σύγκρουσης, υποβοήθηση στάθμευσης και παρακολούθηση οδηγού. Παράλληλα, διαθέτει 7 αερόσακους, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι πάνω από το 60% του αμαξώματος είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής. Το Tiggo 7 έχει επίσης λάβει βαθμολογία 5 αστέρων σε δοκιμές ασφαλείας NCAP.

Η ελληνική γκάμα του Chery Tiggo 7 περιλαμβάνει δύο υβριδικές και δύο plug-in hybrid εκδόσεις. Η βασική Tiggo 7 Hybrid 1.5 TGDI 224PS Comfort Auto κοστίζει 26.180 ευρώ και ήδη περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του τεχνολογικού και εξοπλιστικού πακέτου του μοντέλου. Πάνω από αυτή βρίσκεται η Luxury Auto, με τιμή 30.490 ευρώ, προσθέτοντας ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας. Για όσους θέλουν ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση και δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης, υπάρχουν και οι plug-in hybrid εκδόσεις των 279 ίππων, με τιμή αφετηρίας τις 35.990€. Οι plug-in hybrid εκδόσεις ανακοινώνουν μέση κατανάλωση μόλις 2,4 lt/100 km WLTP, με εκπομπές CO2 54 g/km και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της Chery στην ελληνική αγορά είναι ξεκάθαρα το πακέτο εγγύησης και υποστήριξης μετά την αγορά. Κάθε νέο Chery συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, κάτι που από μόνο του τοποθετεί τη μάρκα πολύ ψηλά σε επίπεδο κάλυψης και after sales υποστήριξης. Η εταιρεία αναφέρει ότι χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία παραγωγής και υψηλά πρότυπα ποιότητας ώστε τα μοντέλα της να προσφέρουν αυξημένη αντοχή και αξιοπιστία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα όμως, στην Ελλάδα ο όμιλος Σπανός προσφέρει και επιπλέον πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης για ακόμη 5 χρόνια, ανεβάζοντας τη συνολική κάλυψη έως και τα 12 χρόνια υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με απλά λόγια, κάποιος που αγοράζει σήμερα ένα νέο Chery μπορεί πρακτικά να έχει εργοστασιακή και επεκταμένη κάλυψη έως και το 2038, κάτι που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πακέτα εγγύησης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

