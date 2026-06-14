Citroen C3 Aircross: Αναλυτικά οι εκδόσεις για το 7θέσιο SUV που ξεκινά από 19.500 ευρώ

Το Citroen C3 Aircross φέρνει στην κατηγορία των compact SUV μια σπάνια για τα δεδομένα της πρόταση, συνδυάζοντας τιμή εκκίνησης 19.500 ευρώ, δυνατότητα για έως 7 θέσεις και επιλογές βενζίνης, hybrid και ηλεκτρικής κίνησης.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που ποντάρουν στην εικόνα, άλλα που στηρίζονται στην τεχνολογία τους και κάποια που προσπαθούν να δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερη ουσία με όσο το δυνατόν πιο λογική τιμή. Στην περίπτωση του Citroen C3 Aircross, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο ότι πρόκειται για ένα ακόμα compact SUV, αλλά στο ότι φέρνει στην κατηγορία του ένα στοιχείο που σπάνια συναντάμε σε αυτά τα χρήματα: τη δυνατότητα διαμόρφωσης με έως 7 θέσεις.

Το νέο Citroen C3 Aircross ξεκινά στην Ελλάδα από τις 19.500 ευρώ, διατίθεται με κινητήρα βενζίνης, υβριδικό σύστημα αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ενώ τοποθετείται ως μία από τις πιο πρακτικές και οικονομικά προσβάσιμες οικογενειακές προτάσεις της αγοράς. Δεν προσπαθεί να γίνει πολυτελές, ούτε να παίξει τον ρόλο ενός μεγάλου SUV. Αυτό που κάνει είναι διαφορετικό και, σε μεγάλο βαθμό, πιο έξυπνο: προσφέρει χώρους, ευελιξία και χαμηλό κόστος εισόδου σε ένα πακέτο με λογικές διαστάσεις για την καθημερινότητα.

Ένα SUV που σκέφτεται οικογενειακά

Η Citroen έχει χτίσει μεγάλο μέρος της σύγχρονης ταυτότητάς της γύρω από την άνεση και το C3 Aircross ακολουθεί ακριβώς αυτή τη λογική. Η σχεδίασή του έχει πιο SUV χαρακτήρα από πριν, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, πιο κάθετες γραμμές και πιο στιβαρή παρουσία, όμως το βασικό του επιχείρημα δεν είναι η εμφάνιση. Είναι η πρακτικότητα.

Η δυνατότητα μεταφοράς έως 7 επιβατών δίνει στο μοντέλο ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα απέναντι στα περισσότερα μικρά SUV, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά σε πενταθέσια διάταξη. Η τρίτη σειρά καθισμάτων δεν μετατρέπει ξαφνικά το C3 Aircross σε μεγάλο οικογενειακό μοντέλο, όμως προσφέρει μια πολύ χρήσιμη λύση για οικογένειες με παιδιά, για έκτακτες μετακινήσεις με περισσότερους επιβάτες ή για όσους θέλουν ένα αυτοκίνητο που δεν τους περιορίζει όταν αλλάζουν οι ανάγκες της καθημερινότητας.

Η πρόσβαση στην τρίτη σειρά γίνεται με τη βοήθεια των πίσω θυρών και των αναδιπλούμενων καθισμάτων της δεύτερης σειράς, ενώ όταν τα δύο επιπλέον καθίσματα δεν χρησιμοποιούνται, αναδιπλώνονται ώστε να απελευθερωθεί χώρος αποσκευών. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα του μοντέλου: δεν αγοράζεις απλώς δύο έξτρα θέσεις, αλλά ένα αυτοκίνητο που μπορεί να αλλάζει ρόλο ανάλογα με τη χρήση.

Turbo 100 ίππων: Η πιο προσιτή είσοδος στη γκάμα

Η βασική έκδοση του νέου C3 Aircross είναι η Turbo 100hp Manual YOU!, με τιμή 19.500 ευρώ. Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον του μοντέλου, καθώς η Citroen προσφέρει ένα SUV με οικογενειακό προσανατολισμό, δυνατότητα 7θέσιας διάταξης και τιμή που ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ.

Ο κινητήρας είναι 3κύλινδρος turbo βενζίνης, αποδίδει 100 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο. Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 6,0 έως 6,1 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO2 βρίσκονται στα 134 g/km για τη βασική έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας διαμορφώνονται στα 86 ευρώ, ποσό λογικό για ένα οικογενειακό SUV βενζίνης.

Πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση Turbo 100hp Manual PLUS, με τιμή 22.000 ευρώ. Διατηρεί τον ίδιο κινητήρα των 100 ίππων, αλλά προσφέρει πλουσιότερο εξοπλισμό και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για εκείνον που θέλει να κρατήσει χαμηλά το κόστος αγοράς, χωρίς όμως να μείνει στη βασική διαμόρφωση. Οι εκπομπές CO2 ανεβαίνουν ελαφρώς στα 136 g/km, με τέλη κυκλοφορίας 87 ευρώ.

Hybrid 145: Η πιο ολοκληρωμένη επιλογή

Η πιο ενδιαφέρουσα μηχανικά έκδοση του C3 Aircross είναι η Hybrid 145 Automatic, η οποία ξεκινά από τις 25.000 ευρώ στην έκδοση PLUS. Εδώ το μοντέλο αλλάζει χαρακτήρα, αφού αποκτά περισσότερη ισχύ, αυτόματο κιβώτιο και υβριδική λειτουργία που μειώνει σημαντικά την κατανάλωση στην πόλη. Το υβριδικό σύστημα αποδίδει 145 ίππους, ενώ σύμφωνα με τη Citroen μπορεί να κινείται σε ηλεκτρική λειτουργία έως και για το 50% του χρόνου αστικής οδήγησης. Η συνδυασμένη κατανάλωση κυμαίνεται στα 5,3 έως 5,4 lt/100 km, οι εκπομπές CO2 είναι 120 g/km, ενώ σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι hybrid εκδόσεις δεν επιβαρύνονται με τέλη κυκλοφορίας.

Η έκδοση Hybrid 145 Automatic PLUS κοστίζει 25.000 ευρώ, ενώ στην κορυφή της υβριδικής γκάμας βρίσκεται η Hybrid 145 Automatic MAX, με τιμή 27.500 ευρώ. Η MAX είναι η πιο πλούσια εξοπλιστικά έκδοση για όσους θέλουν το πιο ολοκληρωμένο C3 Aircross με θερμικό κινητήρα, χωρίς να μπουν στη διαδικασία φόρτισης. Ουσιαστικά, η υβριδική έκδοση είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Έχει αρκετή ισχύ για οικογενειακή χρήση, είναι πιο ξεκούραστη στην πόλη χάρη στο αυτόματο κιβώτιο και προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση χωρίς να απαιτεί αλλαγή συνηθειών από τον οδηγό.

Και ηλεκτρικό, από 27.000 ευρώ

Η γκάμα του C3 Aircross δεν περιορίζεται στις εκδόσεις βενζίνης και hybrid, καθώς υπάρχει και αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή. Το Electric 113hp Extended Range YOU! ξεκινά από τις 27.000 ευρώ, ενώ η έκδοση PLUS κοστίζει 29.500 ευρώ και η MAX φτάνει τις 31.500 ευρώ.

Η ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 113 ίππους, έχει μηδενικές εκπομπές CO2 και φυσικά δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Είναι η επιλογή για εκείνους που έχουν πρόσβαση σε φόρτιση και θέλουν ένα οικογενειακό SUV μηδενικών ρύπων, χωρίς όμως να περάσουν σε μεγαλύτερη και ακριβότερη κατηγορία.

Το σημαντικό εδώ είναι ότι η Citroen δεν παρουσιάζει το C3 Aircross με μία μόνο λογική. Αντίθετα, δίνει στον αγοραστή τρεις καθαρές διαδρομές: οικονομική βενζίνη, πιο ολοκληρωμένο hybrid και ηλεκτρική έκδοση για όσους είναι έτοιμοι να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση.

Τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, ξεκάθαρη γκάμα

Το νέο C3 Aircross διατίθεται με τρία επίπεδα εξοπλισμού: YOU!, PLUS και MAX. Η YOU! λειτουργεί ως η έκδοση εισόδου και είναι αυτή που κρατά την τιμή εκκίνησης στις 19.500 ευρώ. Η PLUS είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή, καθώς συνδυάζεται τόσο με τον κινητήρα βενζίνης όσο και με τις hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις. Η MAX βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας και απευθύνεται σε όσους θέλουν τον πιο πλήρη εξοπλισμό.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη φιλοσοφία του μοντέλου είναι η SUV σχεδίαση, το Head-up Display, οι συνδεδεμένες υπηρεσίες και φυσικά η πρακτική διαμόρφωση της καμπίνας. Παράλληλα, η Citroen προσφέρει σειρά αξεσουάρ που ταιριάζουν στον οικογενειακό και εκδρομικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου, όπως μπάρες οροφής, μπαγκαζιέρα, βάση ποδηλάτου, πατάκια παντός καιρού και προστατευτικό δαπέδου χώρου αποσκευών.

Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν μεγαλύτερη σημασία από όσο φαίνεται. Σε ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται σε οικογένειες, δραστήριους οδηγούς και όσους θέλουν ένα SUV για όλες τις δουλειές, η δυνατότητα εύκολης προσαρμογής με αξεσουάρ δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, αλλά κομμάτι της χρηστικότητας.

Όλες οι τιμές του Citroen C3 Aircross

Η γκάμα ξεκινά με το Turbo 100hp Manual YOU! στις 19.500 ευρώ και συνεχίζει με το Turbo 100hp Manual PLUS στις 22.000 ευρώ. Οι υβριδικές εκδόσεις αρχίζουν από τις 25.000 ευρώ για το Hybrid 145 Automatic PLUS και φτάνουν τις 27.500 ευρώ για το Hybrid 145 Automatic MAX.

Στις ηλεκτρικές εκδόσεις, το Electric 113hp Extended Range YOU! κοστίζει 27.000 ευρώ, το Electric 113hp Extended Range PLUS ανεβαίνει στις 29.500 ευρώ, ενώ το Electric 113hp Extended Range MAX βρίσκεται στις 31.500 ευρώ.

Με άλλα λόγια, το C3 Aircross καλύπτει ένα εύρος τιμών από τις 19.500 έως τις 31.500 ευρώ, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικό προϋπολογισμό και διαφορετική χρήση. Αυτό είναι ίσως και το πιο δυνατό του χαρτί. Δεν περιορίζεται σε έναν τύπο αγοραστή, αλλά ανοίγει τη βεντάλια από τον οδηγό που θέλει ένα προσιτό SUV βενζίνης μέχρι εκείνον που αναζητά υβριδική οικονομία ή αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση.

Τι κρατάμε;