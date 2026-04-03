Compact SUV που καίει 1,8 lt/100km και ξεκινά από 26.990 ευρώ – Ήρθε στην Ελλάδα

Ο κόσμος του αυτοκινήτου αλλάζει με ρυθμό που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε απλώς θεωρητικός, και σήμερα το SUV δεν είναι μόνο η πιο δημοφιλής κατηγορία, αλλά και το βασικό πεδίο όπου δοκιμάζονται οι πιο εξελιγμένες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζονται προτάσεις που δεν περιορίζονται σε marketing υποσχέσεις, αλλά φέρνουν μαζί τους συγκεκριμένα νούμερα που αλλάζουν τη συζήτηση. Το νέο BYD ATTO 2 DM-i ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για ένα compact SUV που εισάγει την τεχνολογία Super Hybrid της κινεζικής μάρκας στην ελληνική αγορά, με βασικό του όπλο μια εντυπωσιακή τιμή κατανάλωσης που φτάνει μόλις τα 1,8 lt/100 km, αλλά και ένα συνολικό πακέτο που δείχνει ξεκάθαρα προς το μέλλον.

Η λογική του συγκεκριμένου συστήματος δεν είναι αυτή ενός απλού plug-in hybrid. Εδώ η φιλοσοφία είναι διαφορετική και πιο κοντά σε ηλεκτρικό όχημα. Το ATTO 2 DM-i λειτουργεί κατά κύριο λόγο ηλεκτρικά, με τον βενζινοκινητήρα των 1,5 λίτρων να παίζει υποστηρικτικό ρόλο, είτε παράγοντας ενέργεια είτε ενισχύοντας την κίνηση όταν χρειάζεται. Αυτό μεταφράζεται σε άμεση απόκριση, ομαλή λειτουργία και μια αίσθηση που θυμίζει EV στην καθημερινότητα. Η τεχνολογία βασίζεται στη γνωστή Blade Battery, αλλά και σε ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που φροντίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πηγή με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που μπορεί να κινηθεί για έως και 90 km αποκλειστικά ηλεκτρικά, καλύπτοντας τις περισσότερες καθημερινές διαδρομές χωρίς κατανάλωση βενζίνης, ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.000 km.

Το νέο SUV της BYD διατίθεται σε δύο εκδόσεις, που διαφοροποιούνται κυρίως σε ισχύ και μπαταρία, αλλά διατηρούν την ίδια φιλοσοφία. Η έκδοση Active αποδίδει 166 ίππους και διαθέτει μπαταρία 7,8 kWh, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 40 km και συνολική έως περίπου 930 km. Είναι η επιλογή που απευθύνεται σε όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο της εξηλεκτρισμένης οδήγησης με πιο προσιτό κόστος. Η έκδοση Boost ανεβάζει τον πήχη, με 212 ίππους και μεγαλύτερη μπαταρία 18,0 kWh. Εδώ η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 90 km, ενώ η συνολική αγγίζει τα 1.000 km. Παράλληλα, οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 41 g/km, κάτι που δίνει και σημαντικά φορολογικά οφέλη. Στην πράξη, η εμπειρία οδήγησης είναι κοινή: ήσυχη, άμεση και γραμμική, με τον ηλεκτροκινητήρα να έχει τον πρώτο λόγο.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, γίνεται ξεκάθαρο ότι το ATTO 2 δεν είναι ένα «φθηνό» SUV με συμβιβασμούς. Αντίθετα, η καμπίνα δείχνει προσεγμένη, με ποιοτικά υλικά και σύγχρονη ψηφιακή εικόνα. Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει οθόνη αφής 12,8 ιντσών με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Το σύστημα υποστηρίζει φωνητικές εντολές μέσω AI βοηθού, επιτρέποντας πιο φυσική αλληλεπίδραση με το αυτοκίνητο. Στους χώρους, το μοντέλο αποδεικνύεται ιδιαίτερα πρακτικό. Το επίπεδο δάπεδο βελτιώνει την άνεση των πίσω επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών των 425 λίτρων μπορεί να φτάσει έως τα 1.335 λίτρα, καλύπτοντας άνετα οικογενειακές ανάγκες.

Ένα από τα δυνατά σημεία του νέου SUV είναι ο εξοπλισμός. Από τη βασική κιόλας έκδοση, το μοντέλο διαθέτει LED φώτα, ψηφιακό cockpit, μεγάλη οθόνη infotainment, adaptive cruise control και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης. Η έκδοση Boost προσθέτει στοιχεία που ανεβάζουν τον πήχη, όπως κάμερα 360°, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, πανοραμική οροφή και ασύρματη φόρτιση 50W. Παράλληλα, η λειτουργία Vehicle-to-Load επιτρέπει τη χρήση της μπαταρίας για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, κάτι που αποκτά πρακτική αξία σε εκδρομές ή επαγγελματική χρήση.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όλα τα παραπάνω έρχονται με μια τιμή που τοποθετεί το μοντέλο επιθετικά στην αγορά. Η βασική έκδοση ξεκινά από 26.990 ευρώ, ενώ η πιο ισχυρή Boost φτάνει τα 29.990 ευρώ. Σε αυτά τα επίπεδα, το ATTO 2 DM-i δεν ανταγωνίζεται μόνο άλλα plug-in hybrid, αλλά και συμβατικά υβριδικά ή ακόμη και θερμικά μοντέλα, προσφέροντας όμως σαφώς χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Η τιμή κατανάλωσης των 1,8 lt/100 km δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό νούμερο για το χαρτί. Αν ο χρήστης φορτίζει τακτικά, το αυτοκίνητο μπορεί να λειτουργεί τις περισσότερες ημέρες ως ηλεκτρικό, περιορίζοντας τη χρήση βενζίνης στο ελάχιστο. Σε συνδυασμό με το κόστος ρεύματος, αυτό μεταφράζεται σε δραματική μείωση εξόδων, ειδικά σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα τιμών καυσίμων. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που προσαρμόζεται τόσο στην πόλη όσο και στο ταξίδι, χωρίς περιορισμούς.

Το νέο SUV της BYD δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού κατευθύνεται η αγορά. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη εξηλεκτρισμένο μοντέλο, αλλά για μια πρόταση που συνδυάζει ηλεκτρική εμπειρία, μεγάλη αυτονομία και χαμηλό κόστος χρήσης με τρόπο που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εφικτός. Με τιμή εκκίνησης κάτω από 27.000 ευρώ και τεχνολογία που φέρνει πραγματικό όφελος στην καθημερινότητα, το ATTO 2 DM-i έρχεται για να ταράξει τα νερά στην κατηγορία των compact SUV και να βάλει σοβαρή πίεση στον ανταγωνισμό.

Τι κρατάμε;