Crossover έως 20.000 ευρώ: Τα 5 που πουλάνε στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά έχει αλλάξει εντελώς τα τελευταία χρόνια: Εκεί που κάποτε το «λαϊκό αυτοκίνητο» ήταν ένα μικρό hatchback πόλης, πλέον ολοένα περισσότεροι οδηγοί ψάχνουν ένα crossover με πιο ψηλή θέση οδήγησης, μεγαλύτερη πρακτικότητα και πιο SUV αισθητική, χωρίς όμως να ξεφεύγουν οικονομικά.
Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ίσως η πιο σημαντική κατηγορία της αγοράς σήμερα: τα crossover έως 20.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι πως πλέον ακόμα και σε αυτά τα χρήματα υπάρχουν μοντέλα με hybrid τεχνολογία, μεγάλες οθόνες, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και εξοπλισμό που πριν λίγα χρόνια θα βλέπαμε μόνο σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
Αυτή τη στιγμή, πέντε μοντέλα ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά:
Τελικά ποιο αξίζει περισσότερο;
Η αλήθεια είναι πως η κατηγορία των crossover έως 20.000 ευρώ δεν ήταν ποτέ τόσο δυνατή όσο σήμερα. Το Toyota Aygo X Hybrid ξεχωρίζει για την οικονομία και την hybrid τεχνολογία, το Citroën C3 για την άνεση, το Sandero Stepway για το value for money, το Grande Panda για το design και τον χαρακτήρα του, ενώ το MG ZS MAX προσφέρει εξοπλισμό και χώρους που δύσκολα συναντάς σε αυτά τα χρήματα. Και τελικά, αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί τα συγκεκριμένα μοντέλα πουλάνε τόσο πολύ στην Ελλάδα το 2026.
Τι κρατάμε;
- Τα crossover κάτω από 20.000 ευρώ έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά
- Το Toyota Aygo X Hybrid ξεχωρίζει για κατανάλωση 3,7 λτ./100 χλμ.
- Το Citroën C3 προσφέρει hybrid τεχνολογία και κορυφαία άνεση
- Το Sandero Stepway παραμένει κορυφαίο σε value for money
- Το Fiat Grande Panda φέρνει retro αισθητική και hybrid χαρακτήρα
- Το MG ZS MAX δίνει premium εξοπλισμό σε τιμή κάτω από 20.000 ευρώ