Crossover έως 20.000 ευρώ: Τα 5 που πουλάνε στην Ελλάδα

Toyota Aygo X Hybrid: 648 ταξινομήσεις και κατανάλωση… scooter

Τιμές από: 19.670€

Το Toyota Aygo X Hybrid έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ελληνικής αγοράς. Το μικρό crossover της Toyota κατάφερε μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2026 να σημειώσει 648 ταξινομήσεις, κατακτώντας το εντυπωσιακό 77,98% της κατηγορίας A-SUV, ενώ μόνο τον Απρίλιο πέτυχε 220 πωλήσεις και μερίδιο 84,62% στην κατηγορία του. Η Toyota ουσιαστικά πήρε τη λογική ενός city car και τη μετέτρεψε σε ένα αυθεντικό urban crossover με SUV αισθητική, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και σαφώς πιο premium εικόνα από πριν. Το μεγάλο highlight όμως είναι το νέο hybrid σύστημα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο κινητήρας 1.5 Hybrid 116 ίππων, συνδυασμένος αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο e-CVT, με επίσημη κατανάλωση από μόλις 3,7 λτ./100 χλμ.. Η βασική έκδοση X-Play ξεκινά λίγο κάτω από τις 20.000 ευρώ και διαθέτει ήδη πλήρες πακέτο Toyota Safety Sense, ψηφιακό πίνακα οργάνων και σύγχρονο infotainment. Πιο πάνω βρίσκονται οι X-Style, X-Pulse, X-Trend και η πιο σπορ GR SPORT. Παρά τις compact διαστάσεις, το Aygo X παραμένει ιδιαίτερα πρακτικό για πόλη, με crossover θέση οδήγησης, καλή ορατότητα και πολύ εύκολο παρκάρισμα.

Citroën C3: 2.094 ταξινομήσεις και το πιο “SUV” C3 που έγινε ποτέ

Τιμές από: 18.300€

Το νέο Citroën C3 είναι πλέον κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό supermini. Η νέα γενιά έχει αποκτήσει ξεκάθαρη crossover φιλοσοφία, πιο SUV αναλογίες και πολύ πιο μοντέρνα αισθητική, κάτι που φαίνεται και στις πωλήσεις του. Στο πρώτο τετράμηνο του 2026 το νέο C3 σημείωσε 2.094 ταξινομήσεις, ενώ μόνο τον Απρίλιο πέτυχε 402 πωλήσεις, αποτελώντας ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της B-SUV αγοράς στην Ελλάδα. Η Citroën δίνει μεγάλη έμφαση στην άνεση, κάτι που φαίνεται αμέσως από την ανάρτηση, τα νέα καθίσματα Advanced Comfort και τη συνολική αίσθηση κύλισης. Η γκάμα περιλαμβάνει βενζινοκίνητη έκδοση 100 ίππων, αλλά και τη νέα Hybrid 110 hp, η οποία μπορεί να κινείται ηλεκτρικά για μεγάλο μέρος της αστικής διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά κατανάλωση και θόρυβο.

Στο εσωτερικό, το νέο C3 δείχνει πολύ πιο ψηφιακό και μοντέρνο από πριν, με μεγάλες οθόνες, connected υπηρεσίες και σύγχρονα ADAS. Παράλληλα, η Citroën συνεχίζει να επενδύει και στην πρακτικότητα, με αρκετούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Σχεδιαστικά, είναι ίσως το πιο “SUV looking” C3 που έχουμε δει μέχρι σήμερα, με μεγάλους θόλους, τετραγωνισμένες γραμμές και νέο εμπρός μέρος που θυμίζει μεγαλύτερα Citroën.

Dacia Sandero Stepway: 1.294 ταξινομήσεις και τεράστιο value for money

Τιμές από: 17.350€

Το Dacia Sandero Stepway παραμένει μία από τις πιο λογικές αγορές στην ελληνική αγορά και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στις ταξινομήσεις του. Στο πρώτο τετράμηνο του 2026 σημείωσε 1.294 ταξινομήσεις, ενώ μόνο τον Απρίλιο έφτασε τις 353 πωλήσεις, παραμένοντας ένα από τα πιο εμπορικά crossover της χώρας. Η μεγάλη επιτυχία του μοντέλου βασίζεται στο γεγονός ότι προσφέρει πραγματικό crossover χαρακτήρα σε τιμή που παραμένει χαμηλή για τα δεδομένα της αγοράς. Το Sandero Stepway διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, SUV σχεδιαστικά στοιχεία, roof rails και αρκετά δυναμική εικόνα, χωρίς όμως να χάνει τον πρακτικό του χαρακτήρα.

Η πιο ενδιαφέρουσα έκδοση είναι πιθανότατα η Eco-G 120 με εργοστασιακό LPG, καθώς προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Παράλληλα, υπάρχουν και turbo βενζινοκίνητες επιλογές, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο. Στο εσωτερικό, το μοντέλο έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά σε σχέση με το παρελθόν, αποκτώντας πλέον οθόνη infotainment 10 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων και αρκετά σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Το μεγάλο του ατού όμως παραμένει η σχέση τιμής-χώρων-εξοπλισμού, όπου συνεχίζει να είναι από τα κορυφαία αυτοκίνητα της αγοράς.

Fiat Grande Panda: 714 ταξινομήσεις και retro αισθητική που ξεχωρίζει

Τιμές από: 17.590€ (με προωθητική ενέργεια)

Η Fiat επέστρεψε δυναμικά στην κατηγορία των compact crossover με το νέο Grande Panda, ένα μοντέλο που συνδυάζει retro αισθητική με σύγχρονη hybrid τεχνολογία. Μέσα στους πρώτους μήνες παρουσίας του στην ελληνική αγορά, το Grande Panda κατάφερε ήδη να σημειώσει 714 ταξινομήσεις, ενώ μόνο τον Απρίλιο πέτυχε 189 πωλήσεις, δείχνοντας ότι το κοινό ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στο νέο μοντέλο. Η σχεδίαση είναι ξεκάθαρα εμπνευσμένη από το αυθεντικό Panda των 80s, όμως πλέον το αυτοκίνητο αποκτά crossover χαρακτήρα, πιο SUV αναλογίες και πολύ πιο μοντέρνα παρουσία στον δρόμο.

Το Grande Panda Hybrid χρησιμοποιεί υβριδικό σύστημα νέας γενιάς, δίνοντας έμφαση κυρίως στην οικονομία και στην καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη. Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Pop, Icon και La Prima, με τις ακριβότερες να διαθέτουν πιο premium λεπτομέρειες, μεγαλύτερες οθόνες, καλύτερο infotainment και περισσότερα συστήματα υποβοήθησης. Στο εσωτερικό, η Fiat έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση, με αρκετές retro αναφορές αλλά και μοντέρνες τεχνολογίες συνδεσιμότητας.

MG ZS MAX: 757 ταξινομήσεις και εξοπλισμός μεγαλύτερης κατηγορίας

Τιμές από: 19.950€

Το MG ZS MAX είναι ίσως το αυτοκίνητο που έχει αλλάξει περισσότερο τα δεδομένα στα οικονομικά SUV στην Ελλάδα. Στο πρώτο τετράμηνο του 2026 σημείωσε 757 ταξινομήσεις, ενώ μόνο τον Απρίλιο πέτυχε 180 πωλήσεις, καταφέρνοντας να μπει ανάμεσα στα πιο εμπορικά C-SUV της αγοράς. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως το μοντέλο ξεκινά από μόλις 19.950 ευρώ, προσφέροντας εξοπλισμό που δύσκολα συναντάς σε αυτή την κατηγορία τιμής. Το ZS MAX διαθέτει διπλές ψηφιακές οθόνες 7” και 12,3”, MG Pilot, κάμερα 360°, LED φωτιστικά σώματα, keyless entry και αρκετά προηγμένα συστήματα ασφαλείας ήδη από τις βασικές εκδόσεις.

Οι εκδόσεις Excite και Exclusive διαφοροποιούνται κυρίως στον εξοπλισμό άνεσης και στις τεχνολογίες συνδεσιμότητας, ενώ το συνολικό πακέτο του αυτοκινήτου θυμίζει SUV ακριβότερης κατηγορίας. Σχεδιαστικά, το νέο ZS MAX δείχνει πιο ώριμο και πιο premium από ποτέ, με πιο δυναμικό εμπρός μέρος, νέες λεπτομέρειες και αρκετά βελτιωμένη ποιότητα στην καμπίνα. Παράλληλα, το μοντέλο προσφέρει πολύ καλούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές, κάτι που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για οικογενειακή χρήση.