Το Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 συνδυάζει τετρακίνηση, αυτόματο κιβώτιο και υγραέριο, προσφέροντας αυτονομία έως 1.510 χιλιόμετρα και τιμή από 29.900 ευρώ.

Το Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 συγκεντρώνει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Έλληνα αγοραστή. Διατηρεί τον προσανατολισμό του μοντέλου στις εξορμήσεις, προσθέτει την ευκολία του αυτόματου κιβωτίου και αξιοποιεί το LPG για να περιορίσει το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Παράλληλα, αποτελεί τη μοναδική τετρακίνητη επιλογή στη σημερινή ελληνική γκάμα Duster. Η Dacia χρησιμοποιεί πλέον και την ονομασία Tribrid 150 4×4, αναδεικνύοντας τις τρεις πηγές ενέργειας που αξιοποιεί: βενζίνη, υγραέριο και ηλεκτρισμό. Το ενδιαφέρον, επομένως, ξεπερνά την προσθήκη ενός ακόμη κινητήρα. Για κάποιον που θέλει ένα αυτοκίνητο για τη δουλειά, τα οικογενειακά ταξίδια και τις διαδρομές μακριά από την άσφαλτο, αυτή η έκδοση δίνει περισσότερους λόγους να εξετάσει το Duster. Αρκεί, βέβαια, να έχει χρήση για όσα προσφέρει επιπλέον.

Ένας turbo κινητήρας και ένας ηλεκτροκινητήρας μοιράζονται τη δουλειά

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας τρικύλινδρος turbo κινητήρας 1,2 λίτρων, ο οποίος λειτουργεί με βενζίνη ή LPG και διαθέτει υβριδική υποβοήθηση 48V. Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 140 ίππους και 230 Nm, μεταφέροντας την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Στον πίσω άξονα αναλαμβάνει ένας ξεχωριστός ηλεκτροκινητήρας, με μέγιστη στιγμιαία απόδοση 31 ίππων. Η συνολική μέγιστη ισχύς του συστήματος φτάνει τους 154 ίππους, σύμφωνα με τα διεθνή τεχνικά στοιχεία της Dacia, παρότι η εμπορική ονομασία παραμένει «150». Ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, με δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών από paddles στο τιμόνι. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας έχει το δικό του κιβώτιο δύο σχέσεων, ώστε να προσφέρει την κατάλληλη υποβοήθηση σε διαφορετικές ταχύτητες. Για τον αγοραστή, το αυτόματο κιβώτιο αποτελεί ουσιαστικό μέρος της αναβάθμισης. Εξυπηρετεί στην καθημερινή κίνηση, ενώ απαλλάσσει τον οδηγό από τον χειρισμό του συμπλέκτη σε ανηφόρες και περάσματα που απαιτούν χαμηλή ταχύτητα.

Τετρακίνηση με διαφορετική αρχιτεκτονική

Η εμπρός και η πίσω μονάδα κίνησης δεν συνδέονται μέσω κεντρικού άξονα μετάδοσης. Η συνεργασία τους ελέγχεται ηλεκτρονικά, με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα να αναλαμβάνει την κίνηση των πίσω τροχών όταν χρειάζεται. Η πρώτη σχέση του πίσω κιβωτίου εξυπηρετεί την απόδοση υψηλής ροπής στους τροχούς σε χαμηλές ταχύτητες. Η δεύτερη επιτρέπει τη συμμετοχή του ηλεκτροκινητήρα έως τα 140 χλμ./ώρα, ενώ υπάρχει δυνατότητα αποσύμπλεξης για περιορισμό των απωλειών. Ο οδηγός διαθέτει τις επιλογές Auto, Eco, Snow, Mud/Sand και Lock, ανάλογα με τις συνθήκες. Η απόσταση από το έδαφος των 217 χιλιοστών και η γωνία προσέγγισης έως 30 μοίρες συμπληρώνουν το πακέτο. Είναι χαρακτηριστικά που αποκτούν πρακτική αξία σε έναν κακοτράχαλο χωματόδρομο, στην πρόσβαση σε ένα απομονωμένο κατάλυμα ή στις χειμερινές εξορμήσεις.

Πόσο καίει και πού βρίσκεται η οικονομία

H μικτή κατανάλωση WLTP διαμορφώνεται σε 7,2 λίτρα/100 χλμ. με LPG και 5,9 λίτρα/100 χλμ. με βενζίνη. Πρόκειται για τιμές τυποποιημένης μέτρησης, με την πραγματική κατανάλωση να επηρεάζεται από την ταχύτητα, το φορτίο και τη διαδρομή. Στο υγραέριο, το κριτήριο που ενδιαφέρει περισσότερο είναι πόσο κοστίζουν τα 100 χιλιόμετρα. Με ένα καθαρά ενδεικτικό παράδειγμα τιμών, 1 ευρώ/λίτρο για το LPG και 1,80 ευρώ/λίτρο για τη βενζίνη, οι παραπάνω καταναλώσεις αντιστοιχούν σε 7,20 ευρώ και 10,62 ευρώ/100 χλμ. αντίστοιχα. Η διαφορά φτάνει περίπου τα 684 ευρώ στα 20.000 χιλιόμετρα, εφόσον χρησιμοποιηθεί η ίδια βάση υπολογισμού. Οι συγκεκριμένες τιμές καυσίμων αποτελούν παράδειγμα, όχι καταγραφή των σημερινών τιμών στην αντλία. Η υβριδική λειτουργία συνεισφέρει ιδιαίτερα στην πόλη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, χωρίς εξωτερική φόρτιση. Η Dacia αναφέρει δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για έως 60% του χρόνου αστικής οδήγησης, βάσει εσωτερικών δοκιμών. Το ποσοστό αφορά χρόνο, όχι απόσταση, και εξαρτάται από τις πραγματικές συνθήκες.

Αυτονομία που ξεπερνά τα 1.500 χιλιόμετρα

Το Duster διαθέτει δύο δεξαμενές των 50 λίτρων, μία για βενζίνη και μία για LPG. Η ελληνική αντιπροσωπεία αναφέρει συνολική μικτή αυτονομία έως 1.510 χιλιόμετρα, με αξιοποίηση και των δύο καυσίμων. Αυτό δίνει ευελιξία στα μεγάλα ταξίδια. Μπορείς να χρησιμοποιείς κυρίως υγραέριο για οικονομία, διατηρώντας τη βενζίνη διαθέσιμη όταν δεν εξυπηρετεί ο ανεφοδιασμός με LPG. Η εναλλαγή καυσίμου γίνεται και μέσω διακόπτη στο ταμπλό.

Από 29.900 ευρώ στην Ελλάδα

Στον ελληνικό τιμοκατάλογο, το Duster Hybrid-G 150 4×4 auto ξεκινά από 29.900 ευρώ στην Expression. Οι Journey και Extreme κοστίζουν 32.500 ευρώ, ενώ περιλαμβάνεται εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, όποιο επέλθει πρώτο.

Έκδοση Τιμή Expression Hybrid-G 150 4×4 auto 29.900 € Journey Hybrid-G 150 4×4 auto 32.500 € Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto 32.500 €

Η Expression είναι κατά 1.200 ευρώ ακριβότερη από την αντίστοιχη προσθιοκίνητη Hybrid 155, που τιμολογείται στις 28.700 ευρώ. Αυτή η διαφορά έχει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον. Αν χρειάζεσαι τετρακίνηση και θέλεις να αξιοποιείς το LPG, το πρόσθετο ποσό αγοράζει δύο χαρακτηριστικά με ουσιαστική χρησιμότητα. Αν κινείσαι σχεδόν αποκλειστικά στην πόλη, αξίζει να εξετάσεις και το προσθιοκίνητο υβριδικό. Για τον οδηγό όμως που συνδυάζει καθημερινές μετακινήσεις, πολλά χιλιόμετρα και συχνές εξορμήσεις, το Hybrid-G 4×4 έχει ισχυρό επιχείρημα: συγκεντρώνει την ευκολία του αυτόματου, την πρόσθετη πρόσφυση της τετρακίνησης και τη δυνατότητα οικονομικότερων διαδρομών με υγραέριο, στο ίδιο αυτοκίνητο.