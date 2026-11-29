Συγκρίνουμε τα δύο SUV της Dacia με τον ίδιο κινητήρα των 140 ίππων και στην έκδοση Expression. Τι αλλάζει για όσους κάθονται πίσω, πόσες αποσκευές χωρούν και τα δύο και ποιο αξίζει τελικά τα χρήματά του;

Την Παρασκευή το απόγευμα, όταν προσπαθείς να χωρέσεις στο πορτμπαγκάζ το παιδικό καρότσι, δύο βαλίτσες και όσα μαζεύονται δίπλα στην πόρτα λίγο πριν από την αναχώρηση, είναι εύκολο να προτιμήσεις το μεγαλύτερο SUV. Την Κυριακή το βράδυ, όταν επιστρέφεις και ψάχνεις θέση στη γειτονιά, αρχίζεις να εκτιμάς ξανά το μικρότερο. Κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο στιγμές κρίνεται η επιλογή ανάμεσα στο Dacia Duster και το Bigster. Για να δούμε πόσο αξίζει η μετάβαση από το ένα στο άλλο, επιλέξαμε τις εκδόσεις Expression mild hybrid 140. Έχουν τον ίδιο τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα των 1,2 λίτρων με ήπια υβριδική υποβοήθηση, απόδοση 140 ίππων και ροπή 230 Nm. Και στα δύο η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων. Εκεί όπου αρχίζουν να ξεχωρίζουν είναι στο πόσο χώρο ζητούν από τον οδηγό και πόσο προσφέρουν στους επιβάτες του.

Το Duster έχει μήκος 4,34 μ. και το Bigster 4,57 μ., ενώ το πλάτος τους είναι ουσιαστικά ίδιο, περίπου 1,81 μ. χωρίς τους καθρέπτες. Αν έχεις στενή είσοδο στο γκαράζ, τα δύο αυτοκίνητα θα περάσουν από εκεί με ανάλογη ευκολία. Στο παρκάρισμα κατά μήκος του πεζοδρομίου, όμως, τα 23 εκατοστά που κερδίζεις με το Duster αρκούν κάποιες φορές για να σου γλιτώσουν έναν ακόμη γύρο στο τετράγωνο. Από το επιπλέον μήκος του Bigster, τα 4,5 εκατοστά βρίσκονται ανάμεσα στους δύο άξονες, με το μεταξόνιο να αυξάνεται από τα 2.657 στα 2.702 χιλιοστά. Για μια οικογένεια με μικρό παιδί, ένας καλός τρόπος να εκτιμήσει τη διαφορά στην καμπίνα είναι να πάρει στην έκθεση το παιδικό κάθισμα. Ειδικά αν κοιτάζει προς τα πίσω, τοποθετώντας το στα δύο αυτοκίνητα μπορείς να δεις και κάτι που δύσκολα προκύπτει από τον κατάλογο των διαστάσεων. Πόσο πίσω μπορεί να πάει ο συνοδηγός το δικό του κάθισμα για να βολευτεί στο ταξίδι;

Στο Duster, η πλάτη του πίσω καθίσματος διπλώνει σε αναλογία 60/40. Στο Bigster Expression χωρίζεται σε τρία τμήματα, σε αναλογία 40/20/40. Αν πηγαίνετε τέσσερις για σκι, αρκεί να διπλώσεις το στενό κεντρικό τμήμα για να περάσουν τα πέδιλα ανάμεσα στους πίσω επιβάτες. Έτσι, καθένας κρατά την εξωτερική του θέση, ενώ παραμένει διαθέσιμο και το υπόλοιπο πλάτος του πορτμπαγκάζ για τις μπότες και τις αποσκευές. Το Bigster Expression διαθέτει επίσης διζωνικό αυτόματο κλιματισμό και ξεχωριστούς αεραγωγούς για τη δεύτερη σειρά. Το μεγαλύτερο κέρδος, πάντως, φαίνεται ακόμη και με όλες τις πλάτες όρθιες. Στις συγκεκριμένες ήπια υβριδικές εκδόσεις και με την ίδια μέθοδο μέτρησης VDA, το Duster προσφέρει 517 λίτρα για αποσκευές και το Bigster 667 λίτρα. Είναι σχεδόν 30% μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ, με 150 επιπλέον λίτρα διαθέσιμα ακόμη κι όταν ταξιδεύετε πέντε. Αν πάλι χρειαστεί να διπλώσεις ολόκληρο το πίσω κάθισμα για μια μετακόμιση ή μια ογκώδη αγορά, η χωρητικότητα φτάνει τα 1.609 λίτρα στο Duster και τα 1.937 λίτρα στο Bigster.

Το Dacia Duster Expression mild hybrid 140 κοστίζει 24.000 € και το αντίστοιχο Bigster Expression 25.700 €. Η διαφορά, λοιπόν, είναι 1.700 €. Αν το Duster χωρά ήδη όλα όσα παίρνετε μαζί σας στις διακοπές, δύσκολα θα σου λείψει το μεγαλύτερο μοντέλο. Εξοικονομείς ένα υπολογίσιμο ποσό και κρατάς τις πιο βολικές διαστάσεις του μικρότερου SUV για τις καθημερινές μετακινήσεις. Αν πάλι ταξιδεύετε συχνά με γεμάτο αυτοκίνητο, τα 1.700 € του Bigster έχουν σαφές αντίκρισμα. Εκτός από τα 150 λίτρα στο πορτμπαγκάζ, αγοράζεις την ευελιξία να περάσεις ένα μακρύ αντικείμενο μέσα στην καμπίνα ακόμη και με δύο επιβάτες πίσω. Για μια οικογένεια που σήμερα καταφεύγει στην μπαγκαζιέρα οροφής κάθε φορά που φεύγει για λίγες μέρες, εκεί αξίζει να σταθεί η σύγκριση. Υπάρχει, τέλος, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στον ελληνικό τιμοκατάλογο. Αν θέλεις κυρίως το μεγάλο πορτμπαγκάζ και σε καλύπτει ο βασικός εξοπλισμός, το Bigster Essential mild hybrid 140 κοστίζει 23.990 €. Κρατάς τον ίδιο κινητήρα, παίρνεις και τα 667 λίτρα για τις αποσκευές της οικογένειας και πληρώνεις 10 € λιγότερα από το Duster Expression.