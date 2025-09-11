quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Dacia Duster ή Suzuki Vitara; Ποιο SUV κερδίζει στις 20.000 ευρώ;

ΠΕΜΠΤΗ | 11.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
dacia-duster-i-suzuki-vitara-poio-suv-kerdizei-stis-20-000-evro-774602

Στην κατηγορία των προσιτών SUV, δύο μοντέλα «παίζουν» σχεδόν στα ίδια χρήματα, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία: το Suzuki Vitara και το Dacia Duster.

  • Και τα δύο ξεκινούν γύρω στις 20.500 ευρώ.
  • Το Vitara GL δίνει από τη βάση κορυφαία συστήματα ασφαλείας.
  • Το Duster Essential απαντά με μεγαλύτερους χώρους και πρακτικότητα.
  • Η επιλογή εξαρτάται από τις προτιμήσεις του αγοραστή

dacia duster SUV

Τιμή

Η τιμή εκκίνησης είναι σχεδόν ίδια. Το Suzuki Vitara GL 1.4 Hybrid 110 PS κοστίζει 20.580 €, ενώ το Dacia Duster Essential ECO-G 100 ξεκινά από 20.500 €. Στα χαρτιά λοιπόν παίζουν στο ίδιο ταμπλό, απλώς με εντελώς διαφορετική συνταγή.

Suzuki Vitara

Διαστάσεις

Το Vitara είναι πιο κοντό (4,27 μ.) και χαμηλότερο (1,63 μ.), με μεταξόνιο 2,70 μ. Το Duster φτάνει τα 4,34 μ. μήκος και 1,65 μ. ύψος, με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος (έως 217 χλστ. έναντι 175 χλστ. του Vitara). Για όποιον θέλει ευκολία στην πόλη, το Vitara κερδίζει. Για αίσθηση «κανονικού SUV», το Duster.

dacia duster SUV

Χώροι – Πρακτικότητα

Εδώ η διαφορά είναι τεράστια. Το Duster Essential προσφέρει πορτμπαγκάζ 453 λίτρα και σαφώς πιο άνετο πίσω κάθισμα, μαζί με πρακτικές λύσεις αποθήκευσης. Το Vitara GL περιορίζεται στα 362 λίτρα, που πέφτουν κι άλλο στην υβριδική διαμόρφωση. Για οικογενειακή χρήση, το Duster έχει σαφές πλεονέκτημα.

Suzuki

Εξοπλισμός βασικής έκδοσης

  • Vitara GL: Στάνταρ Adaptive Cruise Control, αυτόματο φρενάρισμα (DSBS II), Lane Keep Assist, Driver Monitoring, e-Call. Στην ουσία παίρνεις ένα πλήρες πακέτο ασφαλείας που συναντάς σε ακριβότερες κατηγορίες.

  • Duster Essential: Στάνταρ AEB, Lane Keep Assist, Cruise Control, manual A/C, 16άρες ζάντες, πίσω αισθητήρες. Αρκετά τίμιο πακέτο, αλλά πιο «βασικό» σε σχέση με το Vitara.

Στο δρόμο

Το Vitara είναι πιο ελαφρύ και πιο compact, ιδανικό για πόλη και επαρχιακές διαδρομές, με τον 1.4 mild hybrid να προσφέρει ικανοποιητική ισορροπία. Το Duster ECO-G 100 στοχεύει στη χαμηλή κατανάλωση και στο χαμηλό κόστος χρήσης χάρη στο εργοστασιακό LPG, αλλά με 100 ίππους δεν έχει την ίδια ζωντάνια. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: το Vitara σε κερδίζει με ασφάλεια και σβέλτες επιδόσεις, το Duster με οικονομία καυσίμου.

dacia duster SUV

Value for Money

Στην κατηγορία των 20.500 €, το Duster προσφέρει χώρους και πρακτικότητα που καμία άλλη βασική έκδοση δεν φτάνει. Από την άλλη, το Vitara δίνει ένα πακέτο ασφαλείας κορυφής που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Το Value for Money κρίνεται ανάλογα με τις προτεραιότητές σου: οικογενειακή άνεση ή τεχνολογική θωράκιση.

Suzuki Vitara

Συμπέρασμα

Στα ίδια χρήματα, το Dacia Duster Essential είναι η επιλογή για εκείνον που θέλει χώρους, οικονομία και μια πιο «γνήσια» SUV αίσθηση. Το Suzuki Vitara GL ταιριάζει σε οδηγό που βάζει την τεχνολογία και την ασφάλεια πάνω απ’ όλα, με ένα πιο «συμπαγές» αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση.

Dacia

Suzuki Vitara GL vs Dacia Duster Essential

Στοιχείο Suzuki Vitara GL Dacia Duster Essential
Τιμή εκκίνησης 20.580 € 20.500 €
Κινητήρας 1.4 Boosterjet Mild Hybrid, 110 PS ECO-G 1.0 Turbo LPG, 100 PS
Κιβώτιο 6άρι manual 6άρι manual
Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) 4.27 μ. / 1.8 μ. / 1.63 μ. 4.34 μ. / 1.81 μ. / 1.65 μ.
Μεταξόνιο 2.700 mm 2.657 mm
Απόσταση από έδαφος 175 mm έως 217 mm
Χώρος αποσκευών 362 λίτρα 453 λίτρα
Συστήματα ασφαλείας Adaptive Cruise Control, AEB, Lane Keep Assist, Driver Monitoring, e-Call AEB, Lane Keep Assist, Cruise Control & Limiter, Driver Attention, e-Call
Άνεση/Practical Οθόνη 9’’, Suzuki Connect, compact αίσθηση Manual A/C, πίσω αισθητήρες, 16’’ ζάντες, μεγάλοι χώροι
Επιδόσεις/Καύσιμο Περισσότερη δύναμη, καλή κατανάλωση Οικονομία με LPG, αλλά μέτριες επιδόσεις
Χαρακτήρας Ασφάλεια & τεχνολογία, πιο compact για πόλη Χώροι, πρακτικότητα, χαμηλό κόστος χρήσης

Τι κρατάμε;

  • Vitara GL: κορυφαία συστήματα ασφαλείας από τη βάση.
  • Duster Essential: σαφώς μεγαλύτεροι χώροι.
  • Vitara: πιο ελαφρύ και ζωντανό στον δρόμο.
  • Duster: Value for Money με πρακτικότητα και χαμηλό κόστος χρήσης.

Πρόσφατες Ειδήσεις