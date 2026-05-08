ΑΓΟΡΑ

Dacia Sandero Eco-G 120: Η ιδανική έκδοση για την Ελλάδα – Τιμή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08.05.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
dacia-sandero-eco-g-120-i-idaniki-ekdosi-gia-tin-ellada-timi-792997
Το Dacia Sandero Eco-G 120 είναι ίσως ένα από τα λίγα καινούργια αυτοκίνητα της αγοράς που δείχνουν να έχουν σχεδιαστεί απόλυτα πάνω στις πραγματικές ανάγκες του Έλληνα οδηγού.

Και αυτό γιατί συνδυάζει κάτι που πλέον γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις μαζί: χαμηλή τιμή αγοράς, πολύ οικονομική χρήση, μεγάλους χώρους και σύγχρονη τεχνολογία χωρίς υπερβολές. Σε μια εποχή όπου αρκετά μικρά αυτοκίνητα ξεκινούν να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ, το νέο Dacia Sandero συνεχίζει να κρατά μια πολύ πιο “λογική” φιλοσοφία. Δεν προσπαθεί να γίνει premium, ούτε να εντυπωσιάσει με αχρείαστα gimmicks. Προσφέρει ακριβώς όσα χρειάζεται κάποιος στην καθημερινότητά του, με χαμηλό κόστος χρήσης και πραγματικά value for money χαρακτήρα.

Η γκάμα του νέου Dacia Sandero ξεκινά από 15.950 ευρώ στην έκδοση essential TCe 100, με βενζινοκινητήρα 100 ίππων και μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Η αμέσως πιο πλούσια έκδοση expression TCe 100 κοστίζει 17.300 ευρώ, προσθέτοντας περισσότερο εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας. Το πραγματικό ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στην έκδοση Eco-G 120, η οποία χρησιμοποιεί κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης και LPG. Η μηχανική έκδοση expression Eco-G 120 ξεκινά από 17.600 ευρώ, ενώ η αυτόματη Eco-G 120 EDC με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη κοστίζει 19.300 ευρώ. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το δυνατό σημείο του Sandero. Για λιγότερα χρήματα από αρκετά μικρά υβριδικά της αγοράς, προσφέρει ισχυρότερο κινητήρα, πολύ χαμηλό κόστος μετακίνησης και αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.500 χιλιόμετρα.

Ο νέος Eco-G 120 είναι ένας 3κύλινδρος κινητήρας διπλού καυσίμου, που λειτουργεί τόσο με βενζίνη όσο και με LPG. Αποδίδει 120 ίππους και σχεδιάστηκε με βασικό στόχο τη χαμηλή κατανάλωση και το μικρό κόστος χρήσης. Το αυτοκίνητο ξεκινά πάντα με βενζίνη και στη συνέχεια περνά αυτόματα σε LPG μόλις φτάσει στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Αν αδειάσει το ρεζερβουάρ υγραερίου, ο κινητήρας επιστρέφει αυτόματα στη βενζίνη, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να κάνει κάτι. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οδηγείς σαν να έχεις ένα κανονικό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, αλλά με αισθητά χαμηλότερο κόστος καυσίμου. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με καθημερινές μετακινήσεις, αυξημένες τιμές βενζίνης και μεγάλες αποστάσεις, αυτό αποκτά τεράστια σημασία.

Η Dacia αναφέρει ότι ο κινητήρας Eco-G 120 μπορεί να προσφέρει έως και 35% οικονομία στην κατανάλωση, χάρη στο χαμηλότερο κόστος του LPG σε σχέση με τη βενζίνη. Παράλληλα, οι εκπομπές CO2 ξεκινούν από μόλις 109 γρ./χλμ. στη χειροκίνητη έκδοση και 112 γρ./χλμ. στην αυτόματη EDC. Το σημαντικότερο όμως είναι η αυτονομία. Με τα δύο ρεζερβουάρ, το Sandero μπορεί να ξεπεράσει τα 1.500 χιλιόμετρα, κάτι που μεταφράζεται σε πολύ πιο αραιές στάσεις για ανεφοδιασμό και μεγαλύτερη ελευθερία στις μετακινήσεις. Για κάποιον που κάνει πολλά χιλιόμετρα κάθε μήνα, είτε μέσα στην πόλη είτε σε ταξίδια, το οικονομικό όφελος μπορεί να γίνει πραγματικά μεγάλο σε βάθος χρόνου.

Και με αυτόματο κιβώτιο EDC

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, οι εκδόσεις LPG αντιμετωπίζονταν συχνά σαν φθηνές λύσεις, με πιο απλό εξοπλισμό και περιορισμένες επιλογές. Το Sandero όμως αλλάζει αρκετά αυτή την εικόνα. Η έκδοση Eco-G 120 EDC συνδυάζει LPG, 120 ίππους και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, δημιουργώντας ένα σύνολο που ταιριάζει απόλυτα στην καθημερινότητα της πόλης. Στην κίνηση, το αυτόματο κιβώτιο κάνει τη χρήση πολύ πιο ξεκούραστη, ενώ το LPG κρατά χαμηλά το κόστος μετακίνησης. Με τιμή 19.300 ευρώ, αποτελεί μία από τις πιο προσιτές αυτόματες LPG επιλογές της αγοράς, ειδικά αν συνυπολογίσουμε την ισχύ και τους χώρους που προσφέρει.

Το νέο Sandero έχει αφήσει αρκετά πίσω του την “φθηνή” εικόνα των παλιότερων Dacia. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πολύ πιο σύγχρονη, με καλύτερη εργονομία και πιο προσεγμένη σχεδίαση. Η κεντρική οθόνη φτάνει τις 10 ίντσες, ενώ ανάλογα με την έκδοση υπάρχει διαθέσιμο το σύστημα Media Nav Live, με συνδεδεμένη πλοήγηση, ενημέρωση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone. Παράλληλα, υπάρχει διαθέσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, σύστημα ασύρματης φόρτισης κινητού και ηχοσύστημα Arkamys 3D, στοιχεία που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν περίμενες σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Sandero παραμένει η πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 410 λίτρα, ενώ με αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα μπορεί να φτάσει έως και τα 1.455 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι το Sandero μπορεί να λειτουργήσει άνετα ως βασικό οικογενειακό αυτοκίνητο, χωρίς να δείχνει περιορισμένο σε καθημερινές ανάγκες, ψώνια, αποσκευές ή ταξίδια. Η Dacia έχει προσθέσει και το σύστημα YouClip, που επιτρέπει την τοποθέτηση διαφόρων αξεσουάρ μέσα στην καμπίνα, όπως θήκες, φωτιστικά, φορτιστές και γάντζους. Είναι μια απλή αλλά αρκετά έξυπνη ιδέα που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του μοντέλου.

Το Sandero έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και στον τομέα της ασφάλειας. Διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με εντοπισμό πεζών και ποδηλατών, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας και σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πλέον το Sandero δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική επιλογή. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο αυτοκίνητο που μπορεί να καλύψει με ασφάλεια και άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας ή ενός οδηγού που κάνει πολλά χιλιόμετρα καθημερινά.

H έκδοση που βγάζει περισσότερο νόημα είναι η Sandero expression Eco-G 120 των 17.600 ευρώ. Προσφέρει τον ισχυρότερο κινητήρα της γκάμας, πολύ χαμηλό κόστος μετακίνησης χάρη στο LPG και εξοπλισμό που καλύπτει άνετα τις ανάγκες της καθημερινότητας. Για όσους κινούνται κυρίως μέσα στην πόλη, η αυτόματη Eco-G 120 EDC των 19.300 ευρώ είναι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί συνδυάζει άνεση, οικονομία και μεγάλους χώρους χωρίς να εκτοξεύει το κόστος αγοράς. Το Sandero δεν προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι. Και ίσως ακριβώς εκεί να βρίσκεται το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του.

Τι κρατάμε;

  • Το νέο Dacia Sandero ξεκινά από 15.950 ευρώ, ενώ η έκδοση Eco-G 120 από 17.600 ευρώ.
  • Ο κινητήρας Eco-G 120 λειτουργεί με βενζίνη και LPG, αποδίδοντας 120 ίππους.
  • Η Dacia αναφέρει έως 35% οικονομία στην κατανάλωση χάρη στο LPG.
  • Η αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 1.500 χιλιόμετρα με τα δύο ρεζερβουάρ.
  • Η έκδοση Eco-G 120 EDC με αυτόματο κιβώτιο κοστίζει 19.300 ευρώ.
  • Με μεγάλους χώρους, οθόνη 10 ιντσών, σύγχρονα ADAS και χαμηλό κόστος χρήσης, αποτελεί μία από τις πιο λογικές αγορές της ελληνικής αγοράς.

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
