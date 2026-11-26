Το Dacia Sandero κατέκτησε την πρώτη θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων τον Οκτώβριο και παραμένει Νο1 στο δεκάμηνο, ενώ ενισχύει θεαματικά την παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά

Ακάθεκτο συνεχίζει την εμπορική του πορεία το Dacia Sandero μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην ελληνική αγορά. Τον Οκτώβριο του 2026, το δημοφιλές μοντέλο ανέβηκε για τέταρτη φορά μέσα στη χρονιά στο πρώτο σκαλί του βάθρου των ευρωπαϊκών πωλήσεων, καταγράφοντας 17.812 ταξινομήσεις. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι συνολικές του ταξινομήσεις στην Ευρώπη από την αρχή του έτους έως και τον Οκτώβριο έφτασαν τις 181.080 μονάδες, διατηρώντας το στην πρώτη θέση όλων των διαθέσιμων καναλιών πώλησης.

Η ευρωπαϊκή πρωτιά του μοντέλου αποτελεί συνέχεια μιας σταθερά ανοδικής διαδρομής. Το Dacia Sandero και η έκδοση Sandero Stepway κατέκτησαν την κορυφή των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων τόσο το 2024 όσο και το 2025, ενώ από το 2017 τερματίζουν ανελλιπώς στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων λιανικής.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα και στην Ελλάδα, όπου η Dacia σημειώνει αύξηση ταξινομήσεων κατά σχεδόν 40% στο πρώτο δεκάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το μερίδιο αγοράς της μάρκας στη χώρα μας ανήλθε στο 4,9%, έναντι 3,7% το πρώτο δεκάμηνο του προηγούμενου έτους. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επίδοση διαδραμάτισε το Sandero, το οποίο ξεπέρασε τις 3.600 ταξινομήσεις στη χώρα μας και παραμένει το δημοφιλέστερο μοντέλο της Dacia στην ελληνική αγορά.

Ευρεία γκάμα κινητήρων με έμφαση στην οικονομία και την απόδοση

Η επιτυχία των Dacia Sandero και Sandero Stepway στηρίζεται στη σύγχρονη σχεδίαση, τους άνετους χώρους, τον value for money χαρακτήρα τους και την πολυδιάστατη γκάμα κινητήρων της κατηγορίας. Στη βάση της γκάμας βρίσκονται οι turbo κινητήρες βενζίνης με ισχύ 100 ίππων για το Sandero και 110 ίππων για το Stepway.

Διαθέσιμες είναι επίσης οι εκδόσεις διπλού καυσίμου Eco-G (βενζίνης και υγραερίου LPG) με απόδοση 120 ίππων, οι οποίες συνδυάζονται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC 6 σχέσεων. Με το σύστημα διπλού καυσίμου Eco-G, το Dacia Sandero προσφέρει αυτονομία έως και 1.450 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, αξιοποιώντας το LPG, το οποίο κοστίζει έως και 50% λιγότερο στην αντλία σε σύγκριση με τη βενζίνη.

Υβριδική τεχνολογία hybrid 155 στο Sandero Stepway

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η πλήρως υβριδική έκδοση hybrid 155, η οποία εξοπλίζει το Dacia Sandero Stepway. Το σύστημα συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,8 λίτρων απόδοσης 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν κινητήρα 50 ίππων και μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης), μία μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh (230V) και ένα αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων με τέσσερις σχέσεις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο επιπλέον σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση.

Με συνολική ισχύ 155 ίππων και μέγιστη ροπή 205 Nm, το υβριδικό σύνολο μειώνει την κατανάλωση καυσίμου έως και 40% σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο θερμικό κινητήρα ανάλογης απόδοσης. Στις αστικές μετακινήσεις, το Dacia Sandero Stepway μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά έως και για το 80% του χρόνου οδήγησης, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα.

Στην ελληνική αγορά, οι τιμές ξεκινούν από τα 15.950 ευρώ για το Dacia Sandero και από τα 17.350 ευρώ για το Dacia Sandero Stepway.