Δημοφιλές coupe crossover με νέο υβριδικό σύνολο 115 ίππων στην πιο προσιτή έκδοση του – Δες την τιμή

Στην κατηγορία των crossover, οι εταιρείες αναζητούν συνεχώς τρόπους να συνδυάσουν στυλ, οικονομία και πρακτικότητα. Οι καταναλωτές θέλουν ένα αυτοκίνητο που να ξεχωρίζει σχεδιαστικά, να παραμένει προσιτό στην τιμή αλλά ταυτόχρονα να διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία που μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μία νέα έκδοση έρχεται να προστεθεί στην αγορά, φέρνοντας φρέσκια εμφάνιση και υβριδικό σύστημα που υπόσχεται αποδοτικότητα χωρίς να θυσιάζει την καθημερινή ευχρηστία. H KIA, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα coupe crossover που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και τη λειτουργικότητα. Το XCeed είναι η πιο ξεχωριστή εκδοχή της οικογένειας Ceed, με σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα χάρη στη χαμηλωμένη γραμμή οροφής, τα τονισμένα φτερά και το πιο επιθετικό εμπρός μέρος. Η αισθητική του ξεφεύγει από την εικόνα των «συμβατικών» SUV και απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι πιο σπορτίφ και νεανικό, χωρίς να χάσουν την πρακτικότητα.

Με μήκος 4,39 μέτρα, πλάτος 1,82 μ. και ύψος 1,49 μ., το XCeed τοποθετείται ανάμεσα στα μικρομεσαία SUV, ενώ το μεταξόνιο των 2,65 μ. προσφέρει ικανοποιητικούς χώρους για πέντε ενήλικες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 426 λίτρα, επεκτάσιμος έως και 1.378 λίτρα ρίχνοντας τα πίσω καθίσματα, τιμές που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Υβριδικό σύνολο 115 ίππων

Η σημαντικότερη είδηση αφορά την πιο προσιτή έκδοση: κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος 1.0 T-GDI κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και 172 Nm ροπής, σε συνδυασμό με ένα 48V mild hybrid σύστημα.

Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον κινητήρα σε χαμηλές στροφές, ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και επιτρέπει λειτουργία «sailing» (ρολάρισμα με σβηστό κινητήρα), μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση κατανάλωση κυμαίνεται στα 6,4 λίτρα/100 km WLTP, διατηρώντας το κόστος χρήσης σε χαμηλά επίπεδα για την κατηγορία.

Το μοτέρ συνδυάζεται με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο (iMT με ηλεκτρονικό συμπλέκτη), που συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών καθώς απενεργοποιεί προσωρινά τον κινητήρα σε κύλιση.

Παρά το ότι πρόκειται για τη βασική έκδοση, το XCeed δεν κάνει εκπτώσεις στον εξοπλισμό. Διαθέτει:

Οθόνη αφής 8” με Apple CarPlay & Android Auto.

με Apple CarPlay & Android Auto. Πίνακα οργάνων ψηφιακό 12,3” στις ανώτερες εκδόσεις.

στις ανώτερες εκδόσεις. Συστήματα ασφαλείας όπως Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning.

Προηγμένο Kia Connect με δυνατότητα απομακρυσμένων λειτουργιών και ενημερώσεων over-the-air.

με δυνατότητα απομακρυσμένων λειτουργιών και ενημερώσεων over-the-air. Επιλογές για ζάντες 16” ή 18”, φώτα LED και πλούσιο πακέτο εξατομίκευσης.

Το εσωτερικό ξεχωρίζει για την ποιοτική συναρμολόγηση και την εργονομία, ενώ τα υλικά και η ηχομόνωση δημιουργούν αίσθηση μεγαλύτερης κατηγορίας.

Πόσο κοστίζει;

Η Kia ανακοίνωσε για την ελληνική αγορά τιμή εκκίνησης 24.690 € για την υβριδική έκδοση 115 ίππων. Το σημαντικό είναι ότι ο αγοραστής δεν πληρώνει απλώς για το σχήμα — παίρνει ένα πλήρως εξοπλισμένο αυτοκίνητο, με οικονομικό κινητήριο σύνολο και τεχνολογίες που μέχρι πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε ανώτερες κατηγορίες.

Τι κρατάμε;

Το Kia XCeed ανανεώθηκε και συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στην κατηγορία των coupe crossover.

ανανεώθηκε και συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στην κατηγορία των coupe crossover. Η πιο προσιτή έκδοση έρχεται με υβριδικό σύνολο 1.0 T-GDI 115 PS και μέση κατανάλωση 6,4 λτ./100 km.

έρχεται με υβριδικό σύνολο και μέση κατανάλωση 6,4 λτ./100 km. Ο χώρος αποσκευών (426 λίτρα) και οι διαστάσεις το καθιστούν πρακτικό για οικογενειακή χρήση.

Στα 24.690 €, τοποθετείται ως μία από τις πιο οικονομικές προτάσεις της κατηγορίας, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς σε εξοπλισμό και τεχνολογία.

