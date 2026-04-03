ΑΓΟΡΑ

Δυναμική εμφάνιση της Nissan στην Ελλάδα: 2η σε πωλήσεις το Μάρτιο – Έχει το best-seller

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.04.2026
Autotypos Team
Κορυφαίες επιδόσεις για τη Nissan τον Μάρτιο στη χώρα μας, με την ιαπωνική εταιρεία να σκαρφαλώνει στην 2η θέση

Η Nissan έκλεισε τον Μάρτιο με εντυπωσιακό τρόπο, κατακτώντας τη 2η θέση στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων σε ολόκληρη την ελληνική αγορά. Με 1.260 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 8,5%, η ιαπωνική μάρκα πέτυχε την καλύτερη μηνιαία επίδοσή της των τελευταίων δέκα ετών.

Αυτή η επιτυχία δείχνει τη σταθερή δυναμική της Nissan και την ισχυρή απήχηση που έχουν τα μοντέλα της στο ελληνικό κοινό.

Nissan Juke

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Juke νούμερο 1 της ελληνικής αγοράς τον Μάρτιο

Το Nissan Juke έκανε θραύση τον Μάρτιο. Με 867 ταξινομήσεις, αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές μοντέλο συνολικά στην ελληνική αγορά, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Στην κατηγορία των B-SUV κατέγραψε μερίδιο αγοράς 14,6%, κατακτώντας και εκεί την κορυφή.

Ο ξεχωριστός σχεδιασμός, η σύγχρονη τεχνολογία και ο μοναδικός χαρακτήρας του Juke συνεχίζουν να κερδίζουν τους Έλληνες οδηγούς, χρόνο με τον χρόνο.

Το Qashqai σταθερά στην κορυφή των C-SUV

Το Nissan Qashqai, το μοντέλο που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των crossovers το 2007, συνεχίζει να είναι ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων. Με 384 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 12,6% στην κατηγορία C-SUV, κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δημοφιλία.

Διαβάστε την αναλυτική δοκιμή μας του Nissan Qashqai εδώ!

Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Μαρτίου δημιουργούν πολύ καλές προοπτικές για τη Nissan το 2026. Η χρονιά αναμένεται ακόμα πιο δυνατή, καθώς σύντομα θα προστεθούν στη γκάμα δύο πολύ σημαντικά μοντέλα: το νέο Nissan Micra και το πολυβραβευμένο Nissan Leaf.


Τι κρατάμε:

  • Η Nissan έκλεισε τον Μάρτιο στη 2η θέση στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά
  • Το Nissan Juke έκανε θραύση με 867 ταξινομήσεις κι αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές μοντέλο στην ελληνική αγορά
  • Με 384 ταξινομήσεις, το Nissan Qashqai συνεχίζει να είναι ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων
  • Η χρονιά αναμένεται ακόμα καλύτερη, καθώς σύντομα θα προστεθούν στη γκάμα τα νέα Micra και Leaf

Δείτε επίσης

to-aftokinito-pou-nikise-tin-tesla-se-poliseis-kostizei-8-000-evro-791891

ΑΓΟΡΑ

05.02.2026

Το αυτοκίνητο που νίκησε την Tesla σε πωλήσεις – Κοστίζει 8.000 ευρώ
to-stilato-b-suv-tis-nissan-egine-akoma-fthinotero-entyposiaka-chamili-archiki-timi-702927

ΑΓΟΡΑ

11.11.2025

Το στιλάτο B-SUV της Nissan έγινε ακομα φθηνότερο – Εντυπωσιακά χαμηλή αρχική τιμή
to-pio-prosito-suv-tis-nissan-einai-kai-to-pio-stilato-me-timi-apo-21-290-evro-781660

ΑΓΟΡΑ

02.11.2025

Το πιο προσιτό SUV της Nissan είναι και το πιο στιλάτο – Με τιμή από 21.290 ευρώ
timi-kato-apo-21-000-evro-gia-to-stilato-b-suv-tis-nissan-ti-prosferei-773837

ΑΓΟΡΑ

08.09.2025

Τιμή κάτω από 21.000 ευρώ για το στιλάτο B-SUV της Nissan – Τι προσφέρει;
tora-pairneis-yvridiko-nissan-qashqai-me-kato-apo-27-000-evro-des-ti-prosferei-737319

ΑΓΟΡΑ

14.10.2025

Τώρα παίρνεις υβριδικό Nissan Qashqai με κάτω από 27.000 ευρώ – Δες τι προσφέρει
nissan-qashqai-stin-ellada-i-nea-yvridiki-ekdosi-me-204-ippous-pou-kaiei-46-lt-100km-timi-779080

ΑΓΟΡΑ

13.10.2025

Nissan Qashqai: Στην Ελλάδα η νέα υβριδική έκδοση με 204 ίππους που καίει 4,6 lt/100km – Τιμή

