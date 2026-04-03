Δυναμική εμφάνιση της Nissan στην Ελλάδα: 2η σε πωλήσεις το Μάρτιο – Έχει το best-seller

Κορυφαίες επιδόσεις για τη Nissan τον Μάρτιο στη χώρα μας, με την ιαπωνική εταιρεία να σκαρφαλώνει στην 2η θέση

Η Nissan έκλεισε τον Μάρτιο με εντυπωσιακό τρόπο, κατακτώντας τη 2η θέση στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων σε ολόκληρη την ελληνική αγορά. Με 1.260 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 8,5%, η ιαπωνική μάρκα πέτυχε την καλύτερη μηνιαία επίδοσή της των τελευταίων δέκα ετών.

Αυτή η επιτυχία δείχνει τη σταθερή δυναμική της Nissan και την ισχυρή απήχηση που έχουν τα μοντέλα της στο ελληνικό κοινό.

Το Juke νούμερο 1 της ελληνικής αγοράς τον Μάρτιο

Το Nissan Juke έκανε θραύση τον Μάρτιο. Με 867 ταξινομήσεις, αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές μοντέλο συνολικά στην ελληνική αγορά, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Στην κατηγορία των B-SUV κατέγραψε μερίδιο αγοράς 14,6%, κατακτώντας και εκεί την κορυφή.

Ο ξεχωριστός σχεδιασμός, η σύγχρονη τεχνολογία και ο μοναδικός χαρακτήρας του Juke συνεχίζουν να κερδίζουν τους Έλληνες οδηγούς, χρόνο με τον χρόνο.

Το Qashqai σταθερά στην κορυφή των C-SUV

Το Nissan Qashqai, το μοντέλο που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των crossovers το 2007, συνεχίζει να είναι ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων. Με 384 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 12,6% στην κατηγορία C-SUV, κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δημοφιλία.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Μαρτίου δημιουργούν πολύ καλές προοπτικές για τη Nissan το 2026. Η χρονιά αναμένεται ακόμα πιο δυνατή, καθώς σύντομα θα προστεθούν στη γκάμα δύο πολύ σημαντικά μοντέλα: το νέο Nissan Micra και το πολυβραβευμένο Nissan Leaf.

