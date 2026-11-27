Ένα μικρό πόλης αφήνει σχεδόν 40 εκατοστά για το παρκάρισμα, ενώ ένα πεντάθυρο Fiat περνάει το τεστ μας για μόλις ένα χιλιοστό. Συγκρίνουμε εννέα μοντέλα και μετράμε πόσο περιθώριο αφήνει το καθένα για να κλείσει η γκαραζόπορτα.

Αν έχεις παρκάρει ποτέ σε παλιό γκαράζ πολυκατοικίας, ξέρεις τη στιγμή. Σταματάς όσο πιο κοντά στον τοίχο τολμάς, τραβάς χειρόφρενο και κατεβαίνεις να δεις αν κλείνει η γκαραζόπορτα. Με το δικό σου αυτοκίνητο έχεις μάθει πού ακριβώς πρέπει να σταματήσεις. Όταν όμως έρθει η ώρα να το αλλάξεις, πόσες επιλογές έχεις αν η θέση σου περιορίζεται στα τέσσερα μέτρα και θέλεις οπωσδήποτε πέντε πόρτες; Για τη σύγκριση υπολογίσαμε καθαρό εσωτερικό μήκος ακριβώς 4 μέτρων, από τον τοίχο μέχρι την εσωτερική πλευρά της κλειστής γκαραζόπορτας. Τα εκατοστά που περισσεύουν μοιράζονται εμπρός και πίσω. Αν ένα αυτοκίνητο αφήνει συνολικά 20 εκατοστά και σταματήσεις 5 εκατοστά πριν από τον τοίχο, ανάμεσα στον πίσω προφυλακτήρα και την πόρτα μένουν 15.

Ποια πεντάθυρα αφήνουν τον περισσότερο χώρο;

Από τις εννέα επιλογές της σύγκρισης, το Kia Picanto κάνει πιο εύκολη την καθημερινή επιστροφή στο γκαράζ. Με μήκος 3.605 χιλιοστά αφήνει 39,5 εκατοστά, σχεδόν 20 σε κάθε άκρο αν το παρκάρεις στη μέση. Πολύ κοντά του βρίσκεται το ηλεκτρικό Leapmotor T03. Είναι μόλις 1,5 εκατοστό μακρύτερο και αφήνει 38 εκατοστά διαθέσιμα. Και στις δύο περιπτώσεις μπορείς να σταματήσεις λίγο νωρίτερα από το συνηθισμένο και η γκαραζόπορτα πάλι να κλείσει. Στο Fiat Pandina έχει σημασία ποια έκδοση κοιτάζεις στην έκθεση. Η απλή έχει μήκος 3.686 χιλιοστά και αφήνει 31,4 εκατοστά. Η Pandina Cross φτάνει τα 3.705 χιλιοστά, οπότε το περιθώριο πέφτει στα 29,5 εκατοστά. Και με την Cross, πάντως, αν σταματήσεις 10 εκατοστά πριν από τον τοίχο, σου μένουν σχεδόν άλλα 20 πίσω.

Από το Aygo X και το Twingo μέχρι το Swift

Το Toyota Aygo X Hybrid και το ηλεκτρικό Renault Twingo E-Tech είναι σχεδόν ισόπαλα μπροστά στη μεζούρα. Το Toyota αφήνει 22,4 εκατοστά και το Renault 21,1. Στο Twingo υπάρχει και μια λεπτομέρεια που ενδιαφέρει όποιον το προορίζει για οικογενειακή χρήση. Οι δύο πίσω πόρτες διευκολύνουν την πρόσβαση στο παιδικό κάθισμα, όμως η καμπίνα διαθέτει συνολικά τέσσερις θέσεις. Λίγο μακρύτερο, το ηλεκτρικό Hyundai Inster αφήνει 17,5 εκατοστά στην απλή έκδοση και 15,5 στην Cross. Με το Suzuki Swift Hybrid απομένουν 14 εκατοστά. Αν παρκάρεις το Swift με τη μούρη 10 εκατοστά από τον τοίχο, σου μένουν μόλις 4 πίσω. Εδώ αποκτά σημασία και ο μηχανισμός της γκαραζόπορτας. Αν είναι μονοκόμματη και μπαίνει προς τα μέσα καθώς κατεβαίνει, μέτρησε πόσο πλησιάζει τον προφυλακτήρα σε όλη τη διαδρομή της.

Τα μήκη και τα εκατοστά που περισσεύουν

Πεντάθυρο μοντέλο Μήκος αμαξώματος Συνολικό περιθώριο σε γκαράζ 4 μ. Kia Picanto 3.605 χλστ. 39,5 εκ. Leapmotor T03 3.620 χλστ. 38 εκ. Fiat Pandina / Pandina Cross 3.686 / 3.705 χλστ. 31,4 / 29,5 εκ. Toyota Aygo X Hybrid 3.776 χλστ. 22,4 εκ. Renault Twingo E-Tech electric 3.789 χλστ. 21,1 εκ. Hyundai Inster / Inster Cross 3.825 / 3.845 χλστ. 17,5 / 15,5 εκ. Suzuki Swift Hybrid 3.860 χλστ. 14 εκ. Renault 5 E-Tech electric 3.922 χλστ. 7,8 εκ. Fiat Grande Panda Hybrid / Electric 3.999 χλστ. 0,1 εκ.

Το Fiat που χωράει για ένα χιλιοστό

Στο Renault 5 E-Tech electric τα 7,8 εκατοστά μεταφράζονται σε μόλις 3,9 εμπρός και άλλα τόσα πίσω, αν το φέρεις ακριβώς στο κέντρο. Το ηλεκτρικό Renault χωράει κατά μήκος, αλλά σε μια τέτοια θέση θα χρειαστεί να βρίσκεις το ίδιο σημείο σχεδόν κάθε φορά που παρκάρεις. Το Fiat Grande Panda δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να σε ξεγελάσει η περιγραφή «κάτω από τέσσερα μέτρα». Τόσο το υβριδικό όσο και το ηλεκτρικό έχουν μήκος 3.999 χιλιοστά. Σε γκαράζ ακριβώς τεσσάρων μέτρων περισσεύει ένα χιλιοστό συνολικά. Αρκεί να προεξέχει το χερούλι της γκαραζόπορτας στο ύψος του προφυλακτήρα για να χαθεί κι αυτό. Για καθημερινό παρκάρισμα, από τα δύο Fiat της σύγκρισης το μικρότερο Pandina είναι η πρακτική επιλογή. Αν η αγορά κρίνεται σε λίγα εκατοστά, η πιο χρήσιμη στάση του test drive είναι στο σπίτι σου. Βάλε το αυτοκίνητο στη θέση του, κλείσε τη γκαραζόπορτα και δοκίμασε να βγεις όπως θα έβγαινες κάθε πρωί. Κι αν θέλεις τις πέντε πόρτες για το παιδικό κάθισμα, άνοιξε και την πίσω πόρτα από τη σωστή πλευρά. Μπορεί τελικά τα εκατοστά που θα κρίνουν την αγορά να είναι εκείνα ανάμεσα στην πόρτα και την κολόνα.