Εδώ θα δεις όλα τα best-seller αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Όλες οι κατηγορίες

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου το 2025 αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τα best-seller κάθε κατηγορίας.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2025 δεν άφησε χώρο για γενικόλογα συμπεράσματα. Οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι, οι τάσεις παγιωμένες και σε κάθε κατηγορία υπάρχει πλέον ένα μοντέλο που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Όχι απλώς επειδή βγήκε πρώτο, αλλά επειδή καθορίζει το πού κινείται το segment, τι ζητά ο αγοραστής και πώς απαντά ο ανταγωνισμός. Τα SUV έχουν περάσει σε φάση απόλυτης κυριαρχίας, καλύπτοντας πάνω από τα δύο τρίτα της αγοράς, όμως οι μικρές κατηγορίες εξακολουθούν να παίζουν κρίσιμο ρόλο σε πόλη και στόλους. Παράλληλα, οι μεγάλες και premium κατηγορίες έχουν μικρό όγκο, αλλά υψηλό ειδικό βάρος, λειτουργώντας περισσότερο ως δείκτης κύρους και λιγότερο ως μαζική επιλογή.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία ταξινομήσεων ΣΕΑΑ, παρουσιάζουμε όλα τα best-seller της ελληνικής αγοράς, κατηγορία προς κατηγορία.

Κατηγορία A (μίνι πόλης)

🥇 Best seller: Kia Picanto

Σε μια κατηγορία που χρόνο με τον χρόνο μικραίνει, το Picanto κρατάει χαρακτήρα «εργαλείου πόλης» και παραμένει η πιο καθαρή επιλογή για όποιον θέλει απλό, προσιτό αυτοκίνητο.

Top 10 A

Kia Picanto – 3.130 ταξινομήσεις (35,11%) Fiat Panda – 3.030 ταξινομήσεις (33,99%) Hyundai i10 – 2.254 ταξινομήσεις (25,28%) Mitsubishi Space Star – 224 ταξινομήσεις (2,51%) Leapmotor T03 – 179 ταξινομήσεις (2,01%) Fiat 500 – 71 ταξινομήσεις (0,80%)

Κατηγορία A-SUV

🥇 Best seller: Toyota Aygo X

Εδώ μιλάμε για απόλυτη κυριαρχία. Το Aygo X δεν είναι απλώς πρώτο, είναι το μοντέλο που κρατά ζωντανή την κατηγορία.

Κατάταξη A-SUV

Toyota Aygo X – 2.426 ταξινομήσεις (75,55%) Hyundai Inster – 560 ταξινομήσεις (17,44%) Suzuki Ignis – 216 ταξινομήσεις (6,73%) Dacia Spring – 6 ταξινομήσεις (0,19%)

Κατηγορία B (supermini)

🥇 Best seller: Toyota Yaris

Το Yaris εξακολουθεί να είναι το «σίγουρο χαρτί». Υβριδικό, οικονομικό, αξιόπιστο και με τεράστια αποδοχή από ιδιώτες και στόλους.

Top 10 B

Toyota Yaris – 5.245 ταξινομήσεις (18,39%) Suzuki Swift – 3.587 ταξινομήσεις (12,58%) Renault Clio – 3.559 ταξινομήσεις (12,48%) Peugeot 208 – 3.249 ταξινομήσεις (11,39%) Opel Corsa – 3.180 ταξινομήσεις (11,15%) Hyundai i20 – 2.804 ταξινομήσεις (9,83%) Mazda2 – 1.601 ταξινομήσεις (5,61%) MG3 – 1.291 ταξινομήσεις (4,53%) Skoda Fabia – 1.233 ταξινομήσεις (4,32%) Mini hatchback– 763 ταξινομήσεις (2,68%)

Κατηγορία B-SUV

🥇 Best seller: Toyota Yaris Cross

Το απόλυτο best-seller της ελληνικής αγοράς για το 2025. Το αυτοκίνητο που συνδυάζει SUV εικόνα, υβριδική τεχνολογία και σωστό μέγεθος για την Ελλάδα.

Top 10 B-SUV

Toyota Yaris Cross – 8.017 ταξινομήσεις (15,49%) Peugeot 2008 – 6.441 ταξινομήσεις (12,44%) Citroen C3 – 4.888 ταξινομήσεις (9,44%) Suzuki Vitara – 4.315 ταξινομήσεις (8,34%) Dacia Sandero – 2.917 ταξινομήσεις (5,63%) Opel Mokka – 2.352 ταξινομήσεις (4,54%) Dacia Duster – 2.294 ταξινομήσεις (4,43%) Ford Puma – 1.957 ταξινομήσεις (3,78%) Nissan Juke – 1.918 ταξινομήσεις (3,70%) Hyundai Kona – 1.522 ταξινομήσεις (2,94%)

Κατηγορία C (μεσαία hatchback)

🥇 Best seller: BMW Σειρά 1

Η απόδειξη ότι το premium εξακολουθεί να πουλά, ακόμα και σε μια κατηγορία που πιέζεται από τα SUV.

Top 10 C

BMW Σειρά 1 – 2.174 ταξινομήσεις (24,51%) Audi A3 – 1.151 ταξινομήσεις (12,98%) BYD Dolphin – 722 ταξινομήσεις (8,14%) Citroen C4 – 721 ταξινομήσεις (8,13%) Opel Astra – 696 ταξινομήσεις (7,85%) Toyota Corolla – 639 ταξινομήσεις (7,20%) Hyundai i30 – 603 ταξινομήσεις (6,80%) Volkswagen Golf – 571 ταξινομήσεις (6,44%) BMW Σειρά 2 – 238 ταξινομήσεις (2,68%) Cupra Leon – 207 ταξινομήσεις (2,33%)

Κατηγορία C-SUV

🥇 Best seller: Toyota C-HR

Σχεδίαση, υβριδική γκάμα και ισχυρό brand. Το C-HR συνεχίζει να καθορίζει το segment.

Top 10 C-SUV

Toyota C-HR – 3.557 ταξινομήσεις (12,42%) BMW X1 – 2.746 ταξινομήσεις (9,59%) MG ZS Max – 2.060 ταξινομήσεις (7,19%) Toyota Corolla Cross – 1.894 ταξινομήσεις (6,61%) Nissan Qashqai – 1.829 ταξινομήσεις (6,39%) Mercedes GLA – 1.476 ταξινομήσεις (5,15%) Peugeot 3008 – 1.392 ταξινομήσεις (4,86%) Volkswagen Tiguan – 1.365 ταξινομήσεις (4,77%) Mini Countryman – 1.206 ταξινομήσεις (4,21%) Opel Frontera – 1.107 ταξινομήσεις (3,87%)

Κατηγορία D (μεσαία)

🥇 Best seller: Tesla Model 3

Το ηλεκτρικό sedan που έχει καταφέρει να ξεφύγει από τον «ειδικό» ρόλο και να παίξει σε κανονικούς όρους αγοράς.

Top 10 D

Tesla Model 3 – 446 ταξινομήσεις (32,96%) Skoda Octavia – 252 ταξινομήσεις (18,63%) BMW Σειρά 3 – 108 ταξινομήσεις (7,98%) Mercedes CLE – 100 ταξινομήσεις (7,39%) BMW i4 – 69 ταξινομήσεις (5,10%) Peugeot 408 – 69 ταξινομήσεις (5,10%) Audi A5 – 56 ταξινομήσεις (4,14%) BYD Seal – 51 ταξινομήσεις (3,77%) BMW Σειρά 4 – 43 ταξινομήσεις (3,18%) Mercedes C-Class – 42 ταξινομήσεις (3,10%)

Κατηγορία D-SUV

🥇 Best seller: BMW X2

Η BMW X2 κατάφερε μέσα στο 2025 να αναδειχθεί best-seller στην κατηγορία των μεσαίων SUV όχι επειδή ήταν η πιο φθηνή ή η πιο ευρύχωρη επιλογή, αλλά επειδή «χτύπησε» ακριβώς στο σημείο που ζητά σήμερα η ελληνική αγορά. Coupe-SUV σχεδίαση, ισχυρό brand, σύγχρονες υβριδικές εκδόσεις και ξεκάθαρα premium χαρακτήρας, χωρίς να ανεβαίνει υπερβολικά σε τιμή ή διαστάσεις.

Top 10 D-SUV

BMW X2 – 1.080 ταξινομήσεις (11,20%) Ford Kuga – 874 ταξινομήσεις (9,07%) Volvo XC60 – 693 ταξινομήσεις (7,19%) BYD Seal U – 614 ταξινομήσεις (6,37%) Tesla Model Y – 602 ταξινομήσεις (6,25%) Mercedes GLC – 543 ταξινομήσεις (5,63%) Renault Arkana – 453 ταξινομήσεις (4,70%) Toyota RAV4 – 319 ταξινομήσεις (3,31%) Skoda Kodiaq – 315 ταξινομήσεις (3,27%) BMW X3 – 297 ταξινομήσεις (3,08%)

Κατηγορία E (μεγάλα επιβατικά)

🥇 Best seller: Mercedes E-Class

Η κατηγορία Ε δεν είναι πια αυτή που ήταν. Οι ιδιώτες την έχουν σχεδόν εγκαταλείψει και οι πωλήσεις βασίζονται κυρίως σε εταιρικούς στόλους, στελέχη και επαγγελματική χρήση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Mercedes E-Class παραμένει η σταθερά. Όχι επειδή είναι φθηνή, αλλά επειδή συνεχίζει να προσφέρει αυτό ακριβώς που ζητά το κοινό της κατηγορίας: άνεση, ποιότητα κύλισης, κύρος και τεχνολογικό βάθος.

Κατάταξη E

Mercedes E-Class – 70 ταξινομήσεις (54,69%) Audi A6 – 21 ταξινομήσεις (16,41%) Skoda Superb – 18 ταξινομήσεις (14,06%) Hyundai Ioniq 6 – 9 ταξινομήσεις (7,03%) Mazda6 – 6 ταξινομήσεις (4,69%) Xpeng P7 – 3 ταξινομήσεις (2,34%) Mercedes EQE Sedan – 1 ταξινόμηση (0,78%)

Κατηγορία E-SUV

🥇 Best seller: Range Rover Sport

Εδώ τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Το Range Rover Sport δεν κερδίζει απλώς την κατηγορία E-SUV, αλλά την ορίζει. Σε μια αγορά που τα μεγάλα SUV έχουν περάσει από το στάδιο της υπερβολής στο στάδιο της κανονικότητας, το Sport συνδυάζει πολυτέλεια, εικόνα και πραγματική χρήση με τρόπο που κανείς ανταγωνιστής δεν καταφέρνει εξίσου ισορροπημένα.

Κατάταξη E-SUV

Range Rover Sport – 165 ταξινομήσεις (25,23%) Porsche Cayenne – 130 ταξινομήσεις (19,88%) BMW X5 – 121 ταξινομήσεις (18,50%) Mercedes GLE – 113 ταξινομήσεις (17,28%) Jeep Wrangler – 63 ταξινομήσεις (9,63%)

Κατηγορίες F–G & F–G-SUV (πολυτελείας)

🥇 Best seller: Volvo XC90

Στην κορυφή της αγοράς, εκεί όπου οι αριθμοί είναι μικροί αλλά το ειδικό βάρος τεράστιο, το Volvo XC90 καταφέρνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να είναι ταυτόχρονα πολυτελές, οικογενειακό και «λογικό». Και αυτό ακριβώς το τρίπτυχο είναι που το έχει μετατρέψει στο best-seller των F–G κατηγοριών.

Top F–G / F–G-SUV

Volvo XC90 – 121 ταξινομήσεις (22,87%) BMW Σειρά 5 – 57 ταξινομήσεις (10,78%) Range Rover – 51 ταξινομήσεις (9,64%) BMW X6 – 31 ταξινομήσεις (5,86%) Porsche Panamera – 28 ταξινομήσεις (5,29%)

