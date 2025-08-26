Εκπτώσεις-σοκ έως 5.500 ευρώ σε όλη τη γκάμα της KGM – Αναλυτικά οι τιμές

Η KGM μπαίνει δυναμικά στο φθινόπωρο, ανακοινώνοντας μια μεγάλη προωθητική ενέργεια με εκπτώσεις που φτάνουν έως και τις 5.500 ευρώ σε όλη τη γκάμα της.

Από τα μικρά SUV μέχρι τα μεγάλα pick-up, κάθε μοντέλο γίνεται πιο προσιτό, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγοραστές να αποκτήσουν ένα σύγχρονο και καλοεξοπλισμένο αυτοκίνητο σε τιμές που δύσκολα συναντάμε σήμερα στην ελληνική αγορά.

Tivoli – το προσιτό B-SUV

Το Tivoli είναι η είσοδος στη γκάμα της KGM και απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα οικονομικό και πρακτικό B-SUV με νεανική εμφάνιση. Διατίθεται με κινητήρα 1.5 λίτρων σε δύο εκδόσεις ισχύος: 135 ίππων και 163 ίππων. Η πρώτη έκδοση από τις 19.990 ευρώ κατεβαίνει στις 18.000 ευρώ, ενώ η ισχυρότερη από τις 21.990 ευρώ πέφτει στις 18.400 ευρώ. Το Tivoli προσφέρει επαρκείς χώρους για πέντε επιβάτες, πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας και ένα πορτμπαγκάζ που καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας. Σε αυτήν την τιμή, αποτελεί μια από τις πιο value for money προτάσεις της κατηγορίας.

Korando – η μεσαία οικογενειακή λύση

Το Korando τοποθετείται μια κατηγορία ψηλότερα από το Tivoli, προσφέροντας περισσότερους χώρους και πιο ώριμο χαρακτήρα. Κινείται επίσης με τον κινητήρα 1.5 τούρμπο 163 ίππων, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικές επιδόσεις και δυνατότητα κίνησης τόσο στην πόλη όσο και σε ταξίδια. Η τιμή του μειώνεται από τις 26.990 στις 22.900 ευρώ, με όφελος πάνω από 4.000 ευρώ. Η σχεδίασή του παραμένει μοντέρνα, με έντονη μάσκα και δυναμικές γραμμές, ενώ το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από καλή εργονομία και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Είναι το μοντέλο που απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν ευρυχωρία και ασφάλεια χωρίς να ξεπεράσουν το όριο των 23.000 ευρώ.

Torres – το νέο SUV της KGM

Το πιο πρόσφατο μοντέλο της φίρμας, το Torres, ήρθε για να αλλάξει την εικόνα της KGM στην κατηγορία των μεσαίων SUV. Με μήκος πάνω από 4,7 μέτρα και σχεδίαση που συνδυάζει σκληροτράχηλα στοιχεία με premium λεπτομέρειες, προσφέρει έναν πιο σύγχρονο και δυναμικό χαρακτήρα. Στην βενζινοκίνητη έκδοση με τον 1.5 τούρμπο των 163 ίππων, η τιμή μειώνεται από τις 35.390 στις 31.200 ευρώ, δηλαδή έκπτωση άνω των 4.000 ευρώ. Παράλληλα, το Torres HEV με τον υβριδικό κινητήρα 150 ίππων κοστίζει πλέον 33.190 ευρώ (από 34.690), αποτελώντας μια πιο οικολογική επιλογή με χαμηλή κατανάλωση. Τέλος, το αμιγώς ηλεκτρικό Torres EVX με μπαταρία 73,4 kWh και ισχύ 207 ίππων έχει τιμή 33.190 ευρώ με τα κίνητρα του “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 450 χιλιόμετρα.

Musso – το μοναδικό pick-up κάτω από 30.000 ευρώ

Το Musso είναι το πιο προσιτό pick-up της αγοράς και πλέον γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό. Με τον πετρελαιοκινητήρα 2.2 λίτρων που αποδίδει 202 ίππους, η τιμή του μειώνεται από 35.490 στις 29.990 ευρώ, καθιστώντας το το μοναδικό διπλοκάμπινο pick-up στην Ελλάδα που προσφέρεται κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ. Διαθέτει τετρακίνηση, μεγάλη καρότσα ικανή να χωρέσει φορτία τύπου Euro-pallet και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνων. Είναι η επιλογή για όσους θέλουν ένα όχημα σκληρής εργασίας, χωρίς να θυσιάζουν την άνεση και τον εξοπλισμό.

Musso Grand – περισσότερος χώρος και άνεση

Το Musso Grand είναι η μεγαλύτερη εκδοχή του pick-up, με αυξημένες διαστάσεις και ακόμη πιο πρακτική καρότσα. Κινείται επίσης από τον πετρελαιοκινητήρα 2.2 λίτρων 202 ίππων και προσφέρει υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίων. Η τιμή του πέφτει από τις 38.490 στις 34.990 ευρώ, προσφέροντας όφελος 3.500 ευρώ. Με πλουσιότερο εξοπλισμό, άνετη καμπίνα και επιλογές ανάρτησης για φορτία ή επιβάτες, το Musso Grand απευθύνεται σε όσους χρειάζονται μέγιστη πρακτικότητα χωρίς να υπερβούν τις 35.000 ευρώ.

Τι κρατάμε;

Εκπτώσεις έως 5.500 ευρώ σε όλα τα μοντέλα της KGM.

Το Tivoli ξεκινά από μόλις 18.000 ευρώ, παραμένοντας από τα πιο προσιτά B-SUV.

Το Torres EVX γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό στα 33.190 ευρώ με κρατική επιδότηση.

Το Musso αποτελεί το μοναδικό pick-up κάτω από 30.000 ευρώ στην Ελλάδα.

Tivoli 135 PS : από 19.990 → 18.000 €

: από 19.990 → 18.000 € Tivoli 163 PS : από 21.990 → 18.400 €

: από 21.990 → 18.400 € Korando 163 PS : από 26.990 → 22.900 €

: από 26.990 → 22.900 € Torres 163 PS : από 35.390 → 31.200 €

: από 35.390 → 31.200 € Torres HEV 150 PS : από 34.690 → 33.190 €

: από 34.690 → 33.190 € Torres EVX 207 PS : από 39.190 → 33.190 € (με «Κινούμαι Ηλεκτρικά»)

: από 39.190 → 33.190 € (με «Κινούμαι Ηλεκτρικά») Musso 202 PS : από 35.490 → 29.990 €

: από 35.490 → 29.990 € Musso Grand 202 PS: από 38.490 → 34.990

