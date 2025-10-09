quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Έκπτωση 2.000 ευρώ για το περιπετειώδες B-SUV της Jeep – Δες τελική τιμή

ΠΕΜΠΤΗ | 09.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ekptosi-2-000-evro-gia-to-peripeteiodes-b-suv-tis-jeep-des-teliki-timi-715239

Το μικρότερο μοντέλο της Jeep γίνεται πιο προσιτό από ποτέ, χάρη στις προωθητικές ενέργειες που αυτή τη στιγμή συνοδεύουν όλες τις εκδόσεις του, από τις θερμικές έως και τις τετρακίνητες.

Ο σκοπός είναι απλός: να ενισχυθεί περαιτέρω η -ήδη- επιτυχημένη εμπορική πορεία του Avenger, που έχει σημειώσει πάνω από 200.000 πωλήσεις παγκοσμίως. Το τελικό όφελος για τον πελάτη μπορεί να φτάσει στις €2.000 και αφορά σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού.

Jeep Avenger

Η εισαγωγική έκδοση του Jeep Avenger 1.2T 100 HP Longitude με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων έχει τιμή 21.990 ευρώ (όφελος 2.000€). Στην υβριδική έκδοση e-Hybrid με τους 110 HP και το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business με τιμή 25.000 ευρώ και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας όπως όλα τα Avenger e-Hybrid. Παράλληλα έχει ΛΤΠΦ κάτω από €20.000, κάτι που ισοδυναμεί με μηδενικό φόρο για τη χρήση του ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Jeep Avenger

Για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude οι τιμές της θερμικής και της e-Hybrid έκδοσης είναι 25.390€ και 27.890€ αντίστοιχα με όφελος 1.300 ευρώ, ενώ η τιμή της υβριδικής έκδοσης στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit είναι 30.690€, με όφελος 800€.

Avenger

Οι προωθητικές ενέργειες έχουν εφαρμογή και στις τετρακίνητες εκδόσεις του Avenger που κινούνται από υβριδικό σύστημα 145 HP και έχουν ηλεκτρικό κινητήρα 28,5 ίππων στον πίσω άξονα, δίνοντας μοναδικές για την κατηγορία εκτός δρόμου ικανότητες. Αντάξιο του θρύλου της Jeep, το Avenger 4xe έχει διακριτικές αλλαγές στην εμφάνιση που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 210 mm. Με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, το Avenger 4xe Upland ξεκινάει από τις 33.690€ ενώ η συλλεκτική έκδοση 4xe The North Face από τις 41.190€, αμφότερες με όφελος 800€.

Avenger 4xe

Με διαστάσεις για ευκολία στη πόλη αλλά και αυθεντικό χαρακτήρα Jeep που συναρπάζει, το Avenger αποτελεί μια μοναδική επιλογή με στιλ αλλά και ικανότητα στην κατηγορία των B-SUV. Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Avenger συνοδεύεται ακόμα από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητο του μοναδικό.

Για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στις εκδόσεις και τον εξοπλισμό του Avenger, επισκεφτείτε το jeep.gr.

Τι κρατάμε;

  • Το Jeep Avenger προσφέρεται αυτή τη στιγμή με όφελος έως 2.000 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις του.
  • Η τιμή εκκίνησης για την έκδοση 1.2T 100 HP Longitude είναι 21.990 ευρώ, ενώ η υβριδική e-Hybrid ξεκινά από 25.000 ευρώ με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και μηδενικό εταιρικό φόρο.
  • Οι τετρακίνητες εκδόσεις 4xe αποδίδουν 145 ίππους, έχουν 210 mm απόσταση από το έδαφος και παραμένουν μοναδικές στην κατηγορία για τις εκτός δρόμου δυνατότητές τους.
  • Όλα τα Avenger συνοδεύονται από 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 4ετή οδική βοήθεια, παραμένοντας έτοιμα για άμεση παράδοση και εξατομίκευση.

Όλες οι ειδήσεις

Το πιο όμορφο Renault που καίει πραγματικά 2,78 ευρώ στα 100 km – Πού θα το δεις από κοντά

Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται

Ψηφιακό «μητρώο οχημάτων»: Η πλατφόρμα που “τσιμπάει” παραβάτες για ασφάλεια, ΚΤΕΟ και Τέλη – Δείτε τα πρόστιμα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Jeep#jeep avenger
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-compact-suv-tis-jeep-pou-klevei-tin-parastasi-me-timi-mono-22-990-evro-772894

ΑΓΟΡΑ

30.08.2025

Το compact SUV της Jeep που κλέβει την παράσταση – Με τιμή μόνο 22.990 ευρώ
etsi-tha-pareis-afthentiko-jeep-me-yvridiki-technologia-kai-ofelos-7-600-evro-778259

ΑΓΟΡΑ

07.10.2025

Έτσι θα πάρεις αυθεντικό Jeep με υβριδική τεχνολογία και όφελος 7.600 ευρώ
neo-evelikto-chrimatodotiko-programma-gia-ta-jeep-655245

ΑΓΟΡΑ

27.12.2024

Νέο ευέλικτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τα Jeep
to-monadiko-yvridiko-suv-stin-ellada-pou-chrisimopoiei-kai-ygraerio-me-aftonomia-1-450-km-xekina-apo-24-800-evro-778598

ΑΓΟΡΑ

09.10.2025

Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ
poio-suv-dinei-12-chronia-engyisi-kai-kaiei-pragmatika-kato-apo-5-litra-100-km-776378

ΑΓΟΡΑ

06.10.2025

Ποιο SUV δίνει 12 χρόνια εγγύηση και καίει πραγματικά κάτω από 5 λίτρα/100 km;
to-megalo-yvridiko-suv-pou-pairneis-me-199-e-mina-777873

ΑΓΟΡΑ

05.10.2025

Το μεγάλο υβριδικό SUV που παίρνεις με 199 €/μήνα

Πρόσφατες Ειδήσεις