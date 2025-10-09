Έκπτωση 2.000 ευρώ για το περιπετειώδες B-SUV της Jeep – Δες τελική τιμή

Το μικρότερο μοντέλο της Jeep γίνεται πιο προσιτό από ποτέ, χάρη στις προωθητικές ενέργειες που αυτή τη στιγμή συνοδεύουν όλες τις εκδόσεις του, από τις θερμικές έως και τις τετρακίνητες.

Ο σκοπός είναι απλός: να ενισχυθεί περαιτέρω η -ήδη- επιτυχημένη εμπορική πορεία του Avenger, που έχει σημειώσει πάνω από 200.000 πωλήσεις παγκοσμίως. Το τελικό όφελος για τον πελάτη μπορεί να φτάσει στις €2.000 και αφορά σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού.

Η εισαγωγική έκδοση του Jeep Avenger 1.2T 100 HP Longitude με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων έχει τιμή 21.990 ευρώ (όφελος 2.000€). Στην υβριδική έκδοση e-Hybrid με τους 110 HP και το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business με τιμή 25.000 ευρώ και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας όπως όλα τα Avenger e-Hybrid. Παράλληλα έχει ΛΤΠΦ κάτω από €20.000, κάτι που ισοδυναμεί με μηδενικό φόρο για τη χρήση του ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude οι τιμές της θερμικής και της e-Hybrid έκδοσης είναι 25.390€ και 27.890€ αντίστοιχα με όφελος 1.300 ευρώ, ενώ η τιμή της υβριδικής έκδοσης στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit είναι 30.690€, με όφελος 800€.

Οι προωθητικές ενέργειες έχουν εφαρμογή και στις τετρακίνητες εκδόσεις του Avenger που κινούνται από υβριδικό σύστημα 145 HP και έχουν ηλεκτρικό κινητήρα 28,5 ίππων στον πίσω άξονα, δίνοντας μοναδικές για την κατηγορία εκτός δρόμου ικανότητες. Αντάξιο του θρύλου της Jeep, το Avenger 4xe έχει διακριτικές αλλαγές στην εμφάνιση που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 210 mm. Με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, το Avenger 4xe Upland ξεκινάει από τις 33.690€ ενώ η συλλεκτική έκδοση 4xe The North Face από τις 41.190€, αμφότερες με όφελος 800€.

Με διαστάσεις για ευκολία στη πόλη αλλά και αυθεντικό χαρακτήρα Jeep που συναρπάζει, το Avenger αποτελεί μια μοναδική επιλογή με στιλ αλλά και ικανότητα στην κατηγορία των B-SUV. Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Avenger συνοδεύεται ακόμα από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητο του μοναδικό.

Για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στις εκδόσεις και τον εξοπλισμό του Avenger, επισκεφτείτε το jeep.gr.

Τι κρατάμε;

Το Jeep Avenger προσφέρεται αυτή τη στιγμή με όφελος έως 2.000 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις του.

