ΑΓΟΡΑ

Έκπτωση 3.000 ευρώ για το πιο περιπετειώδες Volkswagen στην Ελλάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ekptosi-3-000-evro-gia-to-pio-peripeteiodes-volkswagen-stin-ellada-775089

Η Volkswagen λανσάρει μια νέα προωθητική ενέργεια που ενισχύει την αξία και την ελκυστικότητα στη γκάμα των επαγγελματικών της οχημάτων.

  • Έκπτωση 2.000 € για την έκδοση Life και 3.000 € για την έκδοση Style
  • Δώρο εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover για Aventura & PanAmericana
  • Ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2025, για ιδιώτες, εταιρικούς και RAC πελάτες
  • Νέο χρώμα Reed Green Μεταλλικό, στη θέση του Mid Blue

Το pick-up που ξέρει να ξεχωρίζει

Η αγορά των pick-up στην Ελλάδα έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μια πιο lifestyle διάσταση. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για επαγγελματικά εργαλεία, αλλά για οχήματα που καλύπτουν με άνεση και τις καθημερινές μετακινήσεις, χωρίς να στερούνται την αντοχή και τη δύναμη που απαιτεί η δουλειά. Σε αυτή τη κατηγορία, το Volkswagen Amarok έχει αποδείξει πως μπορεί να σταθεί με το ένα πόδι στον κόσμο των επαγγελματιών και με το άλλο στον κόσμο της premium αυτοκίνησης.

Προσφορές που κάνουν τη διαφορά

Η νέα προωθητική ενέργεια της Kosmocar αφορά τις εκδόσεις Life και Style, οι οποίες πλέον διατίθενται με έκπτωση 2.000 € και 3.000 € αντίστοιχα. Η ενέργεια ισχύει για όλες τις νέες παραγγελίες μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 και αφορά τόσο ιδιώτες όσο και εταιρικούς πελάτες.

Παράλληλα, οι κορυφαίες εκδόσεις Aventura και PanAmericana συνεχίζουν να συνοδεύονται από ένα πρακτικό δώρο: το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ένα στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη χρηστικότητα του Amarok.

Σχεδίαση με premium χαρακτήρα

Το Amarok έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στη σχεδίαση με έντονη προσωπικότητα. Η μάσκα με τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα LED, οι δυναμικές γραμμές και η στιβαρή σιλουέτα τονίζουν πως δεν πρόκειται για ένα τυπικό επαγγελματικό όχημα. Το νέο χρώμα Reed Green Μεταλλικό που προστίθεται στη γκάμα, ενισχύει τη φρεσκάδα της εικόνας, αντικαθιστώντας το Mid Blue και δίνοντας μια πιο μοντέρνα αισθητική.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Στο εσωτερικό, το Amarok συνδυάζει την πρακτικότητα ενός επαγγελματικού με την άνεση ενός SUV. Το ψηφιακό cockpit, η εργονομία και τα ποιοτικά υλικά δημιουργούν μια premium αίσθηση, ενώ οι προηγμένες τεχνολογίες υποβοηθούν τόσο την οδήγηση στην πόλη όσο και τις πιο απαιτητικές off-road διαδρομές.

Με ένα πλήθος συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, από adaptive cruise control μέχρι προηγμένα συστήματα ασφαλείας, το Amarok δείχνει πως τα pick-up πλέον μπορούν να προσφέρουν την ίδια – αν όχι μεγαλύτερη – τεχνολογική πληρότητα με τα SUV της ίδιας κατηγορίας.

Η δύναμη του Amarok

Πέρα από τον εξοπλισμό, η ουσία βρίσκεται στην ικανότητα του αυτοκινήτου. Με ισχυρούς κινητήρες και επιλογές κίνησης 4MOTION, το Amarok αποδεικνύει τις δυνατότητές του σε κάθε τερέν. Είτε πρόκειται για ανηφορικές χωμάτινες διαδρομές είτε για το φορτίο της δουλειάς, το pick-up της Volkswagen ανταποκρίνεται με ευκολία.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Amarok κατέκτησε για τρίτη φορά το International Pick-up Award, αναδεικνυόμενο ως Κορυφαίο Pick-up 2024-2025. Μια διάκριση που επιβεβαιώνει την αξία του σε διεθνές επίπεδο.

Γιατί τώρα είναι η στιγμή

Με επαρκές απόθεμα άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων, το Amarok είναι έτοιμο για παράδοση χωρίς πολύμηνη αναμονή. Η τρέχουσα προωθητική ενέργεια προσφέρει ένα ουσιαστικό οικονομικό όφελος, ενώ οι πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού κάνουν την πρόταση ακόμη πιο ελκυστική.

Είτε κάποιος το δει ως εργαλείο δουλειάς, είτε ως ένα πολυτελές όχημα ελευθέρου χρόνου, το Amarok δείχνει ότι μπορεί να παίξει και στους δύο ρόλους χωρίς συμβιβασμούς.

Τι κρατάμε;

  • Εκπτώσεις έως 3.000 € για Life & Style
  • Δώρο Roll Cover στις εκδόσεις Aventura και PanAmericana
  • Διάκριση International Pick-up Award 2024-2025
  • Νέο δυναμικό χρώμα Reed Green Μεταλλικό

Δοκιμή Ford Puma Gen-E: Πιο φτηνό από το υβριδικό, πιο οικονομικό στην χρήση και το ίδιο Fun To Drive

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί γύρω από τα σχολεία – Οδηγίες για ασφαλή μετακίνηση

