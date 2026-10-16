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ΑΓΟΡΑ

Ελλάδα: Ρεκόρ με πάνω από 45 ηλεκτρικά αυτοκίνητα να πωλούνται κάθε μέρα για όλο το Σεπτέμβριο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεπέρασαν το 10% των νέων ταξινομήσεων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, με 1.363 μονάδες και αύξηση 60,4% σε σχέση με πέρυσι.

Περισσότερα από 45 καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα την ημέρα, κατά μέσο όρο, προστέθηκαν στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια επίδοση που αποτυπώνει την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, σε έναν μήνα κατά τον οποίο τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αναπτύχθηκαν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από το σύνολο της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο του 2026 ταξινομήθηκαν 1.363 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά, έναντι 850 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση έφτασε το 60,4%, με την κατηγορία να κερδίζει αισθητά μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς.

Πώς προκύπτουν τα 45 ηλεκτρικά την ημέρα

Διαιρώντας τις 1.363 ταξινομήσεις με τις 30 ημερολογιακές ημέρες του Σεπτεμβρίου, προκύπτει ένας μέσος όρος 45,4 ηλεκτρικών αυτοκινήτων ημερησίως. Τον ίδιο μήνα πέρυσι, η αντίστοιχη αναλογία ήταν περίπου 28,3 αυτοκίνητα την ημέρα. Με άλλα λόγια, η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 17 επιπλέον ηλεκτρικά καθημερινά, με βάση τον μέσο όρο ολόκληρου του μήνα. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ημέρα πραγματοποιούνταν ακριβώς τόσες πωλήσεις. Τα στοιχεία καταγράφουν ταξινομήσεις, οι οποίες δεν συμπίπτουν απαραίτητα χρονικά με την παραγγελία ή την αγορά ενός αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι σαφές: μέσα σε έναν χρόνο, ο μηνιαίος όγκος των αμιγώς ηλεκτρικών αυξήθηκε κατά 513 αυτοκίνητα. Και αυτή η μεταβολή αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συγκριθεί με την πορεία της συνολικής αγοράς.

Πάνω από ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα ήταν ηλεκτρικό

Τον Σεπτέμβριο ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 12.804 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 12.273 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 4,3%. Στο ίδιο διάστημα, τα αμιγώς ηλεκτρικά ενισχύθηκαν κατά 60,4%, ανεβάζοντας το μερίδιό τους από το 6,9% στο 10,6%. Έτσι, περισσότερο από ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον μήνα ήταν αμιγώς ηλεκτρικό. Η μεταβολή κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες δείχνει ότι η άνοδος δεν περιορίζεται στον απόλυτο αριθμό των αυτοκινήτων. Τα ηλεκτρικά απέκτησαν μεγαλύτερη βαρύτητα και μέσα στο συνολικό μείγμα της αγοράς, ξεπερνώντας μάλιστα το μερίδιο των plug-in υβριδικών για τον συγκεκριμένο μήνα.

Διαφορετική εικόνα για τα plug-in υβριδικά

Τα plug-in υβριδικά, δηλαδή τα αυτοκίνητα που συνδυάζουν θερμικό κινητήρα με ηλεκτρικό σύστημα και μπαταρία που φορτίζει από εξωτερική πηγή, κατέγραψαν 1.159 ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο. Έναν χρόνο νωρίτερα είχαν φτάσει τις 1.148, επομένως η αύξησή τους περιορίστηκε στο 1%. Το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 9%, έναντι 9,4% τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς ο όγκος τους αυξήθηκε πιο αργά από τη συνολική αγορά. Αθροιστικά, αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά έφτασαν τις 2.522 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 26,2%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα πέντε καινούργια επιβατικά του μήνα διέθετε δυνατότητα φόρτισης από πρίζα. Η μεγαλύτερη ώθηση σε αυτή την αύξηση προήλθε από τα αμιγώς ηλεκτρικά.

μπαταρία

Στις 8.193 ταξινομήσεις τα ηλεκτρικά στο εννεάμηνο

Η θετική πορεία των αμιγώς ηλεκτρικών αποτυπώνεται και στα συγκεντρωτικά στοιχεία του έτους. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ταξινομήθηκαν 8.193 ηλεκτρικά επιβατικά, έναντι 6.154 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση διαμορφώθηκε στο 33,1%, ενώ το μερίδιό τους ανέβηκε από το 5,5% στο 7,1%. Για σύγκριση, η συνολική αγορά καινούργιων επιβατικών αυξήθηκε κατά 2,6%, φτάνοντας τις 115.174 ταξινομήσεις. Ο Σεπτέμβριος είχε επομένως αισθητά υψηλότερη διείσδυση ηλεκτρικών από εκείνη που καταγράφεται συνολικά στο εννεάμηνο. Μάλιστα, οι 1.363 ταξινομήσεις του μήνα αντιστοιχούν περίπου στο ένα έκτο όλων των ηλεκτρικών που ταξινομήθηκαν από την αρχή του έτους. Στον αντίποδα, τα plug-in υβριδικά έκλεισαν το εννεάμηνο με 7.661 ταξινομήσεις, έναντι 7.944 πέρυσι, παρουσιάζοντας πτώση 3,6%.

Τα υβριδικά παραμένουν κυρίαρχα

Παρά την άνοδο της ηλεκτροκίνησης, το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής αγοράς εξακολουθεί να συγκεντρώνει η κατηγορία των υβριδικών HEV, όπως αποτυπώνεται στην κατάταξη του ΣΕΑΑ. Τον Σεπτέμβριο έφτασε το 60,8%, από 54,3% έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, το μερίδιο της κατηγορίας βενζίνης περιορίστηκε στο 13,9%, ενώ εκείνο του diesel στο 1,1%. Τα μοντέλα υγραερίου διαμορφώθηκαν στο 4,5%. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα αμιγώς ηλεκτρικά έκλεισαν τον Σεπτέμβριο με διψήφιο μερίδιο και ισχυρή ετήσια αύξηση. Το επόμενο ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτή η επίδοση θα διατηρηθεί στους επόμενους μήνες, ανεβάζοντας περαιτέρω το μερίδιό τους στο σύνολο της χρονιάς.

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Tags
#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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