ΑΓΟΡΑ

Εντυπωσιακό full hybrid SUV με 200 ίππους, κατανάλωση 4,7 lt/100 km και μηδενικά Τέλη – Ποιο είναι;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 12.11.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
entyposiako-full-hybrid-suv-me-200-ippous-katanalosi-47-lt-100-km-kai-midenika-teli-poio-einai-782674

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά hybrid SUV που υπόσχονται οικονομία χωρίς πρίζα, επιδόσεις χωρίς υπερβολές και τεχνολογία ανώτερης κατηγορίας.

Στο επίκεντρο αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται το Renault Austral E-Tech Full Hybrid, ένα μοντέλο που καταφέρνει να παντρέψει τη γαλλική άνεση με την αποτελεσματικότητα ενός σύγχρονου υβριδικού συστήματος 200 ίππων.

Το SUV που αντικατέστησε το Kadjar

Η Renault επανήλθε στην κατηγορία των μεσαίων SUV με το Austral, αντικαθιστώντας το Kadjar και φέρνοντας μια πιο ώριμη σχεδιαστική ταυτότητα. Η εξωτερική εμφάνιση είναι εντυπωσιακή, με έντονες καμπύλες, επιβλητικό εμπρός μέρος και τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή σε σχήμα “C” που τονίζει τα φώτα ημέρας. Η μάσκα με τα χρωμιωμένα στοιχεία και τα φουσκωμένα φτερά δίνουν την αίσθηση στιβαρότητας, ενώ το συνολικό μήκος φτάνει τα 4,51 μέτρα — διαστάσεις ιδανικές για οικογενειακό SUV με δυναμική παρουσία.

Στο πίσω μέρος, οι λεπτοί LED προβολείς ενώνονται με μια φαρδιά λωρίδα φωτός, δημιουργώντας μια hi-tech αισθητική που θυμίζει τα πιο ακριβά μοντέλα της κατηγορίας. Ανάλογα με την έκδοση (Techno, Esprit Alpine κ.ά.), το Austral προσφέρει διαφορετικά φινιρίσματα, ζάντες έως 20 ιντσών και προσεγμένες λεπτομέρειες που τονίζουν το premium προφίλ του.

Renault Austral

Εσωτερικό με τεχνολογία και ποιότητα

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, το Austral κερδίζει τις εντυπώσεις με την αίσθηση ποιότητας και την εργονομία. Το OpenR cockpit συνδυάζει δύο οθόνες (12,3’’ πίνακας οργάνων + 12’’ κάθετη οθόνη infotainment) που συνεργάζονται άψογα, βασισμένες σε λογισμικό της Google – άρα με ενσωματωμένους χάρτες, φωνητικό έλεγχο και πρόσβαση σε εφαρμογές χωρίς τη χρήση κινητού.

Η καμπίνα αποπνέει φινέτσα με μαλακά υλικά, ambient φωτισμό και προσεγμένες λεπτομέρειες, ιδιαίτερα στις εκδόσεις Esprit Alpine, όπου συναντάμε καθίσματα με Alcantara, μπλε ραφές και σπορ τιμόνι. Οι χώροι για επιβάτες είναι άνετοι, ενώ το πορτμπαγκάζ προσφέρει 527 λίτρα χωρητικότητας.

Renault Austral

Full hybrid τεχνολογία E-Tech

Η καρδιά του μοντέλου είναι το υβριδικό σύστημα E-Tech 200, το οποίο βασίζεται σε έναν 1.2 turbo τρικύλινδρο κινητήρα 130 ίππων, συνδυασμένο με δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν κύριο 70 ίππων και έναν μικρότερο για εκκίνηση/συγχρονισμό) και ένα κιβώτιο multimode χωρίς παραδοσιακό συμπλέκτη. Η συνολική συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 200 ίππους, επιτρέποντας στο SUV να επιταχύνει 0–100 km/h σε 8,4 δευτερόλεπτα.

Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι η επιτάχυνση αλλά η απόδοση: το σύστημα επιτρέπει στο Austral να κινείται έως και 80% του χρόνου εντός πόλης αποκλειστικά ηλεκτρικά, χωρίς να χρειάζεται φόρτιση. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται στα 4,7 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ κάτω από 110 g/km, πράγμα που σημαίνει μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Renault Austral

Πολυτελές και ευέλικτο

Το Renault Austral δεν είναι μόνο τεχνολογικά προηγμένο αλλά και εξαιρετικά ευχάριστο στην οδήγηση. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί για άνεση χωρίς να χάνει τη σιγουριά σε γρήγορες στροφές, ενώ στην κορυφαία έκδοση υπάρχει και το σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced, που μειώνει την ακτίνα στροφής στα 10,1 μέτρα — επίδοση μικρότερου hatchback.

Το τιμόνι είναι άμεσο, η ηχομόνωση άριστη και η συνολική αίσθηση θυμίζει πιο ακριβό SUV. Παράλληλα, διαθέτει πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης όπως adaptive cruise control, lane centering, active brake assist και αυτοματισμούς που προσδίδουν αίσθηση ασφάλειας ακόμα και σε πυκνή αστική κίνηση.

Renault Austral

Οικονομία χωρίς συμβιβασμούς

Σε πραγματικές συνθήκες, το Austral E-Tech αποδεικνύεται ένα από τα πιο οικονομικά SUV της κατηγορίας του. Ο κινητήρας σβήνει σχεδόν διαρκώς σε χαμηλές ταχύτητες, με την ηλεκτρική υποβοήθηση να προσφέρει άμεση ροπή και ομαλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να σκεφτεί τίποτα — το σύστημα αποφασίζει πότε θα χρησιμοποιήσει θερμικό ή ηλεκτρικό μοτέρ, εξασφαλίζοντας πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου χωρίς καλώδια και φόρτιση.

Renault Austral

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Στην ελληνική αγορά, το Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ξεκινά από περίπου 42.000 ευρώ, στην έκδοση techno με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό που περιλαμβάνει διπλές οθόνες OpenR, full LED φώτα, αυτόματο κλιματισμό, προηγμένα ADAS και επιλογή προγραμμάτων οδήγησης. Οι εκδόσεις Esprit Alpine πλησιάζουν τις 46 χιλιάδες ευρώ, όμως προσφέρουν κορυφαία εμφάνιση και εξοπλισμό αντίστοιχο premium μοντέλων.

Τι κρατάμε;

  • Εντυπωσιακή κατανάλωση (4,7 lt/100 km) και μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας
  • 200 ίπποι με πλήρως υβριδικό σύστημα E-Tech που δεν χρειάζεται φόρτιση
  • Υψηλή ποιότητα κατασκευής και τεχνολογικό εσωτερικό
  • Ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV με premium χαρακτήρα και ευχάριστη οδήγηση

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις