Εταιρικό αυτοκίνητο: Τέλος στα φορολογικά προνόμια για ακριβά plug-in hybrid – Τι αλλάζει

Αλλάζει η φορολογία για υβριδικά και εταιρικά ΙΧ. Ποια plug-in hybrid χάνουν προνόμια και γιατί μπορεί να ακριβύνουν.

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των αυτοκινήτων στην Ελλάδα φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις αγγίζουν τόσο το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων, όσο και το καθεστώς φορολόγησης για ορισμένα εταιρικά ΙΧ υψηλής αξίας.

Η βασική κατεύθυνση είναι ότι το φορολογικό πλαίσιο συνδέεται ακόμη πιο στενά με τις εκπομπές CO2, περιορίζοντας προνόμια που ίσχυαν μέχρι σήμερα για συγκεκριμένες κατηγορίες εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων. Περισσότερο εκτεθειμένα φαίνεται πως είναι τα ακριβότερα plug-in hybrid μοντέλα, ειδικά όταν έχουν λιανική τιμή προ φόρων πάνω από 40.000 ευρώ και εκπομπές άνω των 50 g/km CO2.

Παράλληλα, αλλάζει και το καθεστώς απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για τα υβριδικά. Η απαλλαγή γίνεται ενιαία στο 50%, ανεξάρτητα από τις εκπομπές CO2, κάτι που σημαίνει ότι τα υβριδικά χαμηλών ρύπων που μέχρι σήμερα είχαν απαλλαγή 75% χάνουν ένα σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα.

Τι αλλάζει στα εταιρικά αυτοκίνητα

Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκονται τα εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φόρων άνω των 40.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση περιορίζεται για τα οχήματα που εκπέμπουν περισσότερα από 50 g/km CO2.

Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως ακριβότερα plug-in hybrid μοντέλα, τα οποία τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή σε εταιρικούς στόλους και στελέχη επιχειρήσεων. Ο λόγος ήταν απλός: συνδύαζαν ηλεκτρική κίνηση για καθημερινές μετακινήσεις, θερμικό κινητήρα για μεγάλα ταξίδια και χαμηλές εργοστασιακές εκπομπές CO2, άρα και ευνοϊκότερη φορολογική εικόνα.

Με τη νέα ρύθμιση, η λογική αλλάζει. Όσο αυξάνεται η αξία του αυτοκινήτου και όσο οι εκπομπές ξεπερνούν το όριο των 50 g/km CO2, τόσο περιορίζεται το φορολογικό όφελος. Με απλά λόγια, η Πολιτεία επιχειρεί να κατευθύνει τις εταιρικές επιλογές προς μοντέλα με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δίνοντας πλέον πιο καθαρό προβάδισμα στα αμιγώς ηλεκτρικά.

Δεν τελειώνουν όλα τα εταιρικά με φορολογικό όφελος

Εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί η αλλαγή δεν σημαίνει ότι καταργούνται συνολικά τα φορολογικά οφέλη για όλα τα εταιρικά αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων.

Το κρίσιμο σημείο είναι ο συνδυασμός τριών παραμέτρων:

η λιανική τιμή προ φόρων ,

, οι εκπομπές CO2 ,

, και η τεχνολογία του οχήματος.

Τα ακριβότερα εταιρικά ΙΧ με ΛΤΠΦ άνω των 40.000 ευρώ και εκπομπές πάνω από 50 g/km CO2 είναι αυτά που βρίσκονται στο επίκεντρο της αλλαγής. Αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ως μηδενικών εκπομπών, διατηρούν το ισχυρό φορολογικό τους πλεονέκτημα.

Άρα δεν είναι ακριβές να πει κανείς ότι «τελειώνουν τα εταιρικά αυτοκίνητα με μηδενικό φόρο» γενικά. Πιο σωστό είναι ότι περιορίζονται τα φορολογικά προνόμια για ακριβά εταιρικά plug-in hybrid και άλλα οχήματα υψηλότερων εκπομπών.

Τι αλλάζει στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών

Πέρα από τα εταιρικά ΙΧ, το νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές και στο καθεστώς του τέλους ταξινόμησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Μέχρι σήμερα, το πλαίσιο έκανε διάκριση με βάση τις εκπομπές CO2. Για υβριδικά με εκπομπές έως 50 g/km CO2, προβλεπόταν απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης. Αυτό σήμαινε ότι ο αγοραστής ή ο εισαγωγέας πλήρωνε μόνο το 25% του αναλογούντος τέλους.

Για υβριδικά με εκπομπές από 51 g/km CO2 και πάνω, η απαλλαγή ήταν 50%. Δηλαδή πληρωνόταν το μισό τέλος ταξινόμησης.

Με τη νέα ρύθμιση, η διάκριση αυτή καταργείται. Όλα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν πλέον ενιαία απαλλαγή 50%, ανεξάρτητα από το αν οι εκπομπές τους είναι πολύ χαμηλές ή υψηλότερες.

Σε ποια μοντέλα διπλασιάζεται ουσιαστικά η επιβάρυνση

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τα υβριδικά χαμηλών ρύπων που μέχρι σήμερα είχαν απαλλαγή 75%. Στην πράξη, αυτό σημαίνει κυρίως plug-in hybrid μοντέλα, αφού αυτά είναι συνήθως τα αυτοκίνητα που μπορούν να εμφανίζουν εκπομπές CO2 έως 50 g/km λόγω της δυνατότητας αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

Με το προηγούμενο καθεστώς, ένα τέτοιο αυτοκίνητο πλήρωνε μόνο το 25% του τέλους ταξινόμησης. Με το νέο καθεστώς, θα πληρώνει το 50%.

Άρα, σε αυτή την κατηγορία, το ποσό που καταβάλλεται σε τέλος ταξινόμησης μπορεί ουσιαστικά να διπλασιαστεί.

Παράδειγμα για να γίνει κατανοητό

Αν το κανονικό τέλος ταξινόμησης ενός plug-in hybrid αυτοκινήτου ήταν 4.000 ευρώ, με απαλλαγή 75% ο αγοραστής επιβαρυνόταν με 1.000 ευρώ.

Με τη νέα απαλλαγή 50%, η επιβάρυνση ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ.

Καθεστώς Απαλλαγή Ποσό που πληρώνεται σε τέλος 4.000 € Παλαιό καθεστώς για υβριδικά έως 50 g/km CO2 75% 1.000 € Νέο ενιαίο καθεστώς 50% 2.000 €

Η διαφορά των 1.000 ευρώ μπορεί να περάσει στην τελική τιμή του αυτοκινήτου ή να επηρεάσει το μηνιαίο μίσθωμα leasing, ειδικά σε νέα αυτοκίνητα που θα εκτελωνιστούν μετά την αλλαγή του πλαισίου.

Γιατί επηρεάζονται ιδιαίτερα τα plug-in hybrid

Τα plug-in hybrid βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια σε προνομιακή θέση, γιατί μπορούσαν να εμφανίζουν πολύ χαμηλές εκπομπές CO2 στις εργοστασιακές μετρήσεις. Αυτό τους έδινε πλεονέκτημα τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στην εταιρική χρήση.

Η νέα φιλοσοφία δείχνει ότι το κράτος θέλει να περιορίσει τα οριζόντια κίνητρα στα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα και να τα συνδέσει πιο αυστηρά με τις πραγματικές εκπομπές και την αξία του οχήματος.

Για τα φθηνότερα ή πραγματικά χαμηλών εκπομπών μοντέλα, το φορολογικό όφελος μπορεί να παραμείνει σημαντικό. Για τα ακριβότερα plug-in hybrid, όμως, ειδικά όταν ξεπερνούν τα 50 g/km CO2 και τα 40.000 ευρώ ΛΤΠΦ, η εικόνα αλλάζει.

Η μεταβατική εξαίρεση για το τέλος ταξινόμησης

Η διάταξη προβλέπει και μεταβατική ρύθμιση, ώστε να μη θιγούν αυτοκίνητα που είχαν ήδη εισαχθεί ή βρίσκονταν σε διαδικασία εισαγωγής με βάση το προηγούμενο καθεστώς.

Συγκεκριμένα, για υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026 και έχουν εκπομπές CO2 μικρότερες ή ίσες με 75 g/km, εξακολουθεί να ισχύει η ευνοϊκότερη απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης.

Αυτό είναι κρίσιμο για εισαγωγείς, εμπόρους, εταιρείες leasing και καταναλωτές που είχαν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες ή εισαγωγές με βάση το προηγούμενο πλαίσιο. Ουσιαστικά, η μεταβατική περίοδος προστατεύει οχήματα που είχαν μπει στη διαδικασία πριν από την αλλαγή.

Τι ισχύει για ηλεκτρικά και υδρογόνου

Στον αντίποδα, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα οχήματα υδρογόνου μηδενικών εκπομπών διατηρούν το ισχυρότερο φορολογικό πλεονέκτημα. Τα συγκεκριμένα οχήματα εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με τέλος ταξινόμησης.

Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των ηλεκτρικών απέναντι στα plug-in hybrid, ειδικά στην αγορά εταιρικών στόλων. Για εταιρείες που έχουν πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης, η επιλογή αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη φορολογικά.

Από την άλλη, τα plug-in hybrid εξακολουθούν να έχουν πρακτικό πλεονέκτημα για οδηγούς που κάνουν συχνά μεγάλα ταξίδια ή δεν έχουν σταθερή δυνατότητα φόρτισης. Το ζήτημα είναι ότι πλέον αυτό το πρακτικό πλεονέκτημα μπορεί να συνοδεύεται από μικρότερο φορολογικό όφελος.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί το leasing

Η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει και τα μισθώματα leasing, ειδικά στα ακριβότερα plug-in hybrid. Το leasing βασίζεται σε πολλούς παράγοντες: αρχική τιμή αγοράς, φορολογική μεταχείριση, υπολειμματική αξία, κόστος χρήσης και εμπορική πολιτική.

Αν αυξηθεί η αρχική φορολογική επιβάρυνση μέσω του τέλους ταξινόμησης ή αν περιοριστεί το φορολογικό όφελος για την εταιρική χρήση, οι εταιρείες ενδέχεται να επανεξετάσουν τις επιλογές τους. Αυτό μπορεί να φέρει μετατόπιση προς αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ή προς φθηνότερα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα με χαμηλότερες εκπομπές.

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε plug-in hybrid θα γίνει αυτόματα ασύμφορο. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από το μοντέλο, την τιμή προ φόρων, τις εκπομπές CO2, την πολιτική κάθε εισαγωγέα και τη διαθεσιμότητα αυτοκινήτων που έχουν ήδη εκτελωνιστεί με το προηγούμενο καθεστώς.

Τι πρέπει να προσέξουν εταιρείες και αγοραστές

Όποιος εξετάζει αγορά ή leasing plug-in hybrid αυτοκινήτου θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τρία βασικά στοιχεία.

Πρώτον, τη λιανική τιμή προ φόρων. Αν το αυτοκίνητο ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, μπορεί να εμπίπτει στις αλλαγές που αφορούν τα ακριβότερα εταιρικά ΙΧ.

Δεύτερον, τις εκπομπές CO2. Το όριο των 50 g/km είναι κρίσιμο για την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των εταιρικών αυτοκινήτων, ενώ επηρεάζει και το αν ένα υβριδικό είχε μέχρι σήμερα την υψηλότερη απαλλαγή στο τέλος ταξινόμησης.

Τρίτον, την ημερομηνία εισαγωγής. Αν το αυτοκίνητο έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026 και εκπέμπει έως 75 g/km CO2, μπορεί να καλύπτεται από τη μεταβατική εξαίρεση για το τέλος ταξινόμησης.

