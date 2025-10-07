Έτσι θα πάρεις αυθεντικό Jeep με υβριδική τεχνολογία και όφελος 7.600 ευρώ

Η Jeep είναι από τα λίγα ονόματα που δεν χρειάζονται επεξηγήσεις. Ακόμη κι αν δεν είσαι λάτρης της εκτός δρόμου οδήγησης, αυτό το όνομα κουβαλά ένα βάρος αυθεντικότητας, που δύσκολα αντιγράφεται.

Κι αν μέχρι πρόσφατα το «Jeep» σήμαινε βενζίνη ή diesel, σήμερα το Compass Plug-in Hybrid 4xe αποδεικνύει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να γίνει χωρίς να χαθεί ούτε σταγόνα από το DNA της μάρκας.

Το υβριδικό SUV με ξεκάθαρο χαρακτήρα Jeep

Το Compass 4xe είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίας του. Ο συνδυασμός του 1.3 Turbo κινητήρα βενζίνης με ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα αποδίδει 240 ίππους, προσφέροντας ταυτόχρονα τετρακίνηση χωρίς μηχανική σύνδεση – κάτι που η Jeep ονομάζει eAWD. Η λύση αυτή επιτρέπει απόλυτο έλεγχο της ροπής ανά άξονα και ελάχιστη καθυστέρηση στην απόκριση, χαρακτηριστικό που βοηθά τόσο σε εκτός δρόμου διαδρομές όσο και σε ολισθηρές επιφάνειες.

Η μπαταρία 11,4 kWh επιτρέπει έως 50 km ηλεκτρικής αυτονομίας, καλύπτοντας έτσι τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις χωρίς καύσιμο. Σε μεικτή χρήση, η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται κάτω από 2 λίτρα/100 km (WLTP), ενώ η φόρτιση σε οικιακό wallbox διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες.

Εμφάνιση με αυτοπεποίθηση

Το Compass παραμένει ένα SUV με καθαρή Jeep ταυτότητα. Η χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά κάθετες γρίλιες, οι μυώδεις αναλογίες και η σωστά τονισμένη waistline το κάνουν να ξεχωρίζει ακόμη και ανάμεσα σε πολυτελέστερους ανταγωνιστές. Η πρόσφατη ανανέωση έφερε φώτα LED, πιο μοντέρνους προφυλακτήρες και νέες ζάντες έως 19 ιντσών, διατηρώντας παράλληλα τις σκληροτράχηλες γραμμές που το κάνουν να δείχνει «έτοιμο για περιπέτεια».

Στο εσωτερικό, η Jeep έχει κάνει σοβαρό βήμα προόδου. Η κεντρική κονσόλα είναι πλήρως ψηφιακή, με οθόνη 10,1” Uconnect και πίνακα οργάνων 10,25”, ενώ τα υλικά και η εργονομία θυμίζουν πλέον premium SUV. Τα καθίσματα είναι άνετα και στηρίζουν σωστά, ενώ ο χώρος αποσκευών των 420 λίτρων παραμένει επαρκής παρά την ύπαρξη της μπαταρίας.

Πλήρης τεχνολογία και ασφάλεια

Η έκδοση 4xe διατίθεται σε διάφορα επίπεδα εξοπλισμού, με όλες να περιλαμβάνουν πλούσιο τεχνολογικό πακέτο:

Adaptive Cruise Control

Lane Keep Assist και Traffic Sign Recognition

Blind Spot Detection και Rear Cross Path Detection

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

Σύστημα Uconnect με ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay

Όφελος 7.600 ευρώ

Η Jeep Ελλάς προσφέρει αυτή την περίοδο το Compass Plug-in Hybrid στην έκδοση Altitude με όφελος έως 7.600 ευρώ, κάτι που μειώνει αισθητά τη διαφορά από τα πιο απλά βενζινοκίνητα SUV. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 4 χρόνια οδική βοήθεια, ενώ η μπαταρία καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 km.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, καθιστώντας το ένα από τα πιο ελκυστικά plug-in υβριδικά SUV της κατηγορίας, ειδικά αν συνυπολογίσουμε τις επιδόσεις και την τετρακίνηση.

Ενδεικτικός βασικός εξοπλισμός Altitude:

Full LED reflector με υπογραφή

Χρωμιωμένα λογότυπα και λεπτομέρειες

Ζάντες ελαφρού κράματος 18” με ελαστικά Mud and Snow

Καθίσματα από ύφασμα/βινύλιο

Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση 6 θέσεων

Ηλεκτρική ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης οδηγού 2 θέσεων

Αυτόματη ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας προβολέων

Adaptive Cruise Control

Παθητική είσοδος χωρίς κλειδί/Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί

Αισθητήρες βροχής και φώτων

Infotainment 10,1’’ / Πίνακας οργάνων 10,25’’

Θύρα USB τύπου A+C

Ασύρματο Apple Carplay και Android Auto

Καλώδιο φόρτισης Mode 3

Selec–Terrain με προφίλ οδήγησης

Hill descend control

Κάμερα οπισθοπορείας

Προειδοποίηση εμπρόσθιας πρόσκρουσης

Υπηρεσίες συνδεσιμότητας

Το σημαντικότερο είναι ότι, παρά την υβριδική τεχνολογία και τις μειωμένες εκπομπές, το Compass 4xe δεν έχει αποκοπεί από το πνεύμα της Jeep. Παραμένει στιβαρό, οδηγείται με σιγουριά και έχει εκείνο το αίσθημα περιπέτειας που κάνει τη διαφορά από ένα απλό οικογενειακό SUV.

Σε μια εποχή όπου όλα δείχνουν ίδια, το Compass εξακολουθεί να έχει ταυτότητα – κι αυτό, για τους φίλους της μάρκας, είναι ανεκτίμητο.

Τι κρατάμε;

Όφελος έως 7.600 ευρώ για περιορισμένο χρόνο

Plug-in Hybrid σύστημα 240 ίππων με τετρακίνηση

50 km ηλεκτρική αυτονομία και κατανάλωση κάτω από 2 λ./100 km

Πραγματικό Jeep DNA με κορυφαία ασφάλεια και ποιότητα

