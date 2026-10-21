Ευρύχωρα υβριδικά SUV με τιμή κάτω από 24.000 ευρώ

Χώροι για την οικογένεια, υβριδική τεχνολογία και τουλάχιστον 140 ίπποι, χωρίς ο λογαριασμός να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ. Τρία SUV δείχνουν ότι η πρακτικότητα δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από απαγορευτική τιμή, με τα δύο να προσφέρουν και αυτόματο κιβώτιο.

Η αναζήτηση ενός καινούργιου οικογενειακού αυτοκινήτου γίνεται πιο απαιτητική όταν στη λίστα μπαίνουν οι άνετοι χώροι, η οικονομία καυσίμου και μια τιμή που δεν ξεφεύγει. Ειδικά στα SUV, το ζητούμενο είναι να αποκτήσεις κάτι περισσότερο από την ψηλή θέση οδήγησης: μια καμπίνα που εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες και ένα σύστημα κίνησης που ανταποκρίνεται τόσο στην πόλη όσο και στο ταξίδι. Τα Citroën C3 Aircross, Opel Frontera και Dacia Bigster προσεγγίζουν αυτή τη συνταγή με διαφορετικό τρόπο. Τα δύο πρώτα συνδυάζουν υβριδικό σύστημα 145 ίππων με αυτόματο κιβώτιο, ενώ το μεγαλύτερο Dacia δίνει έμφαση στους χώρους, προσφέροντας ήπια υβριδική τεχνολογία και 140 ίππους με χειροκίνητη μετάδοση.

Citroën C3 Aircross Hybrid 145

Το C3 Aircross έχει ξεκάθαρο οικογενειακό προσανατολισμό, με την άνεση να αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του. Η ανάρτηση Citroën Advanced Comfort με προοδευτικά υδραυλικά στοπ στοχεύει στην καλύτερη απορρόφηση των ανωμαλιών, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει και δυνατότητα επτά θέσεων, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Στην έκδοση Hybrid 145, το σύστημα 48V συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο και επιτρέπει ηλεκτρική κίνηση υπό προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε πρίζα. Η Citroën ανακοινώνει συνδυασμένη κατανάλωση 5,3 έως 5,4 λίτρα/100 χλμ., ανάλογα με την έκδοση.

Η έκδοση Hybrid 145 Automatic Collection κοστολογείται στα 23.900 ευρώ, συνδυάζοντας το υβριδικό σύστημα με πλουσιότερη εμφάνιση και εξοπλισμό.

Opel Frontera Hybrid 145

Το Frontera ακολουθεί μια πρακτική προσέγγιση, με τετραγωνισμένη σχεδίαση και έμφαση στην αξιοποίηση του εσωτερικού. Η δυνατότητα έως επτά θέσεων στη γκάμα του ενισχύει τον οικογενειακό χαρακτήρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επταθέσια διαμόρφωση περιλαμβάνεται στη βασική τιμή. Η έκδοση των 145 ίππων συνδυάζει turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με ηλεκτρική υποβοήθηση 48V και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων eDCT6. Για τον οδηγό, το όφελος είναι η ευκολία στις συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις, μαζί με την υποστήριξη του ηλεκτρικού συστήματος στην καθημερινή μετακίνηση.

H έκδοση των 145 ίππων ξεκινά από 23.700 ευρώ με προωθητικό πρόγραμμα, διατηρώντας την κάτω από το όριο των 24.000 ευρώ.

Dacia Bigster mild hybrid 140

Το Bigster απευθύνεται σε εκείνον που βάζει πρώτα τους χώρους. Η έκδοση Essential mild hybrid 140 καταγράφεται στα 23.990 ευρώ, τοποθετώντας το μεγαλύτερο μοντέλο της τριάδας οριακά μέσα στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Κάτω από το καπό βρίσκεται τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,2 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα 48V. Η ηλεκτρική υποβοήθηση υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα στην εκκίνηση και την επιτάχυνση, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης.

Η ουσιαστική διαφορά από τα άλλα δύο μοντέλα είναι το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Το Bigster 140 δεν προσφέρει την ευκολία της αυτόματης μετάδοσης, αλλά αποτελεί εναλλακτική για τον αγοραστή που προτάσσει την ευρυχωρία. Το αυτόματο, full hybrid Bigster είναι το Hybrid 155, μια διαφορετική και ακριβότερη έκδοση.