Fiat 600: Νέες φθηνότερες εκδόσεις για το B-SUV στην Ελλάδα με 8 χρόνια εγγύηση (Τιμές)

Το Fiat 600 αποκτά πιο προσιτή είσοδο στην ελληνική αγορά, καθώς η γκάμα του εμπλουτίζεται με νέες εκδόσεις βενζίνης 100 PS και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται πλέον στις 20.990 ευρώ, κάνοντας το ιταλικό B-SUV σημαντικά πιο προσιτό σε σχέση με πριν.

Παράλληλα, όλη η γκάμα συνοδεύεται από 8ετή εργοστασιακή εγγύηση, η οποία είναι μεταβιβάσιμη και καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος στις αντίστοιχες εκδόσεις.

Νέα βασική έκδοση βενζίνης με 100 PS

Η σημαντικότερη προσθήκη στη γκάμα του Fiat 600 είναι η νέα βενζινοκίνητη έκδοση με ισχύ 100 PS. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και τοποθετείται στη βάση της γκάμας, με εισαγωγική τιμή 20.990 ευρώ.

Ο κινητήρας ανήκει στη γενιά Gen3, όπως και στις υβριδικές εκδόσεις του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί καδένα για τον χρονισμό των εκκεντροφόρων, turbo μεταβλητής γεωμετρίας, λειτουργία σε κύκλο Miller και άμεσο ψεκασμό καυσίμου με πίεση 350 bar.

Με αυτή την προσθήκη, το 600 αποκτά πιο πλήρη εμπορική γκάμα, καλύπτοντας όσους θέλουν ένα πιο προσιτό B-SUV, αλλά και εκείνους που αναζητούν υβριδική ή αμιγώς ηλεκτρική επιλογή.

Βενζίνη, Hybrid και ηλεκτρικό 600e

Η γκάμα του Fiat 600 πλέον περιλαμβάνει:

βενζινοκίνητη έκδοση 100 PS με χειροκίνητο κιβώτιο

με χειροκίνητο κιβώτιο υβριδικές εκδόσεις Hybrid 110 PS

υβριδικές εκδόσεις Hybrid 145 PS

αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 600e

Όλοι οι κινητήρες μπορούν να συνδυαστούν με τα επίπεδα εξοπλισμού Pop, Icon και la Prima, ενώ η υβριδική έκδοση των 145 PS διατίθεται και στο νέο επίπεδο εξοπλισμού Sport.

Έτσι, η Fiat καλύπτει τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις: την πιο οικονομική αγορά με τη βενζινοκίνητη έκδοση, τη χαμηλότερη κατανάλωση με τις Hybrid και την πλήρη ηλεκτροκίνηση με το 600e.

Τι προσφέρει η βασική έκδοση Pop

Η έκδοση Pop δεν είναι γυμνή από εξοπλισμό. Περιλαμβάνει στοιχεία που σήμερα ζητά ο μέσος αγοραστής ακόμη και από τις βασικές εκδόσεις ενός B-SUV.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

ψηφιακό πίνακα οργάνων

infotainment με οθόνη αφής 10,25 ιντσών

ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto

connected services

φώτα LED

αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων

πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

αισθητήρα βροχής και φωτός

κλιματισμό

Icon με περισσότερο εξοπλισμό άνεσης

Πάνω από την Pop τοποθετείται η έκδοση Icon, η οποία προσθέτει στοιχεία άνεσης και αισθητικής. Συγκεκριμένα, διαθέτει:

ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών

ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη

αυτόματο κλιματισμό

ηλεκτρικό χειρόφρενο

ασύρματο κλειδί

πάτωμα χώρου αποσκευών δύο θέσεων

ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας

δερμάτινο τιμόνι

φάσα στο ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος

la Prima με πιο premium χαρακτήρα

Η κορυφαία έκδοση la Prima ανεβάζει αισθητά το επίπεδο εξοπλισμού και δίνει στο Fiat 600 πιο premium προσανατολισμό. Περιλαμβάνει διαφορετικές επενδύσεις σε καθίσματα και ταμπλό, θήκη επαγωγικής φόρτισης, ασύρματο κλειδί με αυτόματο κλείδωμα και ξεκλείδωμα, αλλά και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands-free.

Επιπλέον, διαθέτει:

σκούρα πίσω κρύσταλλα

αυτόματα αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες

κάμερα οπισθοπορείας

περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος

σύστημα πλοήγησης

Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2

8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

Ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά στοιχεία του Fiat 600 είναι η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση για όλη τη γκάμα. Η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη, κάτι που έχει σημασία και για τη μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου.

Στις υβριδικές εκδόσεις, η εγγύηση καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για αγοραστές που θέλουν να περάσουν σε εξηλεκτρισμένη τεχνολογία, αλλά δίνουν μεγάλη σημασία στη μακροχρόνια κάλυψη.

Σε μια αγορά όπου η εγγύηση παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην τελική επιλογή, η Fiat χρησιμοποιεί την 8ετή κάλυψη ως βασικό επιχείρημα εμπιστοσύνης.

Τι κρατάμε;