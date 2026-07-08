Ford Kuga FHEV: Το 2,5άρι υβριδικό που δεν πληρώνει Τέλη και κοστίζει κάτω από 32.000 ευρώ

Το νέο Ford Kuga FHEV προσφέρει υβριδική τεχνολογία, κορυφαία πρακτικότητα και ανταγωνιστική τιμή στην κατηγορία των οικογενειακών SUV

Το Ford Kuga FHEV αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων SUV, συνδυάζοντας προηγμένη υβριδική τεχνολογία, ευρύχωρη καμπίνα και χαμηλό κόστος χρήσης. Με νέα τιμή εκκίνησης 31.494 ευρώ, η υβριδική έκδοση του δημοφιλούς μοντέλου τοποθετείται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση, προσφέροντας σημαντικά φορολογικά οφέλη και αυξημένη οικονομία στην καθημερινή χρήση.

Υβριδικό σύστημα 183 ίππων με έμφαση στην οικονομία

Το Kuga FHEV χρησιμοποιεί ένα πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης που συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Atkinson, με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία υψηλής τάσης 1,1 kWh. Η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε εξωτερική πηγή φόρτισης, ενώ μπορεί να τροφοδοτείται και από τον θερμικό κινητήρα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 183 ίππους, με το αυτόματο κιβώτιο CVT να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης. Σύμφωνα με τη Ford, το Kuga FHEV μπορεί να πραγματοποιεί το 64% των καθημερινών μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Άνεση και πρακτικότητα για κάθε ανάγκη

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Ford Kuga FHEV είναι η ευρύχωρη και ιδιαίτερα πρακτική καμπίνα του. Τα συρόμενα πίσω καθίσματα επιτρέπουν την εύκολη προσαρμογή του εσωτερικού, είτε για μεγαλύτερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών είτε για αύξηση της χωρητικότητας του χώρου αποσκευών. Με αυτόν τον τρόπο, το Kuga καλύπτει τόσο τις ανάγκες της καθημερινότητας όσο και τις απαιτήσεις μιας οικογένειας στα ταξίδια, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Παράλληλα, η υψηλή θέση οδήγησης, η πολύ καλή περιμετρική ορατότητα και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού δημιουργούν ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για κάθε διαδρομή. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ώστε να προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης, διατηρώντας παράλληλα τη γνωστή οδηγοκεντρική αίσθηση που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της Ford.

Χαμηλό κόστος αγοράς και χρήσης

Η νέα τιμή των 31.494 ευρώ φέρνει το Ford Kuga FHEV σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της βενζινοκίνητης έκδοσης, καθιστώντας την πλήρως υβριδική τεχνολογία πιο προσιτή. Παρά τον κινητήρα των 2,5 λίτρων, το ισχύον φορολογικό πλαίσιο προβλέπει ετήσιο τεκμήριο 2.000 ευρώ, ενώ ο φόρος πολυτελείας ανέρχεται στα μόλις 100 ευρώ.

Επιπλέον, χάρη στις εκπομπές CO₂ των 122 γρ./χλμ., το Kuga FHEV απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, μειώνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος χρήσης. Η Ford προσφέρει παράλληλα τη δυνατότητα απόκτησης του Kuga FHEV μέσω του προγράμματος Ford Finance, με χαμηλότοκο επιτόκιο, αλλά και μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, με ανταγωνιστικό μηνιαίο μίσθωμα.

Με τον συνδυασμό προηγμένης υβριδικής τεχνολογίας, υψηλής πρακτικότητας, πλούσιων χώρων και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους αγοράς και χρήσης, το Ford Kuga FHEV αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο οικογενειακό SUV με έμφαση στην οικονομία και την καθημερινή ευχρηστία.

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