Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;

- Tιμή Ελλάδας 47.950€, χαμηλότερη από Γερμανία (48.800€).
- Μπαταρία 66,5 kWh με αυτονομία έως 475 km WLTP.
- Ισχύς 204 ίππων, τελική ταχύτητα 170 km/h, 0-100 km/h σε 8,6’’.
- Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός με LED φώτα, Curved Display και Parking Assistant.
Στη σύγχρονη αυτοκίνηση, η εξοικονόμηση και η αποδοτικότητα έχουν αντικαταστήσει τα… δευτερόλεπτα στην πίστα ως βασικό κριτήριο αγοράς. Η BMW το γνωρίζει καλά και για αυτό ενισχύει την ηλεκτρική της γκάμα με προσιτές προτάσεις. Η BMW iX1 eDrive20 έρχεται ως το πρώτο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση για όποιον θέλει ένα premium οικογενειακό SUV, και μάλιστα με μια ευχάριστη έκπληξη: στην Ελλάδα είναι φθηνότερη από ό,τι στη Γερμανία.
Σχεδίαση χωρίς υπερβολές
Εσωτερικό και τεχνολογία
Πατήστε εδώ για να διαμορφώσετε τη δική σας BMW iX1
Οικονομία και επιδόσεις
Τιμή και τοποθέτηση
Η έκπληξη έρχεται στην τιμολόγηση: στην Ελλάδα η iX1 eDrive20 ξεκινά από 47.950 ευρώ, όταν στη Γερμανία κοστίζει 48.800 ευρώ. Η διαφορά μπορεί να δείχνει μικρή, όμως είναι σπάνιο ένα γερμανικό premium SUV να κοστίζει λιγότερο στην Ελλάδα από ό,τι στην εγχώρια αγορά της μάρκας.
Η BMW επιλέγει έτσι να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική αγορά, τοποθετώντας την iX1 κάτω από τον άμεσο γερμανικό ανταγωνισμό. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει το πρόγραμμα BMW Functions on Demand, μέσω του οποίου υπηρεσίες όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα μπορούν να ενεργοποιούνται συνδρομητικά, ανάλογα με την εποχή.
Τι κρατάμε;
- Φθηνότερη στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία – σπάνιο φαινόμενο για BMW.
- Αυτονομία έως 475 km, ιδανική για καθημερινή χρήση και ταξίδια.
- Πλούσιος εξοπλισμός ακόμα και στην εισαγωγική έκδοση.
- Premium σχεδίαση και τεχνολογία, που διατηρεί την εικόνα της BMW σε υψηλό επίπεδο.
Όλες οι ειδήσεις
Με αυτό το premium Plug-in υβριδικό SUV κάναμε 200 πραγματικά ηλεκτρικά χλμ. με μία φόρτιση
Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι
Επιτρέπεται να προσπερνούν οι μοτοσυκλετιστές την ουρά στα διόδια;