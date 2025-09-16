Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;

Σπάνια ένα premium ηλεκτρικό SUV της BMW κοστίζει λιγότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία.

Tιμή Ελλάδας 47.950€, χαμηλότερη από Γερμανία (48.800€).

Μπαταρία 66,5 kWh με αυτονομία έως 475 km WLTP.

Ισχύς 204 ίππων, τελική ταχύτητα 170 km/h, 0-100 km/h σε 8,6’’.

Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός με LED φώτα, Curved Display και Parking Assistant.

Στη σύγχρονη αυτοκίνηση, η εξοικονόμηση και η αποδοτικότητα έχουν αντικαταστήσει τα… δευτερόλεπτα στην πίστα ως βασικό κριτήριο αγοράς. Η BMW το γνωρίζει καλά και για αυτό ενισχύει την ηλεκτρική της γκάμα με προσιτές προτάσεις. Η BMW iX1 eDrive20 έρχεται ως το πρώτο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση για όποιον θέλει ένα premium οικογενειακό SUV, και μάλιστα με μια ευχάριστη έκπληξη: στην Ελλάδα είναι φθηνότερη από ό,τι στη Γερμανία.

Σχεδίαση χωρίς υπερβολές

Η νέα γενιά της X1 δεν τόλμησε πειραματισμούς αλλά κινήθηκε σε ασφαλή και καλαίσθητα μονοπάτια. Η BMW iX1 ξεχωρίζει με τη κλειστή μάσκα νεφρών που φέρει μπλε περίγραμμα, μπλε λεπτομέρειες στον προφυλακτήρα και στα μαρσπιέ (ή μαύρες αν το επιλέξει ο αγοραστής), ενώ τα πίσω διαθέτουν διαχύτες αντί για εξατμίσεις. Οι ζάντες είναι αποκλειστικά σχεδιασμένες για το ηλεκτρικό SUV, από 17 έως 20 ίντσες, προσφέροντας διαφορετικό χαρακτήρα ανάλογα με την έκδοση.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Η καμπίνα ακολουθεί το νέο design της BMW, με έμπνευση από τη μεγαλύτερη iX. Το Curved Display συνδυάζει οθόνη 10,25’’ για τον οδηγό και 10,7’’ για το infotainment, ενώ το iDrive βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα OS9. Η αίσθηση είναι μίνιμαλ, με αιωρούμενη κονσόλα και λίγα κουμπιά, αλλά με κορυφαία υλικά. Στην έκδοση M Sport συναντάμε Alcantara με μπλε ραφές, όμως ακόμη και οι βασικές επιλογές ξεχωρίζουν σε ποιότητα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει διζωνικό κλιματισμό, ψηφιακό cockpit, αυτόματη πόρτα χώρου αποσκευών και Parking Assistant με κάμερα οπισθοπορείας. Στοιχεία που καθιστούν την iX1 πλήρως εξοπλισμένη ήδη από την εισαγωγική έκδοση.

Οικονομία και επιδόσεις

Ο ηλεκτροκινητήρας που κινεί τους εμπρός τροχούς αποδίδει 204 και 250Nm ροπής. Ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 8,6″ και η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 170 km/h. Πιο σημαντικά, μπορεί να καλύψει μέχρι και 475 χιλιόμετρα με μια φόρτιση (WLTP) χάρη στη μπαταρία των 66.5 kWh. Πρόκειται για την ίδια μπαταρία που τοποθετείται και στη μεγαλύτερη iX1 xDrive30, η αυτονομία είναι μεγαλύτερη λόγω της αισθητά χαμηλότερης κατανάλωσης του εισαγωγικού μοντέλου. Η iX1 eDrive20 χρειάζεται 7 ώρες μέσω του οικιακού φορτιστή 11 kW για να φορτίσει πλήρως ή 3 ώρες και 30 λεπτά μέσω του προαιρετικού φορτιστή 22 kW. Σε έναν σταθμό φόρτισης DC, το ηλεκτρικό SUV μπορεί να δεχτεί φόρτιση έως και 130 kW, από 10-80% εντός μόλις 30 λεπτά. Έτσι, το ηλεκτρικό SUV καλύπτει εύκολα τις καθημερινές ανάγκες αλλά και μεγάλα ταξίδια χωρίς άγχος.

Τιμή και τοποθέτηση

Η έκπληξη έρχεται στην τιμολόγηση: στην Ελλάδα η iX1 eDrive20 ξεκινά από 47.950 ευρώ, όταν στη Γερμανία κοστίζει 48.800 ευρώ. Η διαφορά μπορεί να δείχνει μικρή, όμως είναι σπάνιο ένα γερμανικό premium SUV να κοστίζει λιγότερο στην Ελλάδα από ό,τι στην εγχώρια αγορά της μάρκας.

Η BMW επιλέγει έτσι να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική αγορά, τοποθετώντας την iX1 κάτω από τον άμεσο γερμανικό ανταγωνισμό. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει το πρόγραμμα BMW Functions on Demand, μέσω του οποίου υπηρεσίες όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα μπορούν να ενεργοποιούνται συνδρομητικά, ανάλογα με την εποχή.

Τι κρατάμε;

Φθηνότερη στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία – σπάνιο φαινόμενο για BMW.

Αυτονομία έως 475 km, ιδανική για καθημερινή χρήση και ταξίδια.

Πλούσιος εξοπλισμός ακόμα και στην εισαγωγική έκδοση.

Premium σχεδίαση και τεχνολογία, που διατηρεί την εικόνα της BMW σε υψηλό επίπεδο.

Με αυτό το premium Plug-in υβριδικό SUV κάναμε 200 πραγματικά ηλεκτρικά χλμ. με μία φόρτιση

Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι

Επιτρέπεται να προσπερνούν οι μοτοσυκλετιστές την ουρά στα διόδια;