ΑΓΟΡΑ

Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;

ΤΡΙΤΗ | 16.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
fthinotero-stin-ellada-ap-oti-sti-germania-to-oikogeneiako-suv-tis-bmw-ti-timi-echei-684235

Σπάνια ένα premium ηλεκτρικό SUV της BMW κοστίζει λιγότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία.

  • Tιμή Ελλάδας 47.950€, χαμηλότερη από Γερμανία (48.800€).
  • Μπαταρία 66,5 kWh με αυτονομία έως 475 km WLTP.
  • Ισχύς 204 ίππων, τελική ταχύτητα 170 km/h, 0-100 km/h σε 8,6’’.
  • Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός με LED φώτα, Curved Display και Parking Assistant.

Στη σύγχρονη αυτοκίνηση, η εξοικονόμηση και η αποδοτικότητα έχουν αντικαταστήσει τα… δευτερόλεπτα στην πίστα ως βασικό κριτήριο αγοράς. Η BMW το γνωρίζει καλά και για αυτό ενισχύει την ηλεκτρική της γκάμα με προσιτές προτάσεις. Η BMW iX1 eDrive20 έρχεται ως το πρώτο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση για όποιον θέλει ένα premium οικογενειακό SUV, και μάλιστα με μια ευχάριστη έκπληξη: στην Ελλάδα είναι φθηνότερη από ό,τι στη Γερμανία.

BMW

Σχεδίαση χωρίς υπερβολές

Εσωτερικό και τεχνολογία

Πατήστε εδώ για να διαμορφώσετε τη δική σας BMW iX1

Οικονομία και επιδόσεις

Τιμή και τοποθέτηση

Η έκπληξη έρχεται στην τιμολόγηση: στην Ελλάδα η iX1 eDrive20 ξεκινά από 47.950 ευρώ, όταν στη Γερμανία κοστίζει 48.800 ευρώ. Η διαφορά μπορεί να δείχνει μικρή, όμως είναι σπάνιο ένα γερμανικό premium SUV να κοστίζει λιγότερο στην Ελλάδα από ό,τι στην εγχώρια αγορά της μάρκας.

Η BMW επιλέγει έτσι να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική αγορά, τοποθετώντας την iX1 κάτω από τον άμεσο γερμανικό ανταγωνισμό. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει το πρόγραμμα BMW Functions on Demand, μέσω του οποίου υπηρεσίες όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα μπορούν να ενεργοποιούνται συνδρομητικά, ανάλογα με την εποχή.

Τι κρατάμε;

  • Φθηνότερη στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία – σπάνιο φαινόμενο για BMW.
  • Αυτονομία έως 475 km, ιδανική για καθημερινή χρήση και ταξίδια.
  • Πλούσιος εξοπλισμός ακόμα και στην εισαγωγική έκδοση.
  • Premium σχεδίαση και τεχνολογία, που διατηρεί την εικόνα της BMW σε υψηλό επίπεδο.

Με αυτό το premium Plug-in υβριδικό SUV κάναμε 200 πραγματικά ηλεκτρικά χλμ. με μία φόρτιση

Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι

Επιτρέπεται να προσπερνούν οι μοτοσυκλετιστές την ουρά στα διόδια;

