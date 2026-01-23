quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Φθηνότερο στην Ελλάδα το κορυφαίο οικογενειακό SUV της Suzuki – Δες νέες τιμές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
fthinotero-stin-ellada-to-koryfaio-oikogeneiako-suv-tis-suzuki-des-nees-times-725218

Η Suzuki δεν είναι από τις μάρκες που αλλάζουν στρατηγική κάθε φορά που αλλάζει η μόδα. Στην ελληνική αγορά έχει χτίσει το όνομά της πάνω σε αυτοκίνητα με ουσία, αξιοπιστία και ξεκάθαρη σχέση τιμής-αξίας.

suzuki s-cross

Και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζεται στο νέο S-Cross, το οποίο με τις νέες τιμές στην Ελλάδα επανατοποθετείται δυναμικά ως μία από τις πιο συμφέρουσες επιλογές στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Σε μια περίοδο που τα περισσότερα SUV έχουν ακριβύνει αισθητά, η Suzuki ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Όχι με εκπτώσεις στον εξοπλισμό ή στην ποιότητα, αλλά με μια συνολικά πιο ώριμη και ρεαλιστική πρόταση, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του Έλληνα αγοραστή.

suzuki s-cross

Το νέο S-Cross δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ακρότητες. Δεν κυνηγά coupe σιλουέτες ούτε “ψαγμένα” σχεδιαστικά τρικ. Είναι ένα SUV σχεδιασμένο με γνώμονα την καθημερινότητα και αυτό φαίνεται από την πρώτη επαφή. Οι διαστάσεις του είναι ιδανικές για την ελληνική πραγματικότητα. Κινείται άνετα στην πόλη, χωρίς να σε αγχώνει στο παρκάρισμα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει επαρκείς χώρους για οικογένεια, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή και ξεκούραστη, η ορατότητα καλή και η εργονομία χωρίς εκπλήξεις. Ό,τι πρέπει δηλαδή για ένα αυτοκίνητο που προορίζεται να χρησιμοποιείται κάθε μέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

suzuki s-cross

Στον πυρήνα του νέου S-Cross βρίσκεται η ήπια υβριδική τεχνολογία της Suzuki, με τον γνωστό 1.4 Boosterjet Hybrid. Ένα σύνολο που έχει αποδείξει στην πράξη ότι ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του μοντέλου: πολιτισμένη λειτουργία, επαρκής απόδοση και χαμηλή κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες. Δεν πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα που αλλάζει τον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου. Αντίθετα, λειτουργεί στο παρασκήνιο, βελτιώνοντας την απόδοση και την οικονομία, χωρίς να απαιτεί προσαρμογή από τον οδηγό. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα για κάποιον που θέλει απλώς να μπει, να οδηγήσει και να φτάσει άνετα στον προορισμό του. Σημαντικό στοιχείο είναι και η διαθεσιμότητα τετρακίνησης AllGrip, κάτι που σπανίζει πλέον στην κατηγορία. Για όσους κινούνται συχνά εκτός πόλης ή σε περιοχές με δύσκολες συνθήκες, το νέο S-Cross παραμένει μία από τις ελάχιστες επιλογές με πραγματική τετρακίνηση.

S-Cross

Ένα από τα σημεία όπου η Suzuki παραδοσιακά δεν κάνει εκπτώσεις είναι η ασφάλεια. Το νέο S-Cross εξοπλίζεται με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ήδη από τις βασικές εκδόσεις, χωρίς να μετατρέπονται σε ακριβά πακέτα εξοπλισμού. Για έναν οικογενειάρχη, αυτό έχει ουσιαστική σημασία. Δεν αγοράζεις απλώς ένα SUV με καλή εμφάνιση, αλλά ένα αυτοκίνητο που μπορεί να σε στηρίξει στην καθημερινή μετακίνηση, στο ταξίδι και στις μεταφορές με παιδιά.

suzuki s-cross

Το στοιχείο που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά, όμως, είναι οι νέες τιμές του νέου S-Cross στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πρόσφατο τιμοκατάλογο της Suzuki, το μοντέλο διατίθεται πλέον σε επίπεδα που το φέρνουν ξεκάθαρα χαμηλότερα από πολλές αντίστοιχες προτάσεις της κατηγορίας.

Ενδεικτικά:

  • Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 2WD: από 21.990 ευρώ
  • Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid GL+ 2WD: από 24.380 ευρώ
  • Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD AllGrip: από 27.680 ευρώ

Με δεδομένο τον εξοπλισμό, την υβριδική τεχνολογία και τη δυνατότητα τετρακίνησης, οι τιμές αυτές καθιστούν το νέο S-Cross μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της αγοράς. Δείτε ολόκληρο τον τιμοκατάλογο της Suzuki πατώντας εδώ.

S-Cross

Τι κρατάμε;

  • Το νέο S-Cross είναι από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά SUV
  • Η Suzuki επαναφέρει την έννοια της πραγματικής αξίας
  • Υβριδική τεχνολογία χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση
  • Διαθέσιμη τετρακίνηση AllGrip, σπάνια πλέον στην κατηγορία
#Suzuki#Suzuki S-Cross
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
