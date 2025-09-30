Full Hybrid B-SUV με 204 ίππους, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.990 ευρώ – Ποιο είναι;

Η κατηγορία των B-SUV είναι σήμερα το πιο ανταγωνιστικό πεδίο της ελληνικής αγοράς. Εκατοντάδες οδηγοί επιλέγουν μικρά SUV για καθημερινή χρήση, με στόχο την πρακτικότητα και τη χαμηλή κατανάλωση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Chery μπαίνει δυναμικά στην αγορά με το Tiggo 4 Hybrid, ένα μοντέλο που φέρνει τρία ισχυρά επιχειρήματα: χαμηλή τιμή, πλήρη υβριδική τεχνολογία και τεράστια εργοστασιακή εγγύηση.

Υβριδική τεχνολογία με έμφαση στην απόδοση

Το Tiggo 4 χρησιμοποιεί ένα full hybrid σύστημα με συνολική ισχύς 204 ίππων, νούμερο εντυπωσιακό για την κατηγορία. Δεν μιλάμε απλώς για ένα mild hybrid που βοηθάει στιγμιαία, αλλά για ένα σύστημα που επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες και μειώνει ουσιαστικά την κατανάλωση.

Η οδήγηση του υβριδικού Tiggo 4 χαρακτηρίζεται από:

Άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού χάρη στην ηλεκτρική ροπή

στο πάτημα του γκαζιού χάρη στην ηλεκτρική ροπή Ομαλή μετάβαση ανάμεσα σε ηλεκτρική και θερμική λειτουργία

ανάμεσα σε ηλεκτρική και θερμική λειτουργία Αθόρυβη κύλιση στην πόλη, που δίνει premium αίσθηση

Η Chery κάνει την έκπληξη προσφέροντας 12 χρόνια εγγύηση για το Tiggo 4. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως καλύπτει σχεδόν όλο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου, κάτι που κανένας άλλος κατασκευαστής δεν δίνει αυτή τη στιγμή στη κατηγορία των B-SUV.

Σε μια αγορά όπου η αξιοπιστία και η μεταπώληση παίζουν καθοριστικό ρόλο, μια τέτοια εγγύηση λειτουργεί ως ισχυρό «χαρτί» εμπιστοσύνης. Δεν είναι τυχαίο ότι η Chery εστιάζει έντονα σε αυτό το μήνυμα, χτίζοντας μια εικόνα μακροχρόνιας σιγουριάς γύρω από το μοντέλο της.

Αισθητικά, το Tiggo 4 ακολουθεί τη γλώσσα των μεγαλύτερων SUV της Chery, με κοφτές γραμμές, LED φωτιστικά σώματα και μια παρουσία που δείχνει πιο ώριμη από τις διαστάσεις του.

Στο εσωτερικό, οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές:

Μεγάλη οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό

στο κέντρο του ταμπλό Σύγχρονος ψηφιακός πίνακας οργάνων

Αφθονία χώρων για επιβάτες και αποσκευές

για επιβάτες και αποσκευές Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός με στοιχεία άνεσης και συνδεσιμότητας

Η Chery έχει επενδύσει ώστε ο οδηγός να νιώθει ότι μπαίνει σε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο SUV και όχι στη πιο προσιτή υβριδική πρόταση της κατηγορίας.

Στην πρώτη μας δοκιμή, το Tiggo 4 Hybrid έδειξε ότι είναι εύκολο στην καθημερινή χρήση και αρκετά ευχάριστο σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Το ηλεκτρικό μοτέρ δίνει ζωντάνια στο ξεκίνημα, ενώ η συνδυαστική λειτουργία κρατά την κατανάλωση χαμηλά, ακόμη και εκτός πόλης.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ και βολικό στην πόλη, ενώ η ανάρτηση δίνει έμφαση στην άνεση, απορροφώντας τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων. Με λίγα λόγια, η συνολική εμπειρία οδηγεί σε ένα αυτοκίνητο που δεν κουράζει και μπορεί να σταθεί άνετα ως καθημερινό όχημα για οικογένεια.

Στρατηγική τιμολόγηση

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Tiggo 4 Hybrid είναι η τιμή των 22.990 ευρώ. Για να γίνει πιο σαφές: σήμερα, όποιος θέλει full hybrid SUV πληρώνει συνήθως αρκετά παραπάνω, με τα περισσότερα μοντέλα να ξεκινούν κοντά στις 30.000 ευρώ. Η Chery, λοιπόν, καταφέρνει να δώσει μια υβριδική λύση με 204 ίππους σε τιμή που άλλοι προσφέρουν μικρότερους κινητήρες με απλή βενζίνη.

Αυτό τοποθετεί το Tiggo 4 ως μια από τις πιο value for money επιλογές όχι μόνο στη δική του κατηγορία, αλλά και συνολικά στην αγορά.

Τι κρατάμε;

Πλήρες υβριδικό σύστημα με 204 ίππους

με 204 ίππους 12ετής εγγύηση , κορυφαία στην αγορά και σπάνια για τα δεδομένα της χώρας μας

, κορυφαία στην αγορά και σπάνια για τα δεδομένα της χώρας μας Τιμή 22.990 ευρώ , που το καθιστά μια από τις πιο προσιτές full hybrid πρότασεις στην Ελλάδα

, που το καθιστά μια από τις πιο προσιτές full hybrid πρότασεις στην Ελλάδα Σχεδίαση, τεχνολογία και εξοπλισμός που ξεπερνούν τις προσδοκίες της κατηγορίας

