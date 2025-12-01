Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

Η ζήτηση για μικρά SUV που συνδυάζουν full hybrid τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση και προσιτή τιμή, αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς στην ελληνική αγορά.

Σε μια εποχή που τα full hybrid μοντέλα τείνουν να ξεφεύγουν σε τιμή, η Chery έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Το νέο Tiggo 4 Hybrid κάνει την τεχνολογία προσβάσιμη, χωρίς συμβιβασμούς σε ισχύ ή εξοπλισμό. Με 204 ίππους, σύγχρονο αυτόματο κιβώτιο και εξαιρετική οικονομία καυσίμου, αποτελεί μια πραγματική εναλλακτική απέναντι στα γνωστά ιαπωνικά και ευρωπαικά B-SUV.

Η πρώτη εντύπωση είναι πως δεν πρόκειται για «άλλο ένα κινέζικο SUV». Οι αναλογίες είναι δυναμικές, με σφιχτή σιλουέτα και προσεγμένες λεπτομέρειες. Η εμπρός μάσκα φέρει μια χαρακτηριστική φωτιζόμενη υπογραφή, ενώ οι ζάντες 18’’ και τα full LED φώτα χαρίζουν premium αίσθηση. Παρά το συμπαγές του μέγεθος (μήκος 4,3 m), το Tiggo 4 αποπνέει σιγουριά, με στιβαρή κατασκευή και αίσθηση φροντισμένου design που απευθύνεται σε ευρωπαϊκό κοινό.

Μπαίνοντας μέσα, η ποιότητα υλικών και η εργονομία ξεπερνούν κάθε προσδοκία για το επίπεδο τιμής. Το ταμπλό κυριαρχείται από διπλή οθόνη 24,6’’, με την infotainment να συνεργάζεται πλήρως με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων προσφέρει άμεση πληροφόρηση και καθαρά γραφικά. Οι χώροι είναι πλούσιοι για τέσσερις ενήλικες, το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 400 λίτρα, και ο εξοπλισμός περιλαμβάνει από σύστημα Keyless μέχρι κάμερες 360°.

Υβριδική τεχνολογία Super Hybrid

Η καρδιά του Tiggo 4 είναι το υβριδικό σύστημα Chery Super Hybrid, το οποίο συνδυάζει έναν 1.5 λίτρων βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης, αποδίδοντας συνολικά 204 ίππους. Η μετάδοση γίνεται μέσω e-CVT, εξασφαλίζοντας άμεση ροπή και απόλυτα ομαλή λειτουργία. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0-100 km/h σε περίπου 8,5 δευτερόλεπτα, αλλά κυρίως μέση κατανάλωση 4,6 lt/100km, τιμή που επαληθεύεται και σε πραγματικές συνθήκες κίνησης στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο. Το σύστημα διαθέτει τρεις λειτουργίες λειτουργίας (EV, Hybrid και Charge), επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέγει την ιδανική ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και οικονομίας, ανάλογα με τη διαδρομή.

Η Chery έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παθητική και ενεργητική ασφάλεια. Το Tiggo 4 διαθέτει 6 αερόσακους, ADAS συστήματα (όπως adaptive cruise control, lane keeping, autonomous emergency braking) και δομή αμαξώματος υψηλής ακαμψίας. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η 12ετής εργοστασιακή εγγύηση που συνοδεύει το αυτοκίνητο, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες της κατηγορίας και αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του κατασκευαστή στην αξιοπιστία του προϊόντος.

Υποψήφιο για Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026

Η κριτική επιτροπή του θεσμού “Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα” ανέδειξε το Tiggo 4 Hybrid ανάμεσα στα τελικά υποψήφια για το 2026, επιβραβεύοντας την τεχνολογία, την ποιότητα και την προσαρμογή του στις ελληνικές συνθήκες. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, ειδικά για μια μάρκα που βρίσκεται μόλις πέντε μήνες στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη γρήγορη αποδοχή του κοινού και των ειδικών.

Τιμή και εκδόσεις

Το Tiggo 4 Hybrid διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

Comfort στα 22.990 ευρώ

στα Premium στα 24.990 ευρώ, με επιπλέον πανοραμική οροφή, θερμαινόμενα καθίσματα και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα.

Με δεδομένο τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και την εγγύηση, η σχέση αξίας/τιμής είναι από τις πιο ελκυστικές της αγοράς.

Τι κρατάμε;

Πραγματική κατανάλωση κάτω από 5 lt/100km

κάτω από 5 lt/100km Ισχυρό full hybrid σύστημα 204 PS με ομαλή λειτουργία

204 PS με ομαλή λειτουργία 12 χρόνια εγγύηση που εμπνέουν εμπιστοσύνη

