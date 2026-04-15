Γερμανική μάρκα κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις των ηλεκτρικών της κατά 40% μέσα σε ένα τρίμηνο

Μπήκε δυναμικά στο 2026 με σημαντική αύξηση στις νέες παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του έτους

Συγκεκριμένα, οι νέες παραγγελίες για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν κατά περίπου 40% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο έντονο ενδιαφέρον των πελατών για το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, τη νέα BMW iX3.

Όπως ανέφερε ο Jochen Goller, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, υπεύθυνος για Πελάτες, Μάρκα και Πωλήσεις: «Παρατηρούμε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση για τη νέα BMW iX3. Με περισσότερες από 50.000 νέες παραγγελίες από την έναρξη των παραγγελιών στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον των πελατών για την BMW iX3 υπερβαίνει τις ήδη υψηλές προσδοκίες μας. Πάνω από τα μισά οχήματα BMW X3 που έχουν παραγγελθεί είναι ήδη αμιγώς ηλεκτρικά».

Πρόσθεσε επίσης ότι η ισχυρή ζήτηση για την BMW iX3 υπογραμμίζει το σημαντικό τεχνολογικό άλμα της Neue Klasse, ενώ τα σχόλια για το δεύτερο μοντέλο της σειράς, την BMW i3, είναι εξαιρετικά θετικά.

Συνολικές παραδόσεις

Το BMW Group (BMW, MINI και Rolls-Royce) παρέδωσε συνολικά 565.748 οχήματα στους πελάτες παγκοσμίως το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας μείωση 3,5% σε ετήσια βάση. Παρά τη μικρή πτώση, η ζήτηση για μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης παρέμεινε υψηλή. Στην Ευρώπη, οι πρώτες παραδόσεις της νέας BMW iX3 ξεκίνησαν τον Μάρτιο. Παρόλο που η παραγωγή του μοντέλου βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο κλιμάκωσης, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη ξεπέρασαν το υψηλό επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Παγκοσμίως, το BMW Group παρέδωσε 87.458 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (-20,1%), ενώ τα ηλεκτροκίνητα οχήματα συνολικά (BEV + PHEV) έφτασαν τις 132.518 μονάδες (-15,9%).

Επιδόσεις ανά μάρκα

BMW: 496.050 οχήματα (-4,6%)

BMW M GmbH: 47.544 οχήματα (-5,9%)

MINI: 68.427 οχήματα (+5,9%) — πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης

Rolls-Royce: 1.271 οχήματα (-8,0%)

Στη Γερμανία, η εγχώρια αγορά του BMW Group σημείωσε σημαντική άνοδο με 68.022 παραδόσεις (+10,7%). Στην Κίνα, οι πωλήσεις κινήθηκαν αντίθετα από την πτωτική τάση της συνολικής αγοράς.

Στις ΗΠΑ, η κατάργηση των κινήτρων για BEV επηρέασε την αγορά, ωστόσο η ζήτηση για μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης αυξήθηκε. Το BMW Group εκφράζει την πεποίθηση ότι το ευρύ χαρτοφυλάκιο με τεχνολογική ουδετερότητα και η παγκόσμια διάθεση των μοντέλων Neue Klasse θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θετική δυναμική.

