Γερμανικό coupe SUV με 10 χρόνια εγγύηση και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Η αγορά των SUV έχει γεμίσει επιλογές, όμως τα πραγματικά προσιτά μοντέλα με ξεχωριστό χαρακτήρα δεν είναι και τόσα πολλά. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα γερμανικό coupe SUV, με σύγχρονη εικόνα, κινητήρες βενζίνης, μεγάλο χώρο αποσκευών και τιμή που ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ, η λίστα μικραίνει πολύ.

Το μοντέλο που μπαίνει σε αυτή την κατηγορία είναι το Volkswagen Taigo, το οποίο έχει αρχική τιμή 19.990 ευρώ στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για ένα compact coupe SUV, που πατά πάνω στη λογική της πρακτικότητας ενός μικρού SUV, αλλά προσθέτει πιο δυναμική σχεδίαση, χαμηλότερη γραμμή οροφής και πιο ιδιαίτερο στιλ.

Το Volkswagen Taigo ξεκινά από τις 19.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95PS Essential. Αυτό σημαίνει ότι το γερμανικό SUV της Volkswagen τοποθετείται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ, σε μία περίοδο που οι τιμές των νέων αυτοκινήτων έχουν ανέβει σημαντικά. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί τον γνωστό 1.0 TSI βενζινοκινητήρα των 95 ίππων, ενώ στη γκάμα υπάρχουν και ισχυρότερες εκδόσεις με 116 ίππους. Πιο συγκεκριμένα, το Taigo 1.0 TSI 95PS More κοστίζει 21.690 ευρώ, το Taigo 1.0 TSI 116PS More κοστίζει 22.590 ευρώ, ενώ η έκδοση 1.0 TSI 116PS DSG More με αυτόματο κιβώτιο φτάνει τις 23.990 ευρώ. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος δεν μείνει στη βασική έκδοση, το Taigo παραμένει σε λογικά επίπεδα τιμής, ειδικά αν υπολογίσουμε ότι μιλάμε για ένα μοντέλο με coupe SUV σχεδίαση και σήμα Volkswagen.

Το μεγάλο ατού του Taigo είναι η εμφάνιση. Δεν προσπαθεί απλώς να είναι ένα ακόμη μικρό SUV. Η γραμμή του αμαξώματος έχει πιο σπορ λογική, με κεκλιμένη οροφή, δυναμικό πίσω μέρος και αναλογίες που θυμίζουν περισσότερο coupe SUV παρά κλασικό crossover. Η ίδια η Volkswagen το περιγράφει ως ένα coupé SUV για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν, ενώ η σχεδίασή του βασίζεται σε πιο μοντέρνα και νεανική λογική. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η φωτιστική υπογραφή, με τη λωρίδα LED να εκτείνεται μέχρι το λογότυπο της Volkswagen, ενώ οι προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix δίνουν ακόμη πιο σύγχρονη εικόνα στις ανάλογες εκδόσεις. Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει το Taigo να διαφέρει από ένα πιο συμβατικό SUV πόλης. Δεν αγοράζεις μόνο πρακτικότητα ή ύψος από το έδαφος, αλλά και ένα μοντέλο με πιο προσωπικό στιλ.

Η γκάμα του Volkswagen Taigo βασίζεται σε κινητήρες βενζίνης. Η ισχύς ξεκινά από τους 95 ίππους και φτάνει έως τους 116 ίππους, καλύπτοντας όσους θέλουν ένα καθημερινό SUV με λογική κατανάλωση και χωρίς περίπλοκες τεχνολογίες. Η μέση κατανάλωση που αναφέρει η Volkswagen κυμαίνεται από 5,5 έως 6,1 lt./100 km, τιμή που ταιριάζει στον αστικό και περιαστικό χαρακτήρα του μοντέλου. Το Taigo δεν προσπαθεί να παίξει τον ρόλο ενός μεγάλου οικογενειακού SUV, αλλά ενός ευέλικτου αυτοκινήτου για καθημερινή χρήση, με αρκετή άνεση και πιο ξεχωριστή εικόνα. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη έκδοση με DSG αυτόματο κιβώτιο. Για όσους κινούνται συχνά στην πόλη, το αυτόματο κάνει το αυτοκίνητο πιο ξεκούραστο, ειδικά στην κίνηση.

Παρά την coupe σχεδίαση, το Volkswagen Taigo δεν θυσιάζει την πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 440 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα καλή για την κατηγορία και αρκετή για τις ανάγκες μίας μικρής οικογένειας ή για ταξίδια με αποσκευές. Αυτό είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του μοντέλου. Από τη μία έχει πιο κομψή και σπορ γραμμή από τα συνηθισμένα compact SUV, από την άλλη δεν γίνεται άβολο ή περιοριστικό στην καθημερινότητα. Παραμένει ένα Volkswagen με πρακτική λογική, απλώς ντυμένο με πιο μοντέρνο αμάξωμα.

Στο εσωτερικό, το Taigo ακολουθεί τη σύγχρονη φιλοσοφία της Volkswagen, με έμφαση στην ψηφιακή πληροφόρηση και τη συνδεσιμότητα. Το Digital Cockpit περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και προβάλλει βασικές ενδείξεις, όπως ταχύμετρο και χιλιομετρητή, σε έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης 8 ιντσών. Στο Digital Cockpit Pro, η οθόνη μεγαλώνει στις 10,25 ίντσες και επιτρέπει περισσότερες επιλογές απεικόνισης. Παράλληλα, το App-Connect Wireless επιτρέπει σύνδεση smartphone χωρίς καλώδιο, ώστε ο οδηγός να χρησιμοποιεί εφαρμογές, μουσική, χάρτες και άλλες λειτουργίες μέσα από το infotainment του αυτοκινήτου. Η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης κάνει το εσωτερικό πιο εύχρηστο και πιο κοντά στις σημερινές ανάγκες.

Ένα ακόμη δυνατό σημείο του Taigo είναι το πρόγραμμα Volkswagen JOY. Πρόκειται για πρόγραμμα εγγύησης και φροντίδας που συνδέεται με τη συντήρηση του αυτοκινήτου στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Volkswagen. Με κάθε προγραμματισμένο service, το πρόγραμμα μπορεί να ενεργοποιείται ή να ανανεώνεται, προσφέροντας προστασία έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. Με απλά λόγια, η Volkswagen προσθέτει ένα σημαντικό επιχείρημα σιγουριάς, ειδικά για όσους σκοπεύουν να κρατήσουν το αυτοκίνητο για πολλά χρόνια. Σε μία αγορά όπου το κόστος χρήσης και η αξιοπιστία παίζουν μεγάλο ρόλο, η δυνατότητα κάλυψης έως 10 χρόνια είναι στοιχείο που μετράει.

Οι τιμές του Volkswagen Taigo στην Ελλάδα

Έκδοση Τιμή Taigo 1.0 TSI 95PS Essential 19.990 € Taigo 1.0 TSI 95PS More 21.690 € Taigo 1.0 TSI 116PS More 22.590 € Taigo 1.0 TSI 116PS DSG More 23.990 €

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