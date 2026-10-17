Hybrid 155: Ποια Dacia χρησιμοποιούν το υβριδικό μοτέρ που καίει ελάχιστα; – Τιμές

Με 155 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και χωρίς ανάγκη φόρτισης, το Hybrid 155 της Dacia δίνει έμφαση στην οικονομία και προσφέρεται σε τέσσερα μοντέλα, από 21.900 ευρώ.

Η Dacia έχει συνδέσει το όνομά της με το χαμηλό κόστος αγοράς και χρήσης, επενδύοντας εδώ και χρόνια στις εργοστασιακές εκδόσεις υγραερίου. Πλέον, δίπλα στα μοντέλα διπλού καυσίμου, διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη γκάμα full hybrid προτάσεων, με κοινό παρονομαστή το σύστημα Hybrid 155. Ένα σύνολο που συνδυάζει την οικονομία με την άνεση του αυτόματου κιβωτίου και αρκετή ισχύ για να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις. Το συγκεκριμένο σύστημα διατίθεται στα Sandero Stepway, Jogger, Duster και Bigster, δίνοντας στον υποψήφιο αγοραστή επιλογές με διαφορετικές διαστάσεις, χώρους και τιμές. Από ένα μικρό crossover για καθημερινή χρήση μέχρι ένα επταθέσιο οικογενειακό ή ένα ευρύχωρο SUV, η υβριδική τεχνολογία των 155 ίππων έχει πλέον ουσιαστική παρουσία στην γκάμα της μάρκας.

Τι κρύβεται πίσω από το Hybrid 155

Τη βάση του συστήματος αποτελεί ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,8 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα κίνησης και μία μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 155 ίππους, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh. Τη μετάδοση αναλαμβάνει ένα αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών, με τέσσερις σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και δύο για την ηλεκτρική κίνηση. Το σύστημα επιλέγει αυτόματα τον κατάλληλο συνδυασμό λειτουργίας, ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο και την απαίτηση του οδηγού για επιτάχυνση. Στην πράξη, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι δεν απαιτείται σύνδεση σε πρίζα. Η μπαταρία φορτίζεται κατά την κίνηση, με την ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα και στην επιβράδυνση να συμβάλλει στην οικονομία. Ενέργεια που διαφορετικά θα χανόταν αξιοποιείται ξανά, περιορίζοντας τη χρήση του βενζινοκινητήρα. Το όφελος γίνεται ιδιαίτερα αισθητό μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με τη Dacia, τα μοντέλα με Hybrid 155 μπορούν να κινούνται ηλεκτρικά για έως το 80% του χρόνου αστικής οδήγησης, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Πρόκειται για διαδοχικά διαστήματα ηλεκτρικής λειτουργίας μέσα στη διαδρομή, με το σύστημα να διαχειρίζεται αυτόματα την διαθέσιμη ενέργεια.

Sandero Stepway: 155 ίπποι από 21.900 ευρώ

Το Sandero Stepway Hybrid 155 φέρνει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στο πιο προσιτό άκρο της γκάμας. Με τιμή εκκίνησης 21.900 ευρώ, προσφέρει έναν συνδυασμό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά: μικρό crossover αμάξωμα, πλήρως υβριδικό σύστημα, αυτόματο κιβώτιο και ισχύ 155 ίππων. Οι σχετικά περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις το κάνουν πιο εύχρηστο στην καθημερινότητα, ενώ η υπερυψωμένη εμφάνιση διατηρεί τον χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το Stepway. Η υβριδική έκδοση προσθέτει έναν ακόμη λόγο να το εξετάσει κάποιος που περνά αρκετό χρόνο στην κίνηση και θέλει να περιορίσει τις επισκέψεις στο πρατήριο. Η βασική έκδοση Expression περιλαμβάνει ήδη αυτόματο κλιματισμό και Dacia Card, για πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί. Η πλουσιότερη Extreme κοστίζει 22.900 ευρώ, με τη διαφορά να περιορίζεται στα 1.000 ευρώ.

Jogger: Η οικονομία χωράει επτά

Το Jogger Hybrid 155 απευθύνεται σε όσους βάζουν την πρακτικότητα ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους. Είναι το μοναδικό από τα τέσσερα μοντέλα που προσφέρει επτά θέσεις, συνδυάζοντας τη δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων επιβατών με το αυτόματο υβριδικό σύστημα. Εδώ, το Hybrid 155 αντικαθιστά το προηγούμενο Hybrid 140, ενισχύοντας την απόδοση του οικογενειακού μοντέλου. Η λογική του Jogger παραμένει ξεκάθαρη: ένα αυτοκίνητο που μπορεί να εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις και να προσαρμόζεται στις αυξημένες απαιτήσεις μιας οικογένειας, ανάλογα με το πόσες θέσεις χρειάζονται κάθε φορά. Η τιμή ξεκινά από 28.400 ευρώ στην έκδοση Expression, ενώ η Extreme φτάνει τις 29.400 ευρώ. Έτσι, η επταθέσια πρόταση της Dacia παραμένει φθηνότερη κατά 300 ευρώ από το αντίστοιχο Duster Hybrid 155 στη βασική του έκδοση.

Duster: SUV χαρακτήρας με 4,6 λίτρα/100 χλμ.

Για όσους προτιμούν την εμφάνιση και τις αναλογίες ενός SUV, το Duster Hybrid 155 αποτελεί την ενδιάμεση πρόταση. Διατηρεί τη χαρακτηριστική σχεδίαση του μοντέλου, προσθέτοντας ένα σύστημα κίνησης που δίνει έμφαση στην ευκολία χρήσης και στην κατανάλωση.Η εργοστασιακή μικτή τιμή περιορίζεται στα 4,6 λίτρα/100 χλμ. κατά WLTP, ενώ τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε 9,4 δευτερόλεπτα. Στη συγκεκριμένη έκδοση, η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Το Duster Hybrid 155 Expression κοστίζει 28.700 ευρώ, ενώ οι πλουσιότερες Journey και Extreme έχουν κοινή τιμή 31.200 ευρώ. Η επιλογή ανάμεσά τους αφορά κυρίως τον εξοπλισμό και την αισθητική, καθώς το υβριδικό σύνολο παραμένει ίδιο.

Bigster: Το μεγαλύτερο της παρέας

Το Bigster, στο οποίο παρουσιάστηκε αρχικά το Hybrid 155, μεταφέρει την ίδια τεχνολογία σε ένα μεγαλύτερο πενταθέσιο SUV. Η έμφαση εδώ βρίσκεται στους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καλύπτοντας όσους χρειάζονται ένα οικογενειακό αυτοκίνητο μεγαλύτερων διαστάσεων. Παρά το μέγεθός του, η εργοστασιακή μικτή κατανάλωση διαμορφώνεται στα 4,6 έως 4,7 λίτρα/100 χλμ. κατά WLTP, ανάλογα με την έκδοση. Φυσικά, οι πραγματικές τιμές επηρεάζονται από τη διαδρομή, την ταχύτητα, το φορτίο και τον τρόπο οδήγησης. Η έκδοση Expression ξεκινά από 32.000 ευρώ, η Journey κοστίζει 34.800 ευρώ και η Extreme 35.300 ευρώ. Το Bigster τοποθετείται στην κορυφή της τετράδας σε τιμή, προσφέροντας περισσότερους χώρους σε όσους θέλουν να παραμείνουν σε πενταθέσια διαμόρφωση.

Όλες οι τιμές των Dacia Hybrid 155