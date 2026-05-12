Hyundai Kona MY26: Τι αλλαγές φέρνει το ανανεωμένο μοντέλο;

To Hyundai Kona MY26 έρχεται με ουσιαστικές αλλαγές κάτω από το καπό, φέρνοντας περισσότερη ισχύ στις υβριδικές και βενζινοκίνητες εκδόσεις, νέα δεδομένα στην ηλεκτρική γκάμα και μια πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση κάθε έκδοσης μέσα στη συνολική οικογένεια του μοντέλου.

Η αγορά των SUV έχει γεμίσει από μοντέλα που υπόσχονται τα πάντα, όμως λίγα καταφέρνουν να εξελίσσονται ουσιαστικά σε κάθε ανανέωση. Το Hyundai Kona ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καθώς το MY26 φέρνει σημαντικές αλλαγές κάτω από το καπό, νέα επίπεδα ισχύος και ανανεωμένη γκάμα κινητήρων, χωρίς να αλλάζει τη βασική φιλοσοφία που το έκανε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα compact SUV της αγοράς. Η Hyundai προχώρησε σε μια στοχευμένη αναβάθμιση της γκάμας της, βελτιώνοντας σχεδόν όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις. Από το βασικό 1.0 T-GDI μέχρι το full hybrid και το ηλεκτρικό Kona Electric, το MY26 έρχεται με περισσότερη ισχύ, διαφορετικές επιλογές μετάδοσης και νέες τιμές για την ελληνική αγορά.

Το υβριδικό Kona ανεβαίνει στους 138 ίππους

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το Hyundai Kona Hybrid MY26. Το full hybrid σύστημα πλέον αποδίδει 138 ίππους αντί για 129, συνδυάζοντας έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η αύξηση της ισχύος κατά 9 PS, αλλά ο τρόπος που αυτή επηρεάζει την καθημερινή οδήγηση. Το Kona Hybrid ήταν ήδη ένα από τα πιο “φυσικά” full hybrid της αγοράς λόγω του DCT κιβωτίου, αποφεύγοντας την αίσθηση συνεχόμενης ολίσθησης που συχνά συναντάμε στα CVT. Με τους επιπλέον ίππους, το σύνολο δείχνει πιο πρόθυμο στις ρεπρίζ και πιο άνετο σε ταξίδι ή προσπεράσεις. Παράλληλα, διατηρεί τη χαμηλή κατανάλωση στα 4,6 λτ./100 χλμ. και τις εκπομπές CO2 στα 104 γρ./χλμ., κάτι που σημαίνει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 165 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο MY26 της Hyundai Ελλάς, το Kona Hybrid 138 PS ξεκινά από 27.790 ευρώ στην έκδοση Premium, ανεβαίνει στις 29.390 ευρώ στην Distinctive και φτάνει τις 30.890 ευρώ στην κορυφαία N Line.

Τέλος το 48V Hybrid στο βασικό 1.0 T-GDI

Η βασική έκδοση του Kona αλλάζει φιλοσοφία. Ο γνωστός τρικύλινδρος 1.0 T-GDI των 998 κ.εκ. αποχαιρετά την τεχνολογία 48V mild hybrid και πλέον αποδίδει 115 ίππους αντί για 100. Η ροπή παραμένει στα 200 Nm, όμως η αυξημένη ισχύς βελτιώνει αισθητά τις επιδόσεις. Το 0-100 χλμ./ώρα πέφτει στα 11,9 δευτερόλεπτα από 13,5 πριν, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 178 χλμ./ώρα. Η κατανάλωση παραμένει χαμηλή για SUV της κατηγορίας, στα 5,8 λτ./100 χλμ. Στην πράξη, η Hyundai φαίνεται να επέλεξε μια πιο απλή αλλά πιο αποδοτική προσέγγιση, αφαιρώντας το mild hybrid σύστημα αλλά αυξάνοντας σημαντικά την ισχύ. Το Kona MY26 1.0T 115 PS ξεκινά από 22.990 ευρώ στην έκδοση Premium, από 24.790 ευρώ στην Distinctive και από 26.790 ευρώ στην N Line.

Νέες ισχυρότερες εκδόσεις 1.6 T-GDI

Η μεγαλύτερη βενζινοκίνητη επιλογή του Kona αποκτά επίσης περισσότερη ισχύ. Η έκδοση 1.6 T-GDI αποδίδει πλέον 150 ίππους αντί για 138, ενώ η κορυφαία εκδοχή φτάνει τους 180 ίππους από 170. Η βασική 1.6T συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο 7DCT και αποδίδει 250 Nm ροπής. Το ισχυρότερο σύνολο των 180 PS διατίθεται αποκλειστικά με 7DCT και προαιρετικά με τετρακίνηση AWD, προσφέροντας σαφώς πιο σπορ χαρακτήρα. Το κορυφαίο Kona 1.6T 180 PS ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 210 χλμ./ώρα τελικής, νούμερα που τοποθετούν το κορεατικό SUV πολύ κοντά σε πιο “θερμές” προτάσεις της κατηγορίας. Οι τιμές για το Kona MY26 1.6T 180 PS ξεκινούν από 31.090 ευρώ για την Distinctive έκδοση με 7DCT, από 32.890 ευρώ για την N Line, ενώ οι τετρακίνητες εκδόσεις ξεκινούν από 34.090 ευρώ και φτάνουν τις 35.890 ευρώ στην κορυφαία N Line AWD.

Το Kona Electric γίνεται πιο αποδοτικό

Αλλαγές υπάρχουν και στην ηλεκτρική έκδοση. Το βασικό Kona Electric MY26 χρησιμοποιεί πλέον μπαταρία 48,6 kWh και ηλεκτροκινητήρα 135 ίππων αντί για 156, με στόχο μεγαλύτερη αποδοτικότητα και χαμηλότερο κόστος. Η αυτονομία φτάνει τα 380 χιλιόμετρα, ενώ η κατανάλωση διαμορφώνεται στις 14,6 kWh/100 χλμ. Το ισχυρότερο Kona Electric διατηρεί την μπαταρία 64,8 kWh και αποδίδει 204 ίππους, με αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα. Η Hyundai φαίνεται πως θέλει να διαφοροποιήσει πιο ξεκάθαρα τις δύο ηλεκτρικές εκδόσεις, δίνοντας στο βασικό μοντέλο πιο “value for money” χαρακτήρα και στο μεγάλο Kona EV τον ρόλο του πραγματικού ταξιδιάρικου EV. Στην Ελλάδα, το Kona Electric MY26 48.6 kWh 135 PS ξεκινά από 36.690 ευρώ, ενώ το μεγάλο Kona Electric 64.8 kWh 204 PS κοστίζει από 40.890 ευρώ στην Distinctive και από 42.290 ευρώ στην N Line.

Πιο ξεκάθαρη γκάμα και καλύτερες επιδόσεις

Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα στο Kona MY26 είναι πως η Hyundai προσπάθησε να δώσει πιο διακριτό χαρακτήρα σε κάθε έκδοση. Το βασικό 1.0T έγινε πιο δυνατό, το hybrid πιο ολοκληρωμένο και το ηλεκτρικό πιο “στοχευμένο” ανάλογα με τις ανάγκες του αγοραστή. Παράλληλα, η γκάμα αποκτά καλύτερη κλιμάκωση επιδόσεων και τιμών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια κατηγορία όπου το Kona ανταγωνίζεται μοντέλα όπως το Toyota C-HR, το Peugeot 2008, το Renault Captur και το VW T-Roc. Για πολλούς αγοραστές πάντως, το πιο ενδιαφέρον σημείο της ανανέωσης πιθανότατα θα είναι το νέο Kona Hybrid των 138 ίππων. Διατηρεί τα μηδενικά τέλη, καίει λίγο, έχει πιο φυσική αίσθηση οδήγησης από αρκετά full hybrid της αγοράς και πλέον δείχνει αρκετά πιο “γεμάτο” στις επιδόσεις.

Τι κρατάμε;