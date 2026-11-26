Με δύο αυτόματες, τετρακίνητες εκδόσεις στη γκάμα του Hyundai Tucson, η επιλογή εξαρτάται και από το πού γράφεις τα χιλιόμετρά σου. Συγκρίνουμε το diesel των 136 ίππων με το full hybrid των 239 ίππων και υπολογίζουμε πόσο κοστίζει το καθένα σε βάθος πενταετίας.

Ένα πήγαινε-έλα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γράφει σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο. Αν κάνεις αυτή τη διαδρομή μία φορά τον χρόνο, η διαφορά στην κατανάλωση ανάμεσα σε δύο εκδόσεις του ίδιου SUV δύσκολα θα καθορίσει ποια θα αγοράσεις. Αν όμως βγαίνεις στην εθνική κάθε εβδομάδα, αποκτούν σημασία τόσο τα χρήματα που αφήνεις στην αντλία όσο και το πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις προτού χρειαστεί να σταματήσεις. Στην περίπτωση του Hyundai Tucson, ο αγοραστής που θέλει τετρακίνηση μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο αρκετά διαφορετικές προτάσεις. Το 1.6 CRDi 48V 4WD συνδυάζει τον diesel των 136 ίππων με ήπια υβριδική υποβοήθηση και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Απέναντί του, το Full Hybrid 4WD χρησιμοποιεί έναν turbo βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων και ηλεκτροκινητήρα, αποδίδει συνδυαστικά 239 ίππους και έχει αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. Για τη σύγκριση επιλέξαμε την ίδια έκδοση εξοπλισμού Distinctive.

Στη μικτή χρήση, το τετρακίνητο Tucson diesel καταναλώνει 6,5 λτ./100 χλμ. Μέσα στην πόλη παραμένει κάτω από τα 7 λτ./100 χλμ., ενώ στο ταξίδι η κατανάλωση πέφτει στα 5,5 λτ./100 χλμ. Για ένα οικογενειακό SUV με αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση, το πιο ενδιαφέρον νούμερο προκύπτει όταν γεμίσεις το ρεζερβουάρ: η αυτονομία ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα. Μπορείς, δηλαδή, να φύγεις από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη, να κινηθείς εκεί και να καλύψεις σημαντικό μέρος της επιστροφής πριν χρειαστείς πρατήριο. Τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα σε ευρώ; Με τις μέσες τιμές της Αττικής στις 23 Νοεμβρίου 2026, 1,957 €/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και 1,889 €/λίτρο για την αμόλυβδη, το diesel χρειάζεται 12,72 € για κάθε 100 χιλιόμετρα μικτής χρήσης. Στο ταξίδι, το κόστος πέφτει στα 10,76 € ανά 100 χιλιόμετρα. Επομένως, για μια διαδρομή 500 χιλιομέτρων στην εθνική, υπολόγισε περίπου 54 € σε πετρέλαιο.

Για να βγάλουμε λογαριασμό πόλης, παίρνουμε ως παράδειγμα τα 6,9 λτ./100 χλμ. για το diesel, κοντά στο πάνω όριο της αστικής του κατανάλωσης. Για το full hybrid χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς τα 7,3 λτ./100 χλμ., τη στρογγυλοποιημένη ενδεικτική τιμή που προκύπτει για την τετρακίνητη έκδοση τόσο στη χαμηλή όσο και στην πολύ υψηλή φάση του WLTP. Για το CRDi έχουμε επομένως τιμές χρήσης, ενώ για το full hybrid εργοστασιακές ενδείξεις κύκλου. Η σύγκριση δίνει μια εκτίμηση εξόδων· η ακριβής διαφορά στον δρόμο θα εξαρτηθεί από τη διαδρομή και τον ρυθμό του οδηγού. Στην πόλη, τα δύο Tucson βρίσκονται κοντά. Με τις παραπάνω παραδοχές, το diesel χρειάζεται 13,50 € ανά 100 χιλιόμετρα και το full hybrid 13,79 €. Σε 10.000 αστικά χιλιόμετρα, τα χωρίζουν λιγότερα από 30 €. Αρκεί μια μικρή αλλαγή στην τιμή του λίτρου ή στην κατανάλωση για να χαθεί αυτή η διαφορά. Στην εθνική, όμως, τα 5,5 λτ./100 χλμ. του diesel αλλάζουν την εικόνα. Με κόστος 10,76 € ανά 100 χιλιόμετρα, το CRDi εξοικονομεί περίπου 3 € ανά 100 χιλιόμετρα ταξιδιού σε σχέση με το full hybrid του παραδείγματος. Στο πήγαινε-έλα των 1.000 χιλιομέτρων, ο ένας οδηγός θα δώσει περίπου 108 € για πετρέλαιο και ο άλλος 138 € για βενζίνη.

Ας πάρουμε δύο οδηγούς με την ίδια ετήσια χιλιομετρική κάλυψη. Ο πρώτος κάνει 10.000 χιλιόμετρα στην πόλη και 10.000 στην εθνική. Υπολογίζοντας χωριστά το καύσιμο για καθεμία από τις δύο διαδρομές, θα ξοδέψει περίπου 2.427 € τον χρόνο με το diesel και 2.758 € με το full hybrid. Το όφελος του πετρελαιοκίνητου Tucson φτάνει τα 331 € ετησίως. Ο δεύτερος διανύει μόλις 4.000 χιλιόμετρα στην πόλη και 16.000 στην εθνική. Με το diesel, το ετήσιο κόστος του πέφτει στα 2.262 €. Με το full hybrid παραμένει στα 2.758 €, καθώς οι δύο ενδεικτικές καταναλώσεις του παραδείγματος συμπίπτουν μετά τη στρογγυλοποίηση. Παρότι τα οδόμετρα των δύο οδηγών δείχνουν ακριβώς τα ίδια χιλιόμετρα, για εκείνον που ταξιδεύει συχνότερα το κέρδος του diesel πλησιάζει τα 500 € τον χρόνο.

Το Hyundai Tucson 1.6 CRDi 48V 4WD Distinctive κοστίζει 38.140 €, ενώ το Tucson Full Hybrid 4WD Distinctive κοστίζει 36.890 €. Με την κοινή χρέωση προετοιμασίας και μεταφοράς των 270 €, οι τιμές διαμορφώνονται σε 38.410 € και 37.160 € αντίστοιχα. Ο αγοραστής του diesel πληρώνει, λοιπόν, 1.250 € παραπάνω. Το πότε θα τα πάρει πίσω εξαρτάται κυρίως από το πόσο συχνά βλέπει τα 5,5 λίτρα του ταξιδιού. Για εκείνον που μοιράζει εξίσου τα χιλιόμετρά του ανάμεσα σε πόλη και εθνική, η απόσβεση έρχεται περίπου στα 75.500 χιλιόμετρα, λίγο πριν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια. Στην πενταετία των 100.000 χιλιομέτρων, θα έχει δώσει για αγορά και καύσιμο περίπου 50.540 € με το diesel και 50.950 € με το full hybrid. Για τον οδηγό που κάνει οκτώ στα δέκα χιλιόμετρα στην εθνική, η απόσβεση έρχεται γύρω στα 50.500 χιλιόμετρα, δηλαδή σε περίπου δυόμισι χρόνια. Στα 100.000 χιλιόμετρα, το συνολικό κόστος αγοράς και καυσίμου φτάνει περίπου τα 49.720 € για το diesel, αφήνοντάς του όφελος περίπου 1.230 € έναντι του full hybrid. Ο υπολογισμός κρατά σταθερές τις τιμές των καυσίμων και δεν περιλαμβάνει συντήρηση, ασφάλιση, τέλη ή μεταπώληση. Αν οι διαδρομές σου είναι κυρίως αστικές, το Tucson Full Hybrid 4WD έχει το ισχυρότερο αγοραστικό επιχείρημα. Κοστίζει λιγότερο εξαρχής, προσφέρει 103 ίππους παραπάνω και η διαφορά στο κόστος καυσίμου μέσα στην πόλη είναι μικρή. Αν όμως τα περισσότερα χιλιόμετρά σου γράφονται στην εθνική, το Tucson diesel 4WD δικαιολογεί την επιπλέον δαπάνη ήδη από την πρώτη τριετία του παραδείγματος. Και την αυτονομία των 800 και πλέον χιλιομέτρων την απολαμβάνεις από το πρώτο γέμισμα.