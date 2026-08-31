Η αγαπημένη BMW που παίρνεις με 219 ευρώ τον μήνα – Έχει 170 ίππους

Η BMW 120 προσφέρεται στην Ελλάδα με χρηματοδότηση από 219 ευρώ τον μήνα, 170 ίππους και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η BMW Σειρά 1 αποτελεί εδώ και χρόνια την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο της βαυαρικής μάρκας και αυτή την περίοδο η BMW Hellas προβάλλει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρηματοδοτική πρόταση για την έκδοση 120 των 170 ίππων.

Η τιμή της BMW 120 διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ, ενώ μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος ALL IN. SIMPLY YOU η μηνιαία δόση μπορεί να πέσει στα 219 ευρώ για 48 μήνες.

Υπάρχει βέβαια μια σημαντική λεπτομέρεια. Τα 219 ευρώ δεν σημαίνουν ότι το αυτοκίνητο κοστίζει 219 x 48, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει προκαταβολή 11.876 ευρώ και τελευταία μεγάλη δόση 14.545 ευρώ.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η προσφορά των 219 ευρώ

Η χρηματοδότηση αφορά την BMW 120 με αξία οχήματος 29.990 ευρώ και διαμορφώνεται ως εξής:

BMW 120 Χρηματοδότηση Αξία αυτοκινήτου 29.990 € Προκαταβολή 11.876 € Μηνιαία δόση 219 € Διάρκεια 48 μήνες Τελική μεγάλη δόση 14.545 € Συνολικό ποσό καταβολής 37.231 € Ονομαστικό επιτόκιο 6,3% ΣΕΠΠΕ 7,31%

Το συνολικό ποσό πίστωσης ανέρχεται σε 20.326 ευρώ.

Στους όρους που δημοσιεύει η BMW περιλαμβάνονται ακόμη εισφορά Ν.128/75 0,6%, προστασία δανείου 380 ευρώ, ασφάλιση 1.832,07 ευρώ και έξοδα φακέλου 280 ευρώ.

Επομένως, το «219 ευρώ τον μήνα» αφορά συγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα με σημαντική αρχική καταβολή και balloon payment στο τέλος και όχι μια συμβατική χρηματοδότηση ολόκληρης της αξίας του αυτοκινήτου με μηδενική προκαταβολή.

170 ίπποι είναι η χρυσή τομή;

Η BMW 120 χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων και αποδίδει συνολικά 170 ίππους, με την ισχύ να περνά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου Steptronic διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Η επίσημη BMW ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 226 km/h.

Η μέση κατανάλωση κατά WLTP βρίσκεται μεταξύ 5,4 και 5,9 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO2 κυμαίνονται από 121 έως 135 g/km, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Για τα δεδομένα μιας καθημερινής premium compact πρότασης, οι 170 ίπποι τοποθετούν την 120 αρκετά πάνω από το επίπεδο μιας απλής βασικής έκδοσης, χωρίς φυσικά να φτάνει στη φιλοσοφία της κορυφαίας M135 xDrive.

Τι παίρνεις με τα 29.990 ευρώ

Ένα ακόμη δυνατό σημείο της συγκεκριμένης πρότασης είναι ότι η βασική διαμόρφωση της BMW 120 δεν είναι ιδιαίτερα «γυμνή».

Σύμφωνα με τον τρέχοντα εξοπλισμό της ελληνικής αγοράς, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ζάντες ελαφρού κράματος 17 ιντσών, LED εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω.

Στον βασικό εξοπλισμό βρίσκουμε ακόμη:

αυτόματο κιβώτιο Steptronic 7 σχέσεων

Cruise Control με λειτουργία φρεναρίσματος

αυτόματο κλιματισμό

θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες

σύστημα συναγερμού

BMW Navigation

BMW Curved Display

BMW Operating System 9

Apple CarPlay και Android Auto

Driving Assistant.

Η Σειρά 1 κάτω από το ψυχολογικό όριο των 30.000 ευρώ

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της 120 δεν βρίσκεται μόνο στη δόση. Με τιμή 29.990 ευρώ, η BMW καταφέρνει να διατηρεί τη συγκεκριμένη έκδοση οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 30.000 ευρώ, προσφέροντας ταυτόχρονα 170 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και αρκετό εξοπλισμό.

Η επιλογή της χρηματοδότησης των 219 ευρώ μπορεί να κάνει τη μηνιαία επιβάρυνση αισθητά πιο εύκολη, όμως όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να υπολογίσει ολόκληρη τη δομή του προγράμματος και όχι μόνο το ποσό της μηνιαίας δόσης.

Με 11.876 ευρώ προκαταβολή, 48 δόσεις και 14.545 ευρώ τελική καταβολή, το συνολικό ποσό που αναφέρει η BMW φτάνει τα 37.231 ευρώ.

Τι κρατάμε;