ΑΓΟΡΑ

Η ακριβότερη BMW στην Ελλάδα έχει 748 ίππους – Κοστίζει 234.673 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 19.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
i-akrivoteri-bmw-stin-ellada-echei-748-ippous-kostizei-234-673-evro-691074

Η BMW διαθέτει στην Ελλάδα το ακριβότερο μοντέλο της ιστορίας της, συνδυάζοντας 748 ίππους με τιμή που αγγίζει τις 235.000 ευρώ.

Η ελληνική αγορά δεν φημίζεται για τις υπερβολές της, ειδικά όταν μιλάμε για αυτοκίνητα με τιμές που ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ. Κι όμως, υπάρχει πλέον ένα μοντέλο που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για το ποιο είναι το ακριβότερο BMW που μπορεί να αποκτήσει κανείς σήμερα στη χώρα μας. Η BMW XM Label είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία και ακριβότερη πρόταση της BMW στην Ελλάδα, με τιμή 234.673 ευρώ και απόδοση 748 ίππων, αποτελώντας ταυτόχρονα το ισχυρότερο αυτοκίνητο παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα.

Η XM Label δεν είναι απλώς μια πιο δυνατή εκδοχή ενός μεγάλου SUV. Είναι ένα μοντέλο με ιδιαίτερο ειδικό βάρος για τη BMW, καθώς πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο που εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου από τη BMW M μετά τη θρυλική M1. Αυτό από μόνο του αρκεί για να εξηγήσει γιατί η XM δεν ακολουθεί καμία γνωστή συνταγή της φίρμας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην έκδοση Label, το plug-in hybrid σύστημα συνδυάζει έναν V8 twin-turbo 4,4 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 748 ίππους και 1.000 Nm ροπής. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς εντυπωσιακοί για SUV, αλλά κορυφαίοι για οποιοδήποτε BMW παραγωγής μέχρι σήμερα. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 3,7 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας ότι μιλάμε για επιδόσεις επιπέδου supercar.

Παρά τον ακραίο χαρακτήρα της, η XM Label ενσωματώνει πλήρως τη φιλοσοφία εξηλεκτρισμού της BMW. Η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης επιτρέπει καθημερινές μετακινήσεις με μηδενικούς ρύπους, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε αστικό περιβάλλον και περιοχές με περιορισμούς κυκλοφορίας.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η ηλεκτρική υποβοήθηση δεν λειτουργεί ως άλλοθι, αλλά ως ουσιαστικό κομμάτι της συνολικής απόδοσης. Η μετάβαση από ηλεκτρική σε υβριδική λειτουργία γίνεται ομαλά, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου, ενώ η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα ενισχύει ακόμη περισσότερο την αίσθηση δύναμης.

Οπτικά, η XM Label δεν προσπαθεί να είναι διακριτική. Αντίθετα, υιοθετεί μια σχεδίαση που προκαλεί συζητήσεις, με έντονα στοιχεία, φωτιζόμενη μάσκα και αναλογίες που τονίζουν τον όγκο και τη δυναμική της. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν απευθύνεται σε όσους θέλουν να περνούν απαρατήρητοι.

Οι μεγάλες ζάντες, οι χρυσές λεπτομέρειες που συνοδεύουν την έκδοση Label και τα ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα ενισχύουν τον χαρακτήρα του statement SUV. Εδώ η BMW δεν ακολούθησε τη γνωστή premium κομψότητα, αλλά επέλεξε έναν πιο επιθετικό και επιδεικτικό δρόμο, γνωρίζοντας ακριβώς το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Το εσωτερικό της XM Label απομακρύνεται από την αυστηρή, οδηγοκεντρική λογική των κλασικών M μοντέλων. Αντί για αγωνιστική ατμόσφαιρα, κυριαρχεί μια αίσθηση πολυτελούς lounge, με ποιοτικά δέρματα, έντονο ατμοσφαιρικό φωτισμό και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που δίνουν χαρακτήρα.

Η οροφή με τα φωτιζόμενα τρισδιάστατα μοτίβα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία, υπογραμμίζοντας ότι η XM δεν είναι απλώς ένα γρήγορο SUV, αλλά ένα αυτοκίνητο εμπειρίας. Η τεχνολογία βρίσκεται παντού, αλλά δεν επιβάλλεται. Ενσωματώνεται διακριτικά, εξυπηρετώντας τόσο τον οδηγό όσο και τους επιβάτες.

Στην πράξη, η τιμή της XM Label την τοποθετεί σε ένα πολύ περιορισμένο τμήμα της ελληνικής αγοράς. Δεν μιλάμε για ένα μοντέλο που θα συναντήσει κανείς συχνά στον δρόμο, αλλά για μια πρόταση που απευθύνεται σε κοινό με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις και αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες.

Σε αυτό το επίπεδο, η σύγκριση με πιο «λογικές» BMW χάνει το νόημά της. Η XM Label στέκεται απέναντι σε άλλα ultra-luxury performance SUV, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό ισχύος, πολυτέλειας και τεχνολογίας. Για τον αγοραστή της, η τιμή δεν είναι απλώς κόστος, αλλά μέρος της συνολικής δήλωσης.

Διαμορφώστε τη δική σας BMW XM Label πατώντας εδώ!

Τι κρατάμε

  • Η ακριβότερη BMW στην Ελλάδα, με τιμή 234.673 ευρώ
  • 748 ίπποι, η υψηλότερη ισχύς που έχει υπάρξει ποτέ σε BMW παραγωγής
  • 4.4 twin-turbo V8 plug-in hybrid
  • Σχεδίαση και χαρακτήρας για πολύ συγκεκριμένο κοινό

Tags
#BMW#BMW M#BMW XM Label
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
