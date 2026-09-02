Η ακριβότερη Mercedes στην Ελλάδα έχει φόρο 173.423 ευρώ – Δες την εξωφρενική τελική τιμή

Το ανοιχτό διθέσιο της Mercedes συνδυάζει υψηλή πολυτέλεια, ιδιαίτερη αισθητική και δυναμικές επιδόσεις σε ένα μοναδικό πακέτο

Η Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series αποτελεί την πιο ξεχωριστή εκδοχή της εμβληματικής SL, συνδυάζοντας τις επιδόσεις ενός roadster με την πολυτέλεια και την αποκλειστικότητα που χαρακτηρίζουν τη Maybach. Η νέα Mercedes-Maybach SL 680 ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά χάρη στις ειδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, οι οποίες της χαρίζουν την χαρακτηριστική εμφάνιση των μοντέλων της Maybach.

Το πρώτο διθέσιο μοντέλο στην ιστορία της Mercedes-Maybach ξεκινά από 413.000 ευρώ στην ελληνική αγορά.

Δύο εκδόσεις με ξεχωριστό χαρακτήρα

Η Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series διατίθεται σε δύο προσεκτικά επιμελημένες εκδόσεις. Η «Red Ambience» συνδυάζει το αμάξωμα με το αποκλειστικό χρώμα MANUFAKTUR Κόκκινου Γρανάτη μεταλλικό, ενώ η «White Ambience» υιοθετεί το εξίσου εκφραστικό MANUFAKTUR Λευκό Οπαλίτη magno.

Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί η φωτιζόμενη μάσκα Maybach, με ενσωματωμένη την επιγραφή Maybach και το χαρακτηριστικό όρθιο αστέρι. Το καπό διαθέτει ένθεμα χρωμίου, ενώ μπορεί να εξοπλιστεί και με το χαρακτηριστικό μοτίβο Maybach. Ο νέος προφυλακτήρας Maybach ενισχύει τον κομψό χαρακτήρα του εμπρός τμήματος, ενώ στο πίσω μέρος ο διαχύτης είναι βαμμένος στο χρώμα του αμαξώματος και διαθέτει διακοσμητικό στοιχείο από χρώμιο.

Ιδιαίτερη είναι και η παρουσία των σφυρήλατων ζαντών Maybach 21 ιντσών, με σχέδιο 5 οπών. Παράλληλα, η SL 680 διαθέτει αποκλειστική μαύρη υφασμάτινη οροφή με μοτίβο Maybach σε ανθρακί, η οποία λειτουργεί ηλεκτροϋδραυλικά και μπορεί να ανοίξει ακόμη και εν κινήσει.

Μοτίβο Maybach στο καπό

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Monogram Series είναι το μοτίβο Maybach στο καπό. Το μοτίβο σε Γκρι Γραφίτη ακρυλικό εφαρμόζεται πάνω στο μαύρο μεταλλικό καπό και αποτελεί προϊόν μιας ιδιαίτερης υβριδικής διαδικασίας. Η εφαρμογή πραγματοποιείται από ειδικό ρομπότ, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν χειροκίνητη στίλβωση και εφαρμογή του διαφανούς βερνικιού. Το αποτέλεσμα συνδυάζεται με το μοτίβο Maybach σε ανθρακί της υφασμάτινης οροφής.

Στο καπό προστίθεται επίσης μια διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στο κέντρο, ενώ το πλαίσιο του παρμπρίζ είναι κατασκευασμένο από πολύ γυαλιστερό χρώμιο. Στα φτερά βρίσκονται ασημί χρωμιωμένα ενθέματα με το έμβλημα Maybach.

Τα πίσω φώτα LED διαθέτουν ειδική σχεδίαση, ενώ το μεγάλο μετατρόχιο και οι πίσω γωνιακές επενδύσεις συμπληρώνουν την εικόνα του πίσω μέρους.

Πολυτέλεια και στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη. Οι εξολοκλήρου δερμάτινες επενδύσεις συνδυάζονται με νέο σχέδιο ραφών Maybach, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα πολυτελές περιβάλλον. Το πίσω τμήμα έχει νέα γεωμετρία, ενώ οι αποκλειστικές πλάτες των καθισμάτων είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο μέταλλο και φέρουν το έμβλημα Maybach. Οι διακοσμητικές λωρίδες στις πόρτες διαθέτουν επίσης το χαρακτηριστικό μοτίβο της μάρκας.

Το τιμόνι Maybach έχει εργονομική σχεδίαση και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό των συστημάτων υποβοήθησης, της πλοήγησης, του τηλεφώνου, του Cruise Control και των λειτουργιών ψυχαγωγίας. Η αίσθηση πολυτέλειας συνεχίζεται μέχρι και στις λεπτομέρειες. Τα μεγαλύτερα, φωτιζόμενα μαρσπιέ φέρουν την επιγραφή Maybach, ενώ τα πατάκια διαθέτουν ψηλό πέλος και το αντίστοιχο έμβλημα. Ακόμη και τα πεντάλ είναι διακοσμημένα με το σήμα Maybach.

Δύο μεγάλες οθόνες

Το τεχνολογικό προφίλ της SL 680 συμπληρώνεται από την οθόνη οδηγού των 31,2 cm (12,3 ιντσών), η οποία παραμένει ευκρινής ακόμη και σε έντονη ηλιοφάνεια και επιτρέπει την προσαρμογή της προβολής στις προτιμήσεις του οδηγού.

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η οθόνη 30,2 cm (11,9 ιντσών), η οποία ενσωματώνει τη διεπαφή χρήστη Maybach. Η σχεδίαση και η τεχνολογία συνδυάζονται με στόχο μια απρόσκοπτη εμπειρία στο εσωτερικό του roadster.

Η Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series αποτελεί, έτσι, μια ιδιαίτερα ξεχωριστή πρόταση, όπου η πολυτέλεια της Maybach συναντά την ανοιχτή οδήγηση και τη δυναμική σχεδίαση της SL.