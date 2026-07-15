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ΑΓΟΡΑ

Η άπιαστη κατηγορία στις πωλήσεις Ιουνίου στην Ελλάδα – Είχε πάνω από το 55%

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.07.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Περισσότερα από τα μισά καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον Ιούνιο στην Ελλάδα ανήκαν στην ίδια κατηγορία, αφήνοντας τη βενζίνη και όλες τις υπόλοιπες μορφές κίνησης πολύ πίσω.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνέχισε με υψηλές ταχύτητες τον Ιούνιο του 2026, καθώς οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών έφτασαν τις 18.672 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 27,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πίσω από τη συνολική άνοδο, ωστόσο, υπάρχει μία κατηγορία που έχει ξεφύγει εντελώς από τον ανταγωνισμό. Ο λόγος για τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία απέσπασαν τον Ιούνιο μερίδιο 55,2%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από ένα στα δύο καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στους ελληνικούς δρόμους διέθεταν κάποια μορφή μη επαναφορτιζόμενης υβριδικής τεχνολογίας. Με βάση το σύνολο των ταξινομήσεων, το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 10.300 αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα. Πρόκειται για επίδοση που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης σχετικά με το ποια τεχνολογία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Περισσότερα από όλες τις άλλες κατηγορίες μαζί

Το 55,2% των υβριδικών δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς. Είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των υπόλοιπων μορφών κίνησης μαζί. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα αμιγώς βενζινοκίνητα μοντέλα, με μερίδιο 25,5%, σημειώνοντας σημαντική πτώση από το 32,1% που είχαν τον Ιούνιο του 2025. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η βενζίνη έχασε 6,5 ποσοστιαίες μονάδες, την ώρα που τα υβριδικά κέρδισαν 6,4 μονάδες και ανέβηκαν από το 48,8% στο 55,2%. Ακολούθησαν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μερίδιο 7,2%, τα plug-in hybrid με 5,7% και τα μοντέλα υγραερίου με 5%. Το diesel, από την άλλη πλευρά, περιορίστηκε στο μόλις 1,3%, επιβεβαιώνοντας ότι η εποχή κατά την οποία αποτελούσε βασικό πρωταγωνιστή της αγοράς έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η διαφορά είναι πλέον χαώδης. Τα υβριδικά είχαν υπερδιπλάσιο μερίδιο από τη βενζίνη και σχεδόν οκταπλάσιο από τα ηλεκτρικά, ενώ από μόνα τους ξεπέρασαν όλες τις υπόλοιπες επιλογές μαζί.

Corsa

Το ποσοστό του 55,2% χρειάζεται, πάντως, μία βασική διευκρίνιση. Στην κατηγορία Υβριδικά HEV συνυπολογίζονται από τον ΣΕΑΑ τόσο τα πλήρως υβριδικά μοντέλα όσο και τα ήπια υβριδικά MHEV. Επομένως, δεν μιλάμε αποκλειστικά για αυτοκίνητα που μπορούν να κινηθούν, έστω και για περιορισμένη απόσταση, χρησιμοποιώντας μόνο τον ηλεκτροκινητήρα τους. Στο ίδιο ποσοστό περιλαμβάνονται και μοντέλα με ήπια υβριδικά συστήματα 12 ή 48 Volt, στα οποία το ηλεκτρικό κύκλωμα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τα mild hybrid δεν προσφέρουν αμιγώς ηλεκτρική κίνηση όπως ένα full hybrid, όμως ανακτούν ενέργεια κατά την επιβράδυνση, υποστηρίζουν τον θερμικό κινητήρα και συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2. Ακριβώς αυτή η ευρεία χρήση της τεχνολογίας εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και το τεράστιο ποσοστό. Σήμερα, ήπια υβριδικά σύνολα συναντώνται σχεδόν παντού, από μικρά αυτοκίνητα πόλης και supermini μέχρι οικογενειακά SUV, premium μοντέλα και αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Παράλληλα, τα full hybrid έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της αγοράς, κυρίως επειδή προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση στην πόλη χωρίς να απαιτούν φόρτιση από πρίζα.

Η επίδοση του Ιουνίου δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2026, τα υβριδικά έχουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο, φτάνοντας το 56,6% της ελληνικής αγοράς. Το αντίστοιχο ποσοστό το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 48,4%, κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε έναν χρόνο η κατηγορία κέρδισε 8,3 ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια περίοδο, η βενζίνη υποχώρησε από το 34,1% στο 25,4%, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν το 6,3% και τα plug-in hybrid το 6,2%. Το diesel περιορίστηκε στο 2,5%, ενώ τα μοντέλα υγραερίου συγκέντρωσαν μερίδιο 3%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική αγορά έχει στραφεί μαζικά προς τον εξηλεκτρισμό, όχι όμως απαραίτητα προς τα μοντέλα που χρειάζονται φόρτιση. Τα HEV και MHEV προσφέρουν χαμηλότερη κατανάλωση, μικρότερες εκπομπές και κυρίως την ευκολία χρήσης ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Με μερίδιο πάνω από 55%, τα υβριδικά δεν βρίσκονται απλώς στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή παίζουν χωρίς αντίπαλο.

Τι κρατάμε

  • Τα υβριδικά κατέκτησαν το 55,2% των πωλήσεων τον Ιούνιο.
  • Η βενζίνη έμεινε πολύ πίσω, με μερίδιο 25,5%.
  • Στην κατηγορία HEV συνυπολογίζονται και τα mild hybrid (MHEV).
  • Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το μερίδιο των υβριδικών έφτασε το 56,6%.
  • Περισσότερα από ένα στα δύο καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι πλέον υβριδικά.

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Tags
#υβριδικά αυτοκίνητα
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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