Η BMW που είναι No1 στην κατηγορία της σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Φθηνότερη κατά 5.900 ευρώ από τη Γερμανία

Η BMW είναι μια μάρκα που διαχρονικά στην Ελλάδα κουβαλά βάρος, κύρος και προσδοκίες. Δεν είναι απλώς άλλο ένα premium σήμα, αλλά συνδέεται άμεσα με την οδηγική εμπειρία, το σπορ DNA και την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο φτιάχτηκε πρώτα για τον οδηγό και μετά για το φυλλάδιο.

Σε μια εποχή όπου τα SUV καταπίνουν τα πάντα, το να παραμένεις στην κορυφή με ένα hatchback δεν είναι αυτονόητο. Κι όμως, η BMW Σειρά 1 το αποδεικνύει με αριθμούς. Το 2025, στο segment C της ελληνικής αγοράς, το οποίο συνολικά κατέγραψε 8.870 ταξινομήσεις, η Σειρά 1 σημείωσε 2.174 πωλήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο 24,51% και την πρώτη θέση στην κατηγορία. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο τελευταίο μέρος της χρονιάς, όπου με 178 ταξινομήσεις σε σύνολο 563 αυτοκινήτων του segment, το μερίδιό της εκτοξεύεται στο 31,62%, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για συγκυριακή επιτυχία, αλλά για ξεκάθαρη κυριαρχία στο premium μικρομεσαίο κομμάτι της αγοράς.

Η Σειρά 1 δεν προσπάθησε ποτέ να μιμηθεί SUV, ούτε να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της για να γίνει «εύπεπτη». Παραμένει hatchback με ξεκάθαρη οδηγική στόχευση, σωστές διαστάσεις για την πόλη και ποιότητα κύλισης που ταιριάζει σε ταξίδι. Αυτός ο καθαρός προσανατολισμός είναι που της επιτρέπει να στέκεται όρθια σε μια αγορά που έχει στραφεί μαζικά προς τα ψηλότερα αμαξώματα. Η BMW διάβασε σωστά το κοινό της: υπάρχει ακόμη αγοραστής που θέλει χαμηλό κέντρο βάρους, σωστή θέση οδήγησης και αίσθηση αυτοκινήτου, όχι απλώς «θέση οδήγησης».

Η μεγάλη διαφορά όμως φαίνεται στα νούμερα. Η βασική BMW 116 στην Ελλάδα ξεκινά από 27.700 ευρώ, όταν στη Γερμανία η αντίστοιχη έκδοση τιμολογείται από 33.600 ευρώ. Η διαφορά των 5.900 ευρώ δεν είναι λεπτομέρεια, είναι καθοριστικός παράγοντας αγοράς, ειδικά σε μια κατηγορία όπου ο αγοραστής ζυγίζει κάθε ευρώ. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στην BMW 120. Στη γερμανική αγορά ξεκινά από 38.600 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 29.990 ευρώ. Μιλάμε για μια διαφορά που φτάνει τις 8.600 ευρώ, μετατρέποντας μια έκδοση που αλλού θεωρείται ακριβή, σε άκρως λογική επιλογή για τα ελληνικά δεδομένα.

Αυτή η πολιτική δεν είναι τυχαία. Η BMW πιέζει συνειδητά τις εκδόσεις που κάνουν τον όγκο, αυτές που θα δεις καθημερινά στον δρόμο. Εκεί κερδίζονται οι πωλήσεις, εκεί χτίζεται η παρουσία του μοντέλου και εκεί εξηγείται γιατί η Σειρά 1 βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας της. Αντίθετα, στην κορυφαία BMW M135 xDrive, η εικόνα αλλάζει. Η τιμή της είναι 56.140 ευρώ στην Ελλάδα και 56.200 στη Γερμανία. Μηδαμινή διαφορά. Και αυτό είναι απολύτως λογικό, αφού πρόκειται για τη κορυφαία έκδοση, με διαφορετικό κοινό και διαφορετικό ρόλο. Δεν χρειάζεται τιμολογιακό πλεονέκτημα, γιατί δεν απευθύνεται στους ίδιους αγοραστές.

Η τιμή από μόνη της δεν θα έφτανε, αν δεν συνοδευόταν από το σωστό προϊόν. Η Σειρά 1 προσφέρει σύγχρονο ψηφιακό εσωτερικό, ποιοτικά υλικά, εργονομία που παραμένει οδηγικοκεντρική και κινητήρες που ταιριάζουν στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά παραδίδει συνοχή.

Τι κρατάμε;