Η BMW που πουλάει περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Η BMW δείχνει ξεκάθαρα τη δυναμική της στην ελληνική αγορά, ακόμη και απέναντι σε πιο προσιτές μάρκες που παραδοσιακά βασίζονται στην τιμή για να κερδίσουν το κοινό.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου αλλάζει πιο γρήγορα από ότι έχουμε συνηθίσει. Οι κατηγορίες παραμένουν ίδιες, τα budgets όμως μετακινούνται και μαζί τους αλλάζει και το τι θεωρεί ο αγοραστής «λογική» επιλογή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε κατηγορίες όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν πιο προσιτές προτάσεις, βλέπουμε πλέον premium μοντέλα να ανεβαίνουν ψηλά σε ταξινομήσεις, εκμεταλλευόμενα τόσο την τεχνολογία όσο και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η BMW X2 καταγράφει 294 ταξινομήσεις στην κατηγορία των D-SUV, αφήνοντας αρκετά πίσω το Dacia Bigster που σταματά στις 144. Η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια και δείχνει ξεκάθαρα κάτι που βλέπουμε όλο και πιο έντονα στην ελληνική αγορά: ένα μεγάλο μέρος των αγοραστών ανεβαίνει κατηγορία, επενδύοντας σε ένα πιο πλήρες και τεχνολογικά εξελιγμένο SUV, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει σημαντικά υψηλότερο κόστος απόκτησης.

Η κατηγορία των D-SUV συγκεντρώνει 2.342 ταξινομήσεις, με τη X2 να κρατά μερίδιο 12,55% και να βρίσκεται μπροστά από μοντέλα όπως τα BYD Seal U και Tesla Model Y. Πρόκειται για μια κατηγορία που παραδοσιακά είχε πιο «λογικές» επιλογές, αλλά πλέον μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ value και premium. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον: η αγορά δεν επιλέγει πάντα το φθηνότερο. Επιλέγει αυτό που της δίνει περισσότερα συνολικά.

Η νέα X2 δεν είναι ένα απλό facelift ή μια εναλλακτική έκδοση. Είναι μια πλήρης οικογένεια που ξεκινά από θερμικούς κινητήρες και φτάνει μέχρι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, καλύπτοντας κάθε πιθανό σενάριο χρήσης.

Η βάση είναι η sDrive20i με τον 1.5 turbo κινητήρα των 170 ίππων και τιμή από 44.970 ευρώ, μια έκδοση που λειτουργεί ως σημείο εισόδου στον κόσμο της BMW. Πάνω από αυτήν, η M35i xDrive με 300 ίππους και τετρακίνηση φτάνει τα 70.920 ευρώ, προσφέροντας επιδόσεις που αγγίζουν hot hatch επίπεδα, αλλά σε SUV μορφή.

Στους diesel, η BMW συνεχίζει να επενδύει εκεί που υπάρχει ακόμη ζήτηση. Η sDrive18d με 150 ίππους ξεκινά από 56.030 ευρώ, ενώ η sDrive20d με 163 ίππους τοποθετείται στα 52.820 ευρώ, με χαμηλότερες εκπομπές και καλύτερη κατανάλωση. Για όσους θέλουν τετρακίνηση, η xDrive20d στα 56.400 ευρώ συμπληρώνει την εικόνα.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, όμως, είναι η ηλεκτρική γκάμα. Η iX2 eDrive20 με 204 ίππους ξεκινά από 49.560 ευρώ, ενώ η iX2 xDrive30 με 313 ίππους και τετρακίνηση φτάνει τα 57.250 ευρώ, δείχνοντας ξεκάθαρα τη μετάβαση της BMW προς ένα πιο εξηλεκτρισμένο portfolio χωρίς εκπτώσεις στις επιδόσεις.

Η X2 δεν πουλάει μόνο ως σύνολο κινητήρων. Πουλάει ως εμπειρία. Από τη βασική έκδοση κιόλας, διαθέτει ψηφιακό περιβάλλον με το BMW Curved Display, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και πλήρη συνδεσιμότητα. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις, προστίθενται στοιχεία όπως M Sport πακέτα, σπορ καθίσματα, προσαρμοζόμενη ανάρτηση και πιο premium υλικά στο εσωτερικό. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν δείχνει «βασικό» σε καμία του έκδοση, κάτι που παίζει τεράστιο ρόλο στην τελική επιλογή.

Το Bigster εκπροσωπεί μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Δίνει έμφαση στους χώρους, στην πρακτικότητα και κυρίως στο κόστος απόκτησης. Δεν προσπαθεί να ανταγωνιστεί σε τεχνολογία ή premium αίσθηση. Στόχος του είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα τετραγωνικά και χρηστικότητα με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Και αυτό εξηγεί και την απόσταση στις πωλήσεις: απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό.

Η X2 δεν κερδίζει επειδή είναι φθηνότερη ή πιο «λογική». Κερδίζει επειδή είναι πιο πλήρης. Προσφέρει περισσότερες επιλογές κινητήρων, πιο σύγχρονη τεχνολογία και μια εικόνα που εξακολουθεί να παίζει μεγάλο ρόλο στην αγορά. Σε συνδυασμό με leasing, εταιρικά προγράμματα και τη γενικότερη τάση προς premium επιλογές, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε: ένα μοντέλο με σαφώς υψηλότερη τιμή να καταγράφει σχεδόν διπλάσιες ταξινομήσεις.

