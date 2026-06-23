Η φθηνότερη Alfa Romeo στην Ελλάδα είναι υβριδική με αυτόματο κιβώτιο και 8 χρόνια εγγύηση

Η είσοδος στον κόσμο της Alfa Romeo δεν σημαίνει πλέον απαραίτητα μεγάλο κόστος αγοράς, ούτε κάποιον συμβιβασμό σε τεχνολογία και καθημερινή ευκολία.

Η ιταλική φίρμα έχει πλέον στην ελληνική αγορά ένα μοντέλο που απευθύνεται σε όσους θέλουν το σήμα, το στιλ και την οδηγική ταυτότητα της μάρκας, αλλά σε πιο προσιτή και σύγχρονη μορφή. Η Alfa Romeo Junior Ibrida είναι σήμερα η φθηνότερη Alfa Romeo στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης από 27.990 ευρώ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η συγκεκριμένη τιμή δεν αφορά κάποια «γυμνή» ή αδιάφορη έκδοση, αλλά ένα υβριδικό crossover με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, σύστημα 48V και εγγύηση που φτάνει τα 8 χρόνια ή 120.000 χλμ..

Η Junior είναι ένα μοντέλο με ιδιαίτερη σημασία για την Alfa Romeo, καθώς λειτουργεί ως το νέο σημείο εισόδου στη γκάμα της. Με μήκος που την τοποθετεί στην καρδιά της κατηγορίας των compact SUV και crossover, έρχεται να δώσει στη μάρκα μία πιο καθημερινή, πιο αστική και πιο εμπορική πρόταση, χωρίς όμως να απομακρύνεται από αυτό που περιμένει κανείς βλέποντας το έμβλημα στο εμπρός μέρος. Η τιμή των 27.990 ευρώ περιλαμβάνει προωθητική ενέργεια λιανικής ύψους 2.200 ευρώ με ΦΠΑ, καθώς η αρχική τιμή τιμοκαταλόγου διαμορφώνεται στις 30.190 ευρώ. Με άλλα λόγια, η Junior Ibrida πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 28.000 ευρώ, σε μία εποχή που πολλά απλά B-SUV και compact crossover έχουν ήδη ανέβει αρκετά ψηλότερα τιμολογιακά. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η Alfa Romeo συνοδεύει το μοντέλο με 8 χρόνια εγγύηση ή έως 120.000 χλμ., στοιχείο που δίνει διαφορετική βαρύτητα στην αγορά. Για ένα αυτοκίνητο που θέλει να προσελκύσει νέο κοινό στη μάρκα, η μεγάλη εργοστασιακή κάλυψη λειτουργεί ως ουσιαστικό επιχείρημα εμπιστοσύνης.

Κάτω από το καπό της Junior Ibrida βρίσκεται ένα υβριδικό σύστημα 48V, βασισμένο σε turbo κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων. Το σύνολο συνεργάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ και αποδίδει έως 145 ίππους, δίνοντας στη μικρότερη Alfa Romeo τη δύναμη που χρειάζεται για να κινηθεί με άνεση στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο και σε πιο γρήγορες διαδρομές. Το μεγάλο πλεονέκτημα στην καθημερινότητα είναι το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, το οποίο ταιριάζει πολύ καλύτερα στον χαρακτήρα ενός σύγχρονου compact crossover από ένα απλό χειροκίνητο σύνολο. Η λειτουργία του υβριδικού συστήματος επιτρέπει πιο ομαλές εκκινήσεις, χαμηλότερη κατανάλωση σε αστικό περιβάλλον και καλύτερη απόκριση στις χαμηλές ταχύτητες, εκεί δηλαδή που ένα αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Δεν μιλάμε για ένα plug-in hybrid που χρειάζεται φόρτιση, καλώδια και συγκεκριμένη καθημερινή ρουτίνα. Η Junior Ibrida ανήκει στη λογική των ήπιων υβριδικών συστημάτων, που λειτουργούν αυτόνομα, ανακτούν ενέργεια και βοηθούν τον θερμικό κινητήρα χωρίς να ζητούν κάτι από τον οδηγό. Αυτό την κάνει πιο εύκολη στην ιδιοκτησία και σαφώς πιο προσιτή σε σχέση με πιο σύνθετες ηλεκτροκίνητες λύσεις.

Σχεδιαστικά, η Junior προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη νέα πραγματικότητα της αγοράς και στην παράδοση της Alfa Romeo. Δεν είναι ένα κλασικό χαμηλό hatchback, ούτε ένα καθαρόαιμο σπορ μοντέλο, αλλά έχει αναλογίες, λεπτομέρειες και γραμμές που τη διαφοροποιούν από τα περισσότερα crossover της κατηγορίας. Το εμπρός μέρος κρατά το χαρακτηριστικό Scudetto, η υπογραφή των φωτιστικών σωμάτων είναι έντονη, ενώ το αμάξωμα έχει πιο δυναμική στάση από αυτή που συναντάμε συνήθως σε αυτοκίνητα με αντίστοιχο αστικό προσανατολισμό. Η Alfa Romeo γνωρίζει ότι το κοινό της περιμένει χαρακτήρα και όχι απλώς μία πρακτική λύση μετακίνησης, οπότε η Junior δεν προσπαθεί να περάσει απαρατήρητη. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πιο ψηφιακή και σύγχρονη, με έμφαση στην τεχνολογία, στην εργονομία και στη σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο. Η θέση οδήγησης είναι ένα από τα σημεία στα οποία η Alfa Romeo παραδοσιακά δίνει βάρος και η Junior θέλει να διατηρήσει αυτή την αίσθηση, ακόμη και σε μία πιο προσιτή και πρακτική κατηγορία.

Παρότι πρόκειται για την πιο μικρή Alfa Romeo της γκάμας, η Junior Ibrida δεν είναι ένα αυτοκίνητο περιορισμένο αποκλειστικά στην πόλη. Το εσωτερικό της έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες ενός ζευγαριού, μιας μικρής οικογένειας ή ενός οδηγού που θέλει ένα πιο ξεχωριστό αυτοκίνητο χωρίς να θυσιάσει την πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 415 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για την κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι η Junior μπορεί να καλύψει με άνεση τις εβδομαδιαίες μετακινήσεις, τις αποσκευές ενός ταξιδιού ή τις ανάγκες μιας πιο δραστήριας καθημερινότητας, χωρίς να χάνει τον compact χαρακτήρα που την κάνει εύκολη μέσα στην πόλη. Η πρακτικότητα αυτή είναι βασικό κομμάτι της νέας φιλοσοφίας του μοντέλου. Η Junior δεν απευθύνεται μόνο στον alfista που θέλει κάτι πιο μικρό και οικονομικό. Απευθύνεται και σε αγοραστές που ίσως δεν είχαν μέχρι σήμερα την Alfa Romeo στη λίστα τους, αλλά τώρα βλέπουν μία πρόταση με λογική τιμή, υβριδική τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο και ισχυρή εγγύηση.

Η γκάμα της Junior δεν περιορίζεται στην υβριδική έκδοση, καθώς το μοντέλο διατίθεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πως η Alfa Romeo δεν αντιμετωπίζει τη Junior απλώς ως ένα ακόμη μικρό crossover, αλλά ως το αυτοκίνητο που θα ανοίξει τη νέα εποχή της μάρκας σε περισσότερα είδη κοινού. Ωστόσο, η Junior Ibrida είναι πιθανότατα η πιο ισορροπημένη επιλογή για την ελληνική αγορά. Δεν απαιτεί φόρτιση, δεν ανεβάζει υπερβολικά το κόστος κτήσης και παραμένει πιο κοντά στις συνήθειες του μέσου οδηγού. Ταυτόχρονα, προσφέρει το πλεονέκτημα του υβριδικού συστήματος και την άνεση του αυτόματου κιβωτίου, δύο στοιχεία που πλέον ζητούν όλο και περισσότεροι αγοραστές.

Η Alfa Romeo Junior Ibrida έχει μία δύσκολη αποστολή. Πρέπει να είναι προσιτή, πρακτική και σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνει αρκετά Alfa Romeo ώστε να μη μοιάζει με ένα απλό ακόμη crossover της αγοράς. Με τιμή από 27.990 ευρώ, υβριδικό σύστημα, αυτόματο κιβώτιο, χώρο αποσκευών 415 λίτρων και εγγύηση 8 ετών ή 120.000 χλμ., η μικρότερη Alfa της ελληνικής αγοράς έχει αρκετά ισχυρά επιχειρήματα. Δεν είναι η Alfa Romeo των παλιών ρομαντικών ιστοριών, ούτε προσπαθεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Είναι όμως μία σύγχρονη, πιο λογική και πιο προσιτή είσοδος στον κόσμο της μάρκας, σε μία κατηγορία όπου η εικόνα, η τεχνολογία και η καθημερινή ευκολία μετρούν όσο ποτέ. Και σε αυτά τα δεδομένα, η Junior Ibrida μοιάζει να έχει βρει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο ισορροπίας.

Τι κρατάμε;