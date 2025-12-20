Η φθηνότερη έκδοση του κορυφαίου οικογενειακού SUV της Citroen που μόλις ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή από 31.000 ευρώ

Η Citroen παρουσιάζει μια νέα, πιο προσιτή εκδοχή του μεγαλύτερου SUV της, διατηρώντας αναλλοίωτο τον premium χαρακτήρα και την άνεση που την ξεχωρίζουν.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν χρειάζεται να φωνάζουν για να δείξουν τον χαρακτήρα τους. Ανάμεσά τους, το Citroen C5 Aircross παραμένει μια ιδιαίτερη περίπτωση στην κατηγορία των οικογενειακών SUV: ήσυχο, άνετο, με έμφαση στη ραφιναρισμένη μετακίνηση και την καθημερινή ευκολία. Τώρα, η γαλλική μάρκα φέρνει στην Ελλάδα τη νέα βασική έκδοση YOU, η οποία διατηρεί όλα τα γνωρίσματα του μοντέλου αλλά με πιο προσιτή τιμή εκκίνησης, από 31.000 ευρώ.

Το κορυφαίο SUV της Citroen

Το C5 Aircross είναι εδώ και χρόνια η ναυαρχίδα της Citroen στα SUV, με έμφαση όχι στην ωμή δύναμη, αλλά στην άνεση, ησυχία και ποιότητα κύλισης. Σχεδιαστικά, η ανανεωμένη γενιά ξεχωρίζει από τα νέα φωτιστικά σώματα LED, την πιο καθαρή μάσκα με τις φωτεινές υπογραφές σε σχήμα “V” και τον συνολικά πιο premium αέρα. Παρότι πρόκειται για την απλή έκδοση YOU, το παρουσιαστικό του παραμένει πολύπλευρα κομψό. Οι λεπτομέρειες σε μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα και τα μοντέρνα σχέδια τροχών διατηρούν την εικόνα του μοντέλου “ψηλά” στην κατηγορία.

Εσωτερικό: απλότητα με ποιότητα

Το σαλόνι του C5 Aircross παραμένει ένα από τα πιο άνετα και ήσυχα της κατηγορίας. Οι Advanced Comfort καθίσματα με το χαρακτηριστικό “μαλακό” προφίλ και το διπλό αφρώδες υλικό κάνουν τη διαφορά σε πολύωρα ταξίδια. Το εσωτερικό είναι γεμάτο αποθηκευτικούς χώρους, με πολύ καλή ποιότητα συναρμογής και υλικά που αποπνέουν σοβαρότητα. Η βασική έκδοση YOU περιλαμβάνει οθόνη αφής 10 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, adaptive cruise control και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός-πίσω. Πρόκειται για έναν πολύ πληθωρικό εξοπλισμό, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για τη φθηνότερη έκδοση του μοντέλου.

Κινητήρας και τεχνολογία

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός 1.2 PureTech τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας με 130 ίππους και 230 Nm ροπής, συνδυασμένος αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EAT8. Η συνεργασία είναι ομαλή και πολιτισμένη, με έμφαση στη ροπή χαμηλά και την αθόρυβη λειτουργία. Το C5 Aircross παραμένει προσκίνητο, με focus στη συμπεριφορά και την άνεση. Η Citroen έχει επενδύσει εδώ στη γνωστή ανάρτηση με Progressive Hydraulic Cushions, μια τεχνολογία που απορροφά τις ανωμαλίες του δρόμου με αξιοθαύμαστη άνεση, θυμίζοντας τα παλαιότερα υδροπνευματικά μοντέλα της μάρκας. Στην πράξη, ακόμα και στους ελληνικούς δρόμους με κακοτεχνίες, το C5 Aircross “πετά” πάνω από τις λακκούβες με ελάχιστο θόρυβο ή αναταράξεις. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται γύρω στα 6,0–6,2 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ στα 136 g/km, διατηρώντας λογικά τέλη κυκλοφορίας και χαμηλά έξοδα χρήσης.

Οδηγική εμπειρία

Στο δρόμο, το C5 Aircross είναι το SUV που θα επιλέξεις όταν θέλεις ηρεμία και ποιότητα κύλισης. Η ανάρτηση φιλτράρει εξαιρετικά τις ανωμαλίες, η ηχομόνωση είναι κορυφαία, και το αυτόματο κιβώτιο κάνει τη μετακίνηση στην πόλη απολαυστικά εύκολη. Δεν επιδιώκει σπορ χαρακτήρα – και καλά κάνει. Το τιμόνι είναι ελαφρύ αλλά ακριβές, το πλαίσιο προβλέψιμο και ασφαλές, και οι επιβάτες νιώθουν συνεχώς απομονωμένοι από το θόρυβο και τις ταλαντώσεις. Η θέση οδήγησης είναι υπερυψωμένη, με εξαιρετική ορατότητα, ενώ τα τρία ανεξάρτητα πίσω καθίσματα μπορούν να μετακινηθούν, αναδιπλωθούν ή αφαιρεθούν πλήρως, δημιουργώντας χώρο αποσκευών έως 720 λίτρα. Ελάχιστα SUV της κατηγορίας προσφέρουν τέτοια ευελιξία εσωτερικής διαρρύθμισης.

Πόσο κοστίζει

Η νέα έκδοση C5 Aircross YOU 1.2 PureTech 130 EAT8 ξεκινά στην Ελλάδα από 31.000 ευρώ, τιμή που το καθιστά το πιο προσιτό αυτόματο SUV της κατηγορίας με τέτοιο επίπεδο άνεσης. Οι επόμενες εκδόσεις (PLUS και MAX) ανεβαίνουν στα 33.500 και 37.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν και plug-in hybrid εκδόσεις με τιμές από περίπου 46.000 ευρώ. Η Citroen προσφέρει 5ετή εγγύηση ή 100.000 km, ενώ η συντήρηση παραμένει σχετικά οικονομική, ειδικά σε σχέση με premium ανταγωνιστές.

Τι κρατάμε;