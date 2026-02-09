Η φθηνότερη Mercedes-Benz του 2026 στην Ελλάδα – Κάτω από 35.000 ευρώ

Η είσοδος στον κόσμο της Mercedes-Benz παραδοσιακά συνοδευόταν από ένα σημαντικό οικονομικό κατώφλι. Για χρόνια, το «αστέρι» στο καπό σήμαινε αυτόματα και premium τιμή εκκίνησης, συχνά απλησίαστη για μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού.

Το 2026 όμως, τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν αισθητά, με την A-Class να επαναπροσδιορίζει το σημείο εισόδου στη μάρκα, κατεβάζοντας το κόστος κάτω από ένα ψυχολογικό όριο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε απαγορευτικό. Συγκεκριμένα, η A200 με προωθητική ενέργεια φτάνει πλέον στα 34.900 ευρώ, τιμή που τη φέρνει στην κορυφή της λίστας ως τη φθηνότερη Mercedes-Benz της ελληνικής αγοράς για το 2026. Η μείωση κατά 1.000 ευρώ λειτουργεί καθοριστικά, όχι μόνο επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά, καθώς τοποθετεί το μοντέλο σε ένα εντελώς διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, πολύ πιο κοντά σε high-spec mainstream hatchbacks παρά σε κλασικά premium.

Κάτω από το καπό της A200 βρίσκεται ο γνώριμος αλλά εξελιγμένος τετρακύλινδρος turbo των 1.332 cc, ο οποίος συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα EQ Boost. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 120 kW + 10 kW, δηλαδή 163 ίππους με επιπλέον 14 ίππους ηλεκτρικής υποβοήθησης, προσφέροντας καλύτερη απόκριση στις χαμηλές στροφές και πιο ομαλή λειτουργία στο start-stop. Η μετάδοση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου 7G-DCT, με διπλό συμπλέκτη, που δίνει έμφαση στην άνεση αλλά διατηρεί και ένα σπορ υπόβαθρο όταν ζητηθεί. Στο κομμάτι των επιδόσεων, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,2 δευτερόλεπτα, χρόνος απόλυτα συμβατός με τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Δεν μιλάμε για καθαρόαιμο hot hatch, αλλά για ένα premium οικογενειακό που μπορεί να κινηθεί σβέλτα χωρίς πίεση.

Ακόμη και στην εισαγωγική της έκδοση, η A-Class δεν δείχνει «φθηνή». Το βασικό χρώμα μαύρο Night προσφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση, διατηρώντας τον premium χαρακτήρα. Οι 17άρες ζάντες αλουμινίου 10 ακτινών γεμίζουν σωστά τους θόλους, ενώ ο εσωτερικός διάκοσμος σε ανθρακονήματα σκούρου γκρι ενισχύει το σπορ προφίλ. Στις επενδύσεις συναντάμε συνδυασμό ARTICO συνθετικού δέρματος και υφάσματος Bertrix, επιλογή που ισορροπεί μεταξύ πολυτέλειας και αντοχής στη χρήση.

Εδώ βρίσκεται και ένα από τα πιο δυνατά σημεία της συγκεκριμένης έκδοσης. Η εισαγωγική A200 ενσωματώνει μια σειρά από πακέτα που σε άλλες εποχές θα βρίσκονταν βαθιά στη λίστα προαιρετικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα πακέτα Advanced, Progressive, Comfort Connectivity, καθώς και πακέτο καθρεπτών και πακέτο στάθμευσης, όλα χωρίς επιπλέον χρέωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία «φουσκώματος» τιμής για να αποκτήσει πλήρη καθημερινή λειτουργικότητα.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι απολύτως σύγχρονη. Η A200 εξοπλίζεται με το σύστημα πολυμέσων MBUX με εκτεταμένες λειτουργίες, συνδεσιμότητα LTE και υπηρεσίες Mercedes-me connect. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη Media Display 10,25 ιντσών. Το σύστημα πλοήγησης με σκληρό δίσκο και live traffic υποστήριξη προσφέρεται επίσης χωρίς έξτρα κόστος, κάτι που σπάνια συναντάς σε βασικές εκδόσεις premium μοντέλων.

Η A-Class δίνει έμφαση στην καθημερινή εργονομία. Διαθέτει αισθητήρα βροχής, φωτιζόμενα αλεξήλια, υποστήριξη μέσης τεσσάρων σημείων, πολλαπλές θύρες USB και χειριστήρια αλλαγών στο τιμόνι. Το DYNAMIC SELECT επιτρέπει επιλογή προγραμμάτων οδήγησης, προσαρμόζοντας απόκριση κινητήρα και κιβωτίου, ενώ το sport πολυλειτουργικό τιμόνι ενισχύει τη συνολική αίσθηση ποιότητας.

Σε επίπεδο ασφάλειας, η εισαγωγική A200 δεν κάνει εκπτώσεις. Περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, ATTENTION ASSIST, σύστημα προστασίας πεζών και αερόσακο γονάτων οδηγού. Υπάρχει επίσης υπενθύμιση παθητικής παρουσίας επιβατών, σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης και αυτόματη απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού, συνθέτοντας ένα πλήρες πακέτο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μεμονωμένα ο εξοπλισμός ή οι επιδόσεις, αλλά ο συνδυασμός τους με την τιμή. Στα 34.900 ευρώ, η A200 μπαίνει σε χωράφια που μέχρι πρόσφατα ανήκαν αποκλειστικά σε καλά εξοπλισμένα μικρομεσαία μοντέλα mainstream κατασκευαστών. Με άλλα λόγια, η Mercedes-Benz ρίχνει το premium κατώφλι, χωρίς να ρίχνει αντίστοιχα και το επίπεδο προϊόντος.

Η A-Class λειτουργεί ως το πιο προσιτό εισιτήριο στον κόσμο της Mercedes-Benz, χωρίς να θυμίζει σε τίποτα «βασική» έκδοση. Διατηρεί premium σχεδίαση, πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό, υβριδική υποβοήθηση και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, ενώ με την προωθητική ενέργεια πέφτει κάτω από το όριο των 35.000 ευρώ. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να αλλάξει τις ισορροπίες στην κατηγορία, φέρνοντας το αστέρι πιο κοντά σε κοινό που μέχρι τώρα απλώς το κοιτούσε από απόσταση.

