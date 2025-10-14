Η Jaguar ξαναγράφει την ιστορία της και όλα πάνε λάθος – Τι συμβαίνει;

Τον περασμένο Αύγουστο η Jaguar βγήκε από τους τιμοκαταλόγους, καθώς τα μοντέλα της πλέον δεν πωλούνται. Επόμενος στόχος της πολύπαθης εταιρείας είναι τα πολυτελή ηλεκτρικά, εν μέσω αντιδράσεων, ειρωνικών σχολίων και απολύσεων. Όλα τα παραπάνω αναμένοντας το πρώτο μοντέλο της νέας εποχής, που όμως έχει ήδη καθυστερήσει δύο χρόνια.

του Francesco Paternò

Δεν είναι ακριβώς το τέλος ενός σπουδαίου εμπορικού σήματος, αλλά λίγο απέχει. Η Jaguar δεν υπάρχει πλέον στους τιμοκαταλόγους. Στον ιστότοπο της εταιρίας εμφανίζεται μόνο το πρόγραμμα μεταχειρισμένων «approved» μοντέλων, ενώ η παραγωγή του τελευταίου της οχήματος, F-Pace, σταμάτησε πριν από λίγο καιρό. Μια γενναία και παράλληλα σκληρή απόφαση, που σχεδιάστηκε στα κεντρικά του Κόβεντρι το 2021. Την ίδια περίοδο που αντικαταστάθηκαν δύο διευθύνοντες σύμβουλοι, με στόχο την πλήρη αναγέννηση της μάρκας αποκλειστικά ως ηλεκτρικής. Η ελπίδα των στελεχών της εταιρίας είναι η «νέα» Jaguar να μην αποτελεί αντίπαλο κατασκευαστών όπως οι BMW και Mercedes-Benz, αλλά να κινηθεί σε πιο premium μονοπάτια, στα ίδια επίπεδα με την Bentley. Η πρεμιέρα, ωστόσο, του πρώτου EV μοντέλου διαρκώς αναβάλλεται. Η τελευταία ημερομηνία έχει μετατεθεί για το 2026. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η αναβολή – άλλωστε, οι Βρετανοί υιοθέτησαν το γρηγοριανό ημερολόγιο με 170 χρόνια καθυστέρηση.

Ο πραγματικός κίνδυνος είναι η απώλεια της παραδοσιακής πελατείας, χωρίς να έχει ακόμη διαμορφωθεί η νέα. «Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, δεν βλέπω κανέναν λόγο ανησυχίας για την επιτυχία της νέας Jaguar σε αυτόν τον νέο κόσμο». Αυτό είχε δηλώσει προ καιρού σε συνέντευξή του ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Jaguar Land Rover, Adrian Mardell. Λίγο αργότερα, τον περασμένο Ιούλιο, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του. Τον Νοέμβριο θα αντικατασταθεί από τον Ινδό, P.B. Balaji, μέχρι σήμερα οικονομικό διευθυντή της Tata Motors, ιδιοκτήτριας των δύο Βρετανών κατασκευαστών.

Η στρατηγική «Reimagine» είχε παρουσιαστεί ήδη το 2021 από τον προηγούμενο CEO, Thierry Bolloré, με υποσχέσεις για έξι νέες, αποκλειστικά ηλεκτρικές, Jaguar μέχρι το 2024. Ούτε αυτός έμεινε πολύ, παραιτήθηκε την επόμενη χρονιά. Στο μεσοδιάστημα, η εταιρία βρέθηκε αντιμέτωπη με την κρίση των ημιαγωγών, την επιβράδυνση της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και, πιο πρόσφατα, τη «θύελλα» των δασμών που προκάλεσε ο Donald Trump. Παράλληλα, η Jaguar σταμάτησε την παραγωγή θερμικών μοντέλων και παραχώρησε στη Waymo το μοναδικό ηλεκτρικό της όχημα, την I-Pace, που συναρμολογείτο από τη Magna Steyr στην Αριζόνα, για χρήση ως ρομποταξί. «Το βασικό πρόβλημα της Jaguar ήταν ότι έχανε τη σημασία της. Δεν είχε παρουσία στην κοινωνία, δεν γινόταν λόγος γι’ αυτήν», παραδέχθηκε ο επικεφαλής Rawdon Glover στο Investor Day της 16ης Ιουνίου του 2025. Βέβαια, τον περασμένο Δεκέμβριο, η Jaguar συζητήθηκε πολύ, αλλά με τρόπο έντονα διχαστικό.

«Η JAGUAR ΕΧΑΝΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΛΟΓΟΣ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ» Rawdon Glover, Γενικός διευθυντής Jaguar

Πολιτική Επανάσταση

Στο Miami Art Week, η μάρκα αποκάλυψε το πρωτότυπο Type 00, με φουτουριστικές γραμμές και έντονα χρώματα – Miami Pink και London Blue. Ο παραδοσιακός ιαγουάρος εξαφανίστηκε σχεδόν τελείως (μένει μόνο σε μια μικρή πλακέτα στο πλάι), ενώ το λογότυπο επανασχεδιάστηκε με δύο αντικριστά «J». Το όραμα φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου σχεδιαστή Gerry McGovern, ο οποίος ανέλαβε το στιλιστικό rebranding του σήματος. Παράλληλα, της «πολιτιστικής επανάστασης» ηγήθηκε ο Lennard Hoornik, προερχόμενος από την Dyson, με καμπάνια υπό τον τίτλο «Copy nothing». Καμία εικόνα αυτοκινήτου, μόνο νεανικό, ρευστό βλέμμα, με μια ομάδα ετερόκλητων μοντέλων σε εκκεντρικά χρώματα. «Πουλάτε αυτοκίνητα;», ειρωνεύτηκε ο Elon Musk στην πλατφόρμα Χ. O Trump επιτέθηκε προσωπικά στον Adrian Mardell με αφορμή την παραίτησή του, διερωτώμενος: «Ποιος θα αγοράσει Jaguar μετά από εκείνη τη χαζή woke διαφήμιση;».

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος P.B. Balaji, πάντως, επιβεβαίωσε τη στρατηγική αλλαγή. Ίσως αλλάξει διαφημιστική εταιρία, αλλά στο Σόλιχαλ οι γραμμές παραγωγής είναι ήδη έτοιμες για το πρώτο μοντέλο της νέας εποχής Jaguar. Ένα τετραθέσιο, τετράθυρο GT, μηδενικών εκπομπών. Ένα μοντέλο που θα υπόκειται σε δασμό 10% στις ΗΠΑ (για τις πρώτες 100.000 αυτοκινήτων που θα εξαχθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο). Σίγουρα η εκκίνηση θα είναι δύσκολη. Για το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του τρέχοντος έτους ο Όμιλος Jaguar Land Rover –στην αγορά των ΗΠΑ, που αποτελεί και τη σημαντικότερη για αυτόν– είδε τα κέρδη να μειώνονται κατά 50%, λόγω δασμών και ισοτιμίας δολαρίου-στερλίνας. Οι προβλέψεις για το περιθώριο κέρδους αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, ενώ ξεκίνησαν απολύσεις 500 στελεχών. Η Jaguar φιλοδοξεί να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία, αλλά θα πρέπει να προσέξει, καθώς ο κίνδυνος εξαφάνισης ­–όπως και για το άγριο ζώο που αποτελούσε διαχρονικά το λογότυπό της– δεν είναι διόλου απίθανος.

Τι απέμεινε: μόνο ρομποταξί

Μέχρι τον Αύγουστο του 2025 τα μοντέλα της Jaguar βρίσκονταν στους καταλόγους. Σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Ακόμη και από τον επίσημο ιστότοπο της εταιρίας. Στο πλαίσιο του νέου της προσανατολισμού, η Jaguar σταμάτησε την πώληση όλων των μοντέλων της και την παραγωγή των θερμικών. Έτσι, για τις υβριδικές E-Pace και F-Pace το τέλος ήταν οριστικό, ενώ η ηλεκτρική I-Pace θα συνεχίσει την πορεία της, καθώς η Waymo τη χρησιμοποιεί ως ρομποταξί.

