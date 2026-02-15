quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Η κατηγορία στην οποία ανήκουν 7 στα 10 αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
i-katigoria-stin-opoia-anikoun-7-sta-10-aftokinita-pou-poulithikan-stin-ellada-ton-ianouario-748471

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα έχει έναν μοναδικό τρόπο να αποκαλύπτει τις πραγματικές προτιμήσεις του κοινού, πολύ πριν αυτές αποτυπωθούν σε καμπάνιες, λανσαρίσματα ή εμπορικές προβλέψεις.

Αν υπάρχει μία λέξη που αποτυπώνει καλύτερα από κάθε άλλη το πού κινείται σήμερα η αυτοκίνηση στην Ελλάδα, αυτή είναι «SUV». Όχι ως τάση, αλλά ως κυρίαρχη πραγματικότητα. Οι ταξινομήσεις του Ιανουαρίου επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι το ελληνικό κοινό έχει κάνει την επιλογή του και δύσκολα θα επιστρέψει πίσω. Σχεδόν 7 στα 10 αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον πρώτο μήνα του έτους ανήκαν σε κάποια υποκατηγορία SUV, από τα μικρά αστικά μέχρι τα μεγάλα οικογενειακά. Ένα ποσοστό που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας για το ποιο αμάξωμα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του αγοραστή.

Η άνοδος των SUV δεν είναι καινούργια ιστορία. Αυτό που αλλάζει όμως είναι η ένταση του φαινομένου. Πλέον δεν μιλάμε για απλή αύξηση μεριδίου, αλλά για πλήρη επικράτηση απέναντι σε κάθε άλλο τύπο αμαξώματος. Hatchback, sedan και station wagon εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Το SUV έχει γίνει η default επιλογή στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για ιδιώτες είτε για εταιρικές πωλήσεις.

toyota yaris cross

Η καρδιά της αγοράς χτυπά ξεκάθαρα στα B-SUV. Πρόκειται για το segment που ταιριάζει περισσότερο στην ελληνική καθημερινότητα. Διαστάσεις εύκολες για πόλη, αυξημένη απόσταση από το έδαφος για κακοτράχαλους δρόμους, οικονομικοί κινητήρες και τιμές που παραμένουν προσβάσιμες. Είναι ουσιαστικά η εξέλιξη του supermini σε πιο lifestyle μορφή. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα best-seller της χρονιάς προέρχονται από αυτή την κατηγορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακριβώς από πάνω, τα C-SUV συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό κορμό των οικογενειακών αγορών στην Ελλάδα. Περισσότεροι χώροι, μεγαλύτερα πορτμπαγκάζ, ισχυρότερα υβριδικά σύνολα και τεχνολογία που μέχρι πριν λίγα χρόνια έβρισκες σε premium μοντέλα. Είναι η κατηγορία που καλύπτει τον ρόλο «ενός αυτοκινήτου για όλα». Από καθημερινή μετακίνηση μέχρι ταξίδι, χωρίς συμβιβασμούς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σταδιακή άνοδος των μεγαλύτερων SUV. Τα D-SUV κερδίζουν έδαφος, κυρίως λόγω plug-in υβριδικών εκδόσεων και εταιρικών leasing. Η τεχνολογία εξηλεκτρισμού έχει μειώσει το κόστος χρήσης, κάνοντας πιο ρεαλιστική την απόκτηση ενός μεγάλου SUV ακόμη και για οικογενειακή χρήση.

Η επιτυχία των SUV στην Ελλάδα δεν είναι απλώς θέμα μόδας. Είναι βαθιά πρακτική επιλογή. Η ψηλή θέση οδήγησης προσφέρει καλύτερη ορατότητα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος βοηθά σε δρόμους κακής ποιότητας. Οι χώροι καλύπτουν οικογενειακές ανάγκες. Παράλληλα, η σχεδίαση παίζει καθοριστικό ρόλο. Το SUV εκπέμπει αίσθηση ασφάλειας και στιβαρότητας που δύσκολα προσφέρει ένα χαμηλό hatchback.

Porsche Macan

Ένας ακόμη λόγος κυριαρχίας είναι η σύνδεση της κατηγορίας με την υβριδική τεχνολογία. Τα περισσότερα νέα υβριδικά και plug-in συστήματα τοποθετούνται σε SUV αμαξώματα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει οικονομία καυσίμου και χαμηλούς ρύπους, καταλήγει σχεδόν αυτόματα σε SUV.

Η ελληνική αγορά έχει πλέον αναδιαμορφωθεί γύρω από αυτή την κατηγορία. Οι εταιρείες επενδύουν σε SUV, οι εισαγωγείς τα προωθούν εμπορικά και το κοινό τα επιλέγει μαζικά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η επιτυχία μιας μάρκας στην Ελλάδα εξαρτάται άμεσα από το πόσο δυνατή είναι η SUV γκάμα της.


Τι κρατάμε

  • 7 στα 10 αυτοκίνητα που πουλήθηκαν τον Ιανουάριο ήταν SUV
  • B-SUV το πιο εμπορικό segment
  • C-SUV ο κορμός των οικογενειακών επιλογών
  • Άνοδος στα μεγαλύτερα D-SUV

#Ελλάδα
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις