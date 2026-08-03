Η κινεζική μάρκα που δεν έχει ανταγωνιστή – Έχει πουλήσει 411.072 αυτοκίνητα σε 6 μήνες

H νούμερο ένα κινέζικη μάρκα συνέχισε την ταχεία ανάπτυξή της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και μέσα στο πρώτο μισό του 2026

Η κινεζική αγορά ηλεκτροκίνησης συνέχισε με έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και τον Ιούλιο του 2026, με τη BYD να διατηρεί την πρώτη θέση στις πωλήσεις, ενώ η Leapmotor ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 100.000 πωλήσεων μέσα σε έναν μήνα.

Η BYD παραμένει στην κορυφή

Η BYD συνέχισε να κυριαρχεί στην κινεζική αγορά, καταγράφοντας συνολικές πωλήσεις 411.072 επιβατικών αυτοκινήτων τον Ιούλιο. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση για τρίτο συνεχόμενο μήνα σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η πορεία των εξαγωγών της, καθώς οι πωλήσεις στο εξωτερικό πλησίασαν τις 180.000 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Από τις επιμέρους μάρκες του ομίλου, η Fang Cheng Bao πούλησε 41.213 αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 190,6%, ενώ η Denza κατέγραψε 19.196 πωλήσεις, σημειώνοντας άνοδο 68,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Νέο ρεκόρ για τη Leapmotor

Mία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του μήνα ήταν η Leapmotor, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 100.000 πωλήσεις σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πούλησε 101.267 οχήματα τον Ιούλιο, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 102% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Μάλιστα, όσον αφορά αποκλειστικά τα οχήματα νέας ενέργειας, η Leapmotor ξεπέρασε την Changan, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Κίνας, η οποία πούλησε 96.500 NEV τον ίδιο μήνα.

Καθοριστική συμβολή στις επιδόσεις της Leapmotor είχε το νέο A10 (γνωστό στις διεθνείς αγορές ως B03X), το οποίο λανσαρίστηκε στα τέλη Μαρτίου. Τον Ιούλιο παραδόθηκαν 28.593 μονάδες του συγκεκριμένου μοντέλου, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 30% των συνολικών παραδόσεων της εταιρείας.

Παράλληλα, η Leapmotor πλησίασε σημαντικά τις επιδόσεις της Geely Galaxy, της κορυφαίας μάρκας ηλεκτρικών μοντέλων του ομίλου Geely, η οποία κατέγραψε 107.797 πωλήσεις τον Ιούλιο.

Άνοδος για Nio, σταθερή η Xiaomi

Η Nio παρέδωσε συνολικά 35.934 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 71%. Από αυτά, τα 20.008 αφορούσαν τη βασική μάρκα Nio, η Onvo συνεισέφερε 10.155 μονάδες (+69,9%), ενώ η Firefly κατέγραψε 5.771 παραδόσεις, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 143,9%.

Η Li Auto συνέχισε την πτωτική της πορεία, με 30.468 πωλήσεις, μειωμένες κατά 0,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Τέλος, η Xiaomi ανακοίνωσε ότι παρέδωσε περισσότερα από 30.000 αυτοκίνητα μέσα στον Ιούλιο, ενώ η συμμαχία HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) της Huawei κατέγραψε 45.046 παραδόσεις.

Ξεχώρισε επίσης η Luxeed, η οποία αποτελεί συνεργασία της Chery με τη Huawei, καθώς οι πωλήσεις της έφτασαν τις 10.709 μονάδες, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 227,7% σε ετήσια βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η καλύτερη επίδοση της μάρκας ήταν τον Ιούνιο, όταν είχαν πωληθεί 5.541 αυτοκίνητα.

Πηγή: Carnewschina.com