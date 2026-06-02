Η κινεζική μάρκα που έσπασε τα κοντέρ το Μάιο με 81.569 πωλήσεις – Στην Ελλάδα ξεκινά από 15.990 ευρώ

Η Leapmotor έκανε νέο ρεκόρ τον Μάιο με 81.569 παραδόσεις, ενώ στην Ελλάδα η γκάμα της ξεκινά από 15.990 ευρώ.

Η Leapmotor συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμό και τον Μάιο κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ παραδόσεων, επιβεβαιώνοντας ότι εξελίσσεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κινεζικές μάρκες ηλεκτρικών και εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, η Leapmotor παρέδωσε τον Μάιο 81.569 αυτοκίνητα, αριθμός που περιλαμβάνει τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις εξαγωγές. Η επίδοση αυτή αποτελεί νέο μηνιαίο ρεκόρ για τη μάρκα και έρχεται σε μια περίοδο όπου η διεθνής της παρουσία ενισχύεται με γρήγορο ρυθμό.

Το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά είναι ότι η Leapmotor δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή κινεζική περίπτωση. Η μάρκα βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, με γκάμα που περιλαμβάνει το ηλεκτρικό πόλης T03, τα ηλεκτρικά B10 και C10, αλλά και τις εκδόσεις REEV με θερμικό κινητήρα που λειτουργεί ως επέκταση αυτονομίας. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται από 15.990 ευρώ, στοιχείο που την τοποθετεί ανάμεσα στις πιο προσιτές προτάσεις της αγοράς.

Νέο ρεκόρ για τη Leapmotor τον Μάιο

Ο Μάιος ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία της Leapmotor. Οι 81.569 παραδόσεις αντιπροσωπεύουν αύξηση 81% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, αλλά και άνοδο 14,26% συγκριτικά με τον Απρίλιο.

Η επίδοση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν πρόκειται για μεμονωμένο εμπορικό ξέσπασμα. Τον Απρίλιο η Leapmotor είχε ήδη σημειώσει προηγούμενο ρεκόρ, με 71.387 παραδόσεις, άρα ο Μάιος ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η εμπορική δυναμική της μάρκας συνεχίζεται.

Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, η Leapmotor έχει παραδώσει συνολικά 263.111 αυτοκίνητα, καταγράφοντας αύξηση 51,51% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Για μια μάρκα που μέχρι πρόσφατα ήταν σχεδόν άγνωστη εκτός Κίνας, η ταχύτητα ανάπτυξης είναι ενδεικτική του πώς αλλάζει ο ανταγωνισμός στην ηλεκτροκίνηση.

Από την Κίνα στις διεθνείς αγορές

Η Leapmotor επιχειρεί πλέον να περάσει από τη φάση της ισχυρής εγχώριας ανάπτυξης στη φάση της διεθνούς επέκτασης. Μέσα στον Ιούνιο, το ηλεκτρικό hatchback B05 αναμένεται να παρουσιαστεί σε 28 αγορές εκτός Κίνας, κίνηση που αποτελεί βασικό βήμα στη στρατηγική παγκόσμιας ανάπτυξης της εταιρείας.

Η κατεύθυνση δεν είναι τυχαία. Η Leapmotor ξεκίνησε με έμφαση στα πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μαζικής αγοράς, όμως πλέον δείχνει ότι θέλει να κινηθεί και σε πιο κερδοφόρες κατηγορίες, με μοντέλα μεγαλύτερης αξίας, καλύτερο εξοπλισμό και πιο ευρεία γκάμα.

Αυτό είναι και το σημείο που ενδιαφέρει την Ευρώπη. Οι κινεζικές μάρκες δεν περιορίζονται πια μόνο στην τιμή. Προσπαθούν να προσφέρουν πλήρη τεχνολογικά πακέτα, μεγάλες μπαταρίες, πλούσιο εξοπλισμό και, σε αρκετές περιπτώσεις, εναλλακτικές μορφές εξηλεκτρισμένης κίνησης όπως τα REEV.

Η Leapmotor στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η Leapmotor έχει ήδη γκάμα που καλύπτει διαφορετικά σημεία τιμής και χρήσης. Στη βάση βρίσκεται το T03, ένα μικρό ηλεκτρικό πόλης με ισχύ 95 PS και μπαταρία 37,3 kWh.

Πιο πάνω τοποθετείται το B10, που διατίθεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό όσο και ως REEV, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το μεγαλύτερο C10, επίσης σε ηλεκτρική και REEV εκδοχή.

Αναλυτικά η γκάμα και οι τιμές στην Ελλάδα

Με βάση τον ελληνικό τιμοκατάλογο, η Leapmotor ξεκινά από το T03 Smart, με τελική τιμή που διαμορφώνεται από 15.990 ευρώ. Η τιμή αυτή προκύπτει μετά την προωθητική ενέργεια και τα διαθέσιμα οφέλη που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά.

Μοντέλο Έκδοση Ισχύς Μπαταρία Λιανική τιμή Προωθητική ενέργεια Τελική τιμή με προωθητική Τελική τιμή με όλα τα οφέλη T03 Smart 95 PS 37,3 kWh 19.900 € 1.000 € 18.900 € 15.990 € B10 Life 218 PS 56,2 kWh 32.623 € 4.000 € 28.623 € 25.623 € B10 Life Max 218 PS 67,1 kWh 34.123 € 4.000 € 30.123 € 27.123 € B10 Design Max 218 PS 67,1 kWh 35.623 € 4.000 € 31.623 € 28.623 € C10 Style 218 PS 69,9 kWh 37.023 € 3.500 € 33.523 € 30.523 € C10 Design 218 PS 69,9 kWh 38.523 € 3.500 € 35.023 € 32.023 €

Οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις έχουν μηδενικές εκπομπές CO2 και, σύμφωνα με τα στοιχεία του τιμοκαταλόγου, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Οι εκδόσεις REEV

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι εκδόσεις REEV των B10 και C10. Πρόκειται για εξηλεκτρισμένη αρχιτεκτονική όπου το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά, ενώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια για την επέκταση της αυτονομίας.

Αυτή η λύση απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν την αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης, αλλά δεν θέλουν να εξαρτώνται αποκλειστικά από τη φόρτιση, ειδικά σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Μοντέλο Έκδοση Ισχύς Μπαταρία Εκπομπές CO2 Τέλη κυκλοφορίας Λιανική τιμή Προωθητική ενέργεια Τελική τιμή B10 REEV Life 218 PS 18,8 kWh 59 g/km 0 € 32.623 € 3.000 € 29.623 € B10 REEV Design 218 PS 18,8 kWh 59 g/km 0 € 34.123 € 3.000 € 31.123 € C10 REEV C10 REEV 215 PS 28,4 kWh 10 g/km 0 € 36.900 € 3.000 € 33.900 € C10 REEV C10 REEV Design 215 PS 28,4 kWh 10 g/km 0 € 39.400 € 3.000 € 36.400 €

Οι εκδόσεις REEV έχουν επίσης μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, με τις εκπομπές CO2 να διαμορφώνονται στα 59 g/km για το B10 REEV και μόλις 10 g/km για το C10 REEV.

Από 15.990 ευρώ το πιο προσιτό Leapmotor

Το πιο προσιτό μοντέλο της Leapmotor στην Ελλάδα είναι το T03 Smart. Με ισχύ 95 PS και μπαταρία 37,3 kWh, το μικρό ηλεκτρικό πόλης απευθύνεται σε όσους θέλουν οικονομική είσοδο στην ηλεκτροκίνηση, κυρίως για αστική χρήση.

Η αρχική λιανική τιμή του μοντέλου είναι 19.900 ευρώ, ενώ με την προωθητική ενέργεια διαμορφώνεται στις 18.900 ευρώ. Με τα συνολικά διαθέσιμα οφέλη, η τελική τιμή πέφτει στα 15.990 ευρώ, σύμφωνα με την εμπορική τοποθέτηση της μάρκας στην Ελλάδα.

Σε μια αγορά όπου τα ηλεκτρικά παραμένουν ακριβότερα από τα αντίστοιχα θερμικά μοντέλα, η τιμή αυτή είναι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα της Leapmotor.

B10: Η μεσαία πρόταση της γκάμας

Το Leapmotor B10 τοποθετείται πάνω από το T03 και προσφέρεται σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Όλες αποδίδουν 218 PS, με επιλογή μπαταρίας 56,2 kWh ή 67,1 kWh.

Η βασική έκδοση B10 Life έχει τελική τιμή με όλα τα οφέλη από 25.623 ευρώ, ενώ οι εκδόσεις Life Max και Design Max με τη μεγαλύτερη μπαταρία διαμορφώνονται από 27.123 ευρώ και 28.623 ευρώ αντίστοιχα.

Για όσους δεν θέλουν αμιγώς ηλεκτρικό, το B10 REEV προσφέρεται με μπαταρία 18,8 kWh, ισχύ 218 PS και τελική τιμή από 29.623 ευρώ μετά την προωθητική ενέργεια.

C10: Το μεγαλύτερο SUV της Leapmotor

Στην κορυφή της ελληνικής γκάμας βρίσκεται το C10, το οποίο διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό και ως REEV. Η ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 218 PS και χρησιμοποιεί μπαταρία 69,9 kWh.

Η έκδοση C10 Style έχει τελική τιμή με όλα τα οφέλη από 30.523 ευρώ, ενώ η C10 Design ανεβαίνει στις 32.023 ευρώ.

Στην έκδοση C10 REEV, η ισχύς είναι 215 PS, η μπαταρία έχει χωρητικότητα 28,4 kWh και οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 10 g/km. Οι τιμές ξεκινούν από 33.900 ευρώ για την έκδοση C10 REEV και φτάνουν τις 36.400 ευρώ για την C10 REEV Design, μετά την προωθητική ενέργεια των 3.000 ευρώ.

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