Η κορεατική μάρκα που έφτασε τις 266.675 πωλήσεις μέσα σε ένα μήνα

Ο αριθμός των παγκοσμίων πωλήσεων αυτοκινήτων ήταν αυξημένος κατά 5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025

Η Kia ανακοίνωσε τα παγκόσμια αποτελέσματα πωλήσεών της για τον Αύγουστο του 2026, καταγράφοντας συνολικά 266.675, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η θετική πορεία της Kia αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρή ζήτηση για τα SUV της μάρκας, με τα Sportage, Seltos και Sorento να αποτελούν τους βασικούς πρωταγωνιστές.

Το Sportage κατέγραψε παγκόσμιες πωλήσεις 46.239 μονάδων, ενώ το Seltos ακολούθησε με 35.698 μονάδες. Το Sorento πρόσθεσε ακόμη 18.404 μονάδες. Παράλληλα, οι πωλήσεις των ειδικών οχημάτων (Special Purpose Vehicles) ανήλθαν σε 1.049 μονάδες, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 93,9% σε ετήσια βάση.

Αύξηση 7,4% εκτός Κορέας

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα των πωλήσεων της Kia στις αγορές εκτός Νότιας Κορέας. Τον Αύγουστο η εταιρεία πούλησε 225.413 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 7,4% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Το Sportage αποτέλεσε το δημοφιλέστερο μοντέλο της Kia στις διεθνείς αγορές, με 42.365 πωλήσεις. Ακολούθησε το Seltos με 32.391 μονάδες, ενώ το sedan K4 σημείωσε 17.519 πωλήσεις.

Σε αντίθεση με την πορεία στις αγορές του εξωτερικού, η Kia κατέγραψε πτώση στην εγχώρια αγορά της. Οι πωλήσεις στη Νότια Κορέα ανήλθαν σε 40.213 μονάδες, μειωμένες κατά 7,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με την Kia, η πτώση οφείλεται κυρίως στον μικρότερο αριθμό εργάσιμων ημερών λόγω της περιόδου των καλοκαιρινών διακοπών.

Το Sorento ήταν το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην κορεατική αγορά, με 6.397 μονάδες, ενώ ακολούθησαν το πολυχρηστικό Carnival με 4.186 μονάδες και το Sportage με 3.874 μονάδες.

Έμφαση στην εξηλεκτρισμένη γκάμα

Η Kia αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της ανοδικής της πορείας, εφαρμόζοντας διαφορετικές στρατηγικές εξηλεκτρισμού ανά περιοχή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η εταιρεία δίνει έμφαση στα υβριδικά μοντέλα (HEV), ενώ στην Ευρώπη επικεντρώνεται περισσότερο στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (EV).

Παράλληλα, η Kia σκοπεύει να αξιοποιήσει τη διευρυμένη γκάμα προϊόντων της και τις προηγμένες τεχνολογίες συστημάτων κίνησης, με στόχο να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στις διεθνείς αγορές.

Παγκόσμιες πωλήσεις Αυγούστου 2026

Κατηγορία Αυγ. 2026 Αυγ. 2025 Μεταβολή YoY Ιούλ. 2026 Μεταβολή MoM 2026 YTD 2025 YTD Μεταβολή YTD Κορέα 40.213 43.501 -7,6% 54.604 -26,4% 390.596 364.941 +7,0% Εξωτερικό 225.413 209.901 +7,4% 242.587 -7,1% 1.800.865 1.736.205 +3,7% SPV 1.049 541 +93,9% 877 +19,6% 4.662 3.140 +48,5% Σύνολο 266.675 253.943 +5,0% 298.068 -10,5% 2.196.123 2.104.286 +4,4%

*YTD = πωλήσεις από την αρχή του έτους έως και τον Αύγουστο