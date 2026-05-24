Η μάρκα που έχει σαρώσει τις πωλήσεις φέτος στην Ελλάδα – Πάνω από 3.000 αυτοκίνητα διαφορά από το No2

Υπάρχουν χρονιές που η μάχη στις πωλήσεις αυτοκινήτων εξελίσσεται σε πραγματικό ντέρμπι. Και υπάρχουν και χρονιές όπου μία εταιρεία δείχνει να παίζει… μόνη της.

Το 2026, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ανήκει ξεκάθαρα στην Toyota, η οποία όχι μόνο παραμένει στην κορυφή της ελληνικής αγοράς, αλλά έχει δημιουργήσει και μια διαφορά που πλέον μοιάζει δύσκολο να καλυφθεί. Με περισσότερες από 7.236 ταξινομήσεις μέσα στους πρώτους μήνες του έτους, η ιαπωνική μάρκα έχει καταφέρει να ξεφύγει πάνω από 3.000 αυτοκίνητα από τον δεύτερο κατασκευαστή, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό κοινό συνεχίζει να εμπιστεύεται όσο λίγες εταιρείες τη συνταγή της Toyota.

Και η αλήθεια είναι πως πίσω από αυτή την επιτυχία δεν υπάρχει κάποιο «μαγικό» μοντέλο, αλλά μια πλήρης γκάμα που καλύπτει σχεδόν κάθε ανάγκη. Από μικρά πόλης και υβριδικά supermini μέχρι SUV κάθε μεγέθους, η Toyota έχει αυτή τη στιγμή ίσως την πιο ολοκληρωμένη παρουσία στην αγορά. Τα περισσότερα μοντέλα της συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση, υβριδική τεχνολογία, υψηλή μεταπωλητική αξία και πλέον αρκετά ανταγωνιστικές τιμές για τα δεδομένα της εποχής.

Το εντυπωσιακό με τη φετινή πορεία της Toyota δεν είναι μόνο ο συνολικός αριθμός πωλήσεων. Είναι ότι η εταιρεία εμφανίζεται δυνατή σχεδόν παντού. Το Toyota Yaris συνεχίζει να αποτελεί σταθερή αξία στα supermini, το Yaris Cross έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εμπορικά B-SUV της χώρας, ενώ το μικρότερο Aygo X παραμένει εξαιρετικά δυνατό στις αστικές μετακινήσεις, ειδικά τώρα που διαθέτει και υβριδική τεχνολογία. Παράλληλα, μοντέλα όπως το Corolla Cross, το C-HR και το RAV4 κρατούν τη Toyota ψηλά και στις μεγαλύτερες κατηγορίες SUV, εκεί όπου πλέον χτυπά η «καρδιά» της ελληνικής αγοράς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα SUV πλησιάζουν πλέον το 70% των συνολικών ταξινομήσεων στην Ελλάδα.

Toyota Yaris: Το best-seller supermini της εταιρείας

Με περίπου 1.094 πωλήσεις μέσα στο 2026, το Toyota Yaris παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά αυτοκίνητα συνολικά στην ελληνική αγορά και ένας από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας της Toyota. Η βασική του δύναμη είναι φυσικά το υβριδικό σύστημα 1.5 Hybrid, το οποίο συνδυάζει πολύ χαμηλή κατανάλωση με εξαιρετική ευκολία στην καθημερινότητα. Μέσα στην πόλη μπορεί να κινηθεί για μεγάλα διαστήματα αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ η πραγματική κατανάλωση συχνά πέφτει ακόμη και κοντά στα 4 lt/100 km.

Παράλληλα, το Yaris έχει εξελιχθεί σημαντικά και σε επίπεδο ποιότητας, εξοπλισμού και τεχνολογίας. Ακόμη και οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν πλέον Toyota Safety Sense, ψηφιακές οθόνες, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και πολύ καλύτερη ηχομόνωση σε σχέση με παλαιότερες γενιές. Οι τιμές του ξεκινούν από τα 21.750 ευρώ.

Toyota Yaris Cross: Το SUV που απογείωσε τη μάρκα

Με περίπου 950 πωλήσεις από την αρχή της χρονιάς, το Toyota Yaris Cross αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όπλα της Toyota στην κατηγορία των B-SUV, που συνεχίζει να είναι η πιο «καυτή» κατηγορία της αγοράς. Το compact SUV βασίζεται στη λογική του Yaris, αλλά προσθέτει όλα όσα ζητά σήμερα το κοινό: υψηλότερη θέση οδήγησης, πιο SUV εμφάνιση, μεγαλύτερους χώρους και αυξημένη πρακτικότητα. Και όλα αυτά χωρίς να χάνει τον οικονομικό χαρακτήρα του. Το υβριδικό σύστημα των 116 ή 130 ίππων ταιριάζει ιδανικά στο αυτοκίνητο, ενώ η κατανάλωση παραμένει εξαιρετικά χαμηλή για SUV.

Στην πράξη, το Yaris Cross είναι από εκείνα τα μοντέλα που μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα: πόλη, ταξίδι, οικογενειακή χρήση και καθημερινές μετακινήσεις με χαμηλό κόστος. Η Toyota προσφέρει επίσης πλούσιες εκδόσεις με μεγάλες οθόνες, ηλεκτρικές πόρτες χώρου αποσκευών, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και μέχρι και τετρακίνηση AWD-i σε συγκεκριμένες εκδόσεις. Οι τιμές του ξεκινούν από τις 24.120 ευρώ, με τις ισχυρότερες και πιο πλούσιες εκδόσεις να ανεβαίνουν μέχρι και τις 38.560€ για τη τετρακίνητη έκδοση Premier Edition.

Toyota Aygo X: Το μικρό που έγινε… trend

Το τρίτο μοντέλο που παίζει τεράστιο ρόλο στη φετινή επιτυχία της Toyota είναι το Aygo X, το οποίο έχει φτάσει περίπου τις 430 ταξινομήσεις μέσα στη χρονιά και συνεχίζει να έχει πολύ δυνατή παρουσία στα μικρά αυτοκίνητα πόλης. Η Toyota κατάφερε να μετατρέψει ένα παραδοσιακό αυτοκίνητο πόλης σε κάτι πολύ πιο μοντέρνο και lifestyle με εντυπωσιακή κατανάλωση. Το Aygo X έχει crossover αισθητική, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη στους δρόμους της πόλης. Η σημαντικότερη αλλαγή που αύξησε τις πωλήσεις είναι η προσθήκη της υβριδικής τεχνολογίας, κάτι που το κάνει ακόμη πιο ελκυστικό στην καθημερινή χρήση.

Το μικρό Toyota στοχεύει ξεκάθαρα σε όσους θέλουν ένα compact αυτοκίνητο για το κέντρο, χωρίς όμως να μοιάζει «φθηνό» ή βασικό. Παρά τις μικρές διαστάσεις του, το Aygo X διαθέτει πλέον αρκετά σύγχρονο εσωτερικό, καλό εξοπλισμό συνδεσιμότητας και πολύ πιο ώριμη οδηγική αίσθηση από ό,τι περίμενε κανείς από ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Οι τιμές του ξεκινούν από τις 19.670 ευρώ, κάνοντάς το το πιο προσιτό Toyota της αγοράς.

Η Toyota δείχνει να έχει καταλάβει καλύτερα από πολλούς ανταγωνιστές τι ακριβώς ζητά σήμερα ο Έλληνας οδηγός. Χαμηλή κατανάλωση, αξιοπιστία, εύκολη καθημερινότητα, υψηλή μεταπωλητική αξία και τεχνολογία χωρίς περιττές υπερβολές. Και όταν όλα αυτά συνδυάζονται με μια τεράστια γκάμα που καλύπτει σχεδόν κάθε κατηγορία της αγοράς, τότε το αποτέλεσμα είναι μάλλον αναμενόμενο. Οι πάνω από 7.236 πωλήσεις (και μερίδιο αγοράς 14,8%) και η διαφορά άνω των 3.000 αυτοκινήτων από την αμέσως επόμενη μάρκα (Peugeot) δεν ήρθαν τυχαία.

