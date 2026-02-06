quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Η μάρκα που πούλαγε πάνω από 48 αυτοκίνητα τη μέρα για όλο τον Ιανουάριο στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
i-marka-pou-poulage-pano-apo-48-aftokinita-ti-mera-gia-olo-ton-ianouario-stin-ellada-780077

Η μάρκα που κατάφερε να κινηθεί με ρυθμούς μαζικών πωλήσεων από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026 δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το ποιος οδηγεί εμπορικά την ελληνική αγορά.

Ο Ιανουάριος είναι πάντα ένας περίεργος μήνας για την αγορά αυτοκινήτου. Από τη μία κουβαλά την κεκτημένη ταχύτητα του Δεκεμβρίου, από την άλλη λειτουργεί σαν πρόγευση για το πού πάει η χρονιά. Και μέσα σε αυτό το μεταβατικό τοπίο, τα νούμερα έχουν πάντα μεγαλύτερη αξία απ’ ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Φέτος, πίσω από τις συνολικές ταξινομήσεις, ξεχώρισε μια επίδοση που αν τη διαβάσεις ψυχρά στα στατιστικά δεν σου λέει πολλά. Αν όμως τη μεταφράσεις σε καθημερινό ρυθμό αγοράς, αλλάζει εντελώς διάσταση. Μια μάρκα κατάφερε να ταξινομεί πάνω από 48 αυτοκίνητα την ημέρα, για κάθε μία από τις 31 ημέρες του μήνα στην Ελλάδα. Όχι σε επίπεδο καμπάνιας, όχι λόγω ενός λανσαρίσματος, αλλά ως φυσική ροή πωλήσεων. Η μάρκα αυτή ήταν η Toyota, επιβεβαιώνοντας από τον πρώτο μήνα του 2026 ότι η εμπορική της κυριαρχία στην ελληνική αγορά όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά διατηρεί και τον ίδιο ρυθμό έντασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ενδιαφέρον είναι ότι η επίδοση αυτή δεν βασίζεται σε ένα και μόνο best-seller. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο που «τραβά» μόνο του τον όγκο. Η δυναμική χτίζεται οριζόντια σε όλη τη γκάμα, από τη βάση μέχρι τα οικογενειακά SUV.

Στο χαμηλότερο άκρο της αγοράς, το Aygo X συνεχίζει να λειτουργεί ως entry point για νεανικό κοινό που θέλει compact διαστάσεις με crossover αισθητική. Δεν είναι απλώς αυτοκίνητο πόλης, είναι lifestyle πρόταση με χαμηλό κόστος χρήσης, κάτι που στην Ελλάδα εξακολουθεί να μετρά καθοριστικά.

Ανεβαίνοντας κατηγορία, το Yaris παραμένει σταθερή αξία. Το υβριδικό του σύστημα έχει περάσει πλέον στη συνείδηση της αγοράς ως default επιλογή και όχι ως εναλλακτική. Για πολλούς αγοραστές δεν τίθεται καν δίλημμα κινητήρα. Το υβριδικό είναι η αυτονόητη λύση.

toyota yaris cross

Στα B-SUV, το Yaris Cross λειτουργεί ως βασικός πυλώνας όγκου πωλήσεων. Η πρακτικότητα του αμαξώματος, σε συνδυασμό με την κατανάλωση supermini, δημιουργεί ένα πακέτο που κουμπώνει ιδανικά στις ελληνικές ανάγκες. Οικογένεια, εταιρικό αυτοκίνητο, καθημερινή χρήση. Καλύπτει τα πάντα χωρίς να ζητά υπερβάσεις κόστους.

Και πιο πάνω, το C-HR συνεχίζει να προσελκύει κοινό που θέλει πιο έντονο design και lifestyle χαρακτήρα χωρίς να απομακρύνεται από τη λογική οικονομίας. Είναι το μοντέλο που φέρνει νέο κόσμο στη μάρκα, λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τα υπόλοιπα.

Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που η Toyota καταφέρνει να χτίζει τόσο υψηλό ημερήσιο ρυθμό ταξινομήσεων. Δεν εξαρτάται από ένα μοντέλο. Έχει πολλαπλά σημεία εισόδου στην αγορά, καλύπτοντας διαφορετικά budgets και χρήσεις. Καθοριστικό ρόλο παίζει φυσικά και η εξοικείωση του ελληνικού κοινού με την υβριδική τεχνολογία της μάρκας. Σε αντίθεση με άλλες μορφές εξηλεκτρισμού που ακόμη βρίσκονται σε φάση προσαρμογής, το hybrid έχει γίνει πλήρως αποδεκτό. Δεν απαιτεί φόρτιση, δεν αλλάζει συνήθειες, μειώνει άμεσα κατανάλωση και τέλη. Με απλά λόγια, προσφέρει όφελος χωρίς κόπο. Και όταν ένα τεχνολογικό σύστημα περνά από τη θεωρία στην καθημερινή ευκολία, μετατρέπεται αυτομάτως σε εμπορικό εργαλείο.

Σημαντική είναι και η πολυκαναλική παρουσία της μάρκας. Οι πωλήσεις δεν προέρχονται μόνο από ιδιώτες. Αντίθετα, η Toyota έχει ισχυρό αποτύπωμα σε εταιρικούς στόλους, leasing προγράμματα και τουριστικές επιχειρήσεις. Το κρίσιμο στοιχείο όμως είναι ότι τα ίδια μοντέλα που επιλέγονται από fleet managers, αγοράζονται και από ιδιώτες. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν «γράφει» μόνο σε επίπεδο κόστους, αλλά και σε επίπεδο πραγματικής χρήσης.

Η σταθερότητα αυτή δεν είναι συγκυριακή. Βασίζεται σε χρόνια παρουσίας, υψηλές μεταπωλητικές αξίες και ισχυρή φήμη αξιοπιστίας. Παράγοντες που στην ελληνική αγορά παίζουν συχνά μεγαλύτερο ρόλο από τον εξοπλισμό ή την ιπποδύναμη. Αν μεταφράσεις λοιπόν το σύνολο των παραπάνω σε ρυθμό αγοράς, τα 48 αυτοκίνητα την ημέρα παύουν να μοιάζουν εντυπωσιακό νούμερο. Μοιάζουν περισσότερο με το φυσικό αποτέλεσμα μιας μάρκας που έχει καταφέρει να κουμπώσει απόλυτα πάνω στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Και αν ο Ιανουάριος λειτουργεί ως βαρόμετρο για τη συνέχεια, τότε το 2026 δείχνει να ξεκινά ακριβώς όπως τελείωσε και το 2025. Με την ίδια μάρκα να κινείται στον ρυθμό που κινείται συνολικά η αγορά.

Απλώς… ακόμη πιο γρήγορα.

Τι κρατάμε;

  • Πάνω από 48 ταξινομήσεις ημερησίως για ολόκληρο τον Ιανουάριο στην Ελλάδα
  • Η Toyota ξεκίνησε το 2026 με ξεκάθαρη εμπορική πρωτιά σε επίπεδο μάρκας
  • Ο όγκος πωλήσεων χτίζεται οριζόντια σε όλη τη γκάμα, όχι από ένα best-seller
  • Τα υβριδικά μοντέλα αποτελούν τον βασικό μοχλό ταξινομήσεων
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Toyota#Toyota Aygo X#Toyota CH-R#Toyota Yaris#Toyota Yaris Cross
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-toyota-proti-kai-sta-oikogeneiaka-suv-stin-ellada-poio-montelo-xepoulise-692457

ΑΓΟΡΑ

26.01.2026

Η Toyota πρώτη και στα οικογενειακά SUV στην Ελλάδα – Ποιο μοντέλο ξεπούλησε;
to-aftokinito-pou-nikise-tin-tesla-se-poliseis-kostizei-8-000-evro-791891

ΑΓΟΡΑ

05.02.2026

Το αυτοκίνητο που νίκησε την Tesla σε πωλήσεις – Κοστίζει 8.000 ευρώ
i-marka-me-ta-perissotera-best-seller-stin-ellada-times-apo-19-670-evro-755228

ΑΓΟΡΑ

04.02.2026

Η μάρκα με τα περισσότερα best-seller στην Ελλάδα – Τιμές από 19.670 ευρώ
to-toyota-corolla-pou-einai-fthinotero-apo-yaris-timi-stin-ellada-670441

ΑΓΟΡΑ

29.01.2026

Το Toyota Corolla που είναι φθηνότερο από Yaris – Τιμή στην Ελλάδα
to-sklirotrachilo-suv-tis-toyota-pou-oloi-theloun-stin-ellada-echei-timi-106-170-evro-790080

ΑΓΟΡΑ

24.01.2026

Το σκληροτράχηλο SUV της Toyota που όλοι θέλουν – Στην Ελλάδα έχει τιμή 106.170 ευρώ
to-aftokinito-me-tis-perissoteres-poliseis-stin-ellada-gia-to-2025-8-017-monades-se-12-mines-783323

ΑΓΟΡΑ

20.01.2026

Το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2025 – 8.017 μονάδες σε 12 μήνες

Πρόσφατες Ειδήσεις