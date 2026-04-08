Η μάρκα που πούλησε σχεδόν 33.600 αυτοκίνητα μέσα στο πρώτο 3μηνο του 2026 στην Ευρώπη

Μπήκε δυναμικά στο 2026, με σημαντική αύξηση στις νέες ταξινομήσεις και στο μερίδιο αγοράς της σε βασικές αγορές της Ευρώπης

Μετά από ένα 2025 γεμάτο σημαντικές λανσαρίσματα νέων μοντέλων, η Opel κατάφερε να καταγράψει σχεδόν 33.600 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για αύξηση 39% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Παράλληλα, το μερίδιο αγοράς στα επιβατικά αυτοκίνητα ανέβηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες και έφτασε στο 4,8%.

13.700 ταξινομήσεις μόνο τον Μάρτιο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μεταφορών (KBA), μόνο τον Μάρτιο ταξινομήθηκαν 13.700 Opel, αύξηση 43% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025. Το μερίδιο αγοράς τον συγκεκριμένο μήνα διαμορφώθηκε στο 4,7%, από 3,8% πέρυσι. Οι πωλήσεις του best-seller, Opel Corsa – που παραμένει το πιο δημοφιλές μικρό αυτοκίνητο στη Γερμανία για πάνω από πέντε συνεχόμενα χρόνια – αυξήθηκαν κατά ακόμα 25%, ωστόσο, η επιτυχία δεν περιορίστηκε σε ένα μοντέλο.

Τα SUV, Mokka και Grandland, σημείωσαν επίσης διψήφια αύξηση, ενώ το οικογενειακό και προσιτό Frontera, που έφτασε στις εκθέσεις τον Μάιο του 2025, σημειώνει ήδη μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Ιδιαίτερα θετική πορεία και για τα ηλεκτρικά

Σύμφωνα με προκαταρκτικά εσωτερικά στοιχεία, το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών Opel στις νέες ταξινομήσεις στη Γερμανία έφτασε σχεδόν στο 21% το πρώτο τρίμηνο, σημαντικά υψηλότερο από πέρυσι. Παράλληλα, το μερίδιο αγοράς της Opel στα BEV (battery electric vehicles) αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 4,3%.

Ο Patrick Dinger, επικεφαλής της Opel Γερμανίας, σχολίασε: «Το νέο μας SUV portfolio με τα, Mokka, Frontera και Grandland που κατασκευάζονται στο Eisenach είναι πολύ δημοφιλές στους πελάτες μας και η ζήτηση για αυτά τα μοντέλα αυξάνεται σταθερά. Το νέο Opel Astra – σχεδιασμένο, αναπτυγμένο και κατασκευασμένο στα κεντρικά μας στο Rüsselsheim – είναι πλέον στις εκθέσεις και θα συμβάλει σε περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της KBA, το best-seller Corsa παραμένει το πιο δημοφιλές μικρό αυτοκίνητο στη Γερμανία. Συνολικά, έχουμε θέσει τις βάσεις για μια πολύ επιτυχημένη χρονιά το 2026 για την Opel στη Γερμανία».

Η Opel δείχνει να έχει βρει για τα καλά τον δρόμο της, τόσο στα συμβατικά όσο και στα ηλεκτρικά μοντέλα, και μπαίνει στο υπόλοιπο του 2026 με αισιοδοξία.

