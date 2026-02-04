Η μάρκα που ξεκίνησε τη χρονιά στο No2 των πωλήσεων στην Ελλάδα

Με θετικό πρόσημο μπήκε στη νέα χρονιά, κατακτώντας τη 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών για τον Ιανουάριο

Με το δεξί μπήκε στο 2026 η Opel, με τη γερμανική μάρκα να κατακτά τη 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων τον Ιανουάριο και μερίδιο αγοράς 8,8%. Εξίσου σημαντική επίδοση και στη λιανική αγορά, με αύξηση 140% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, η Opel κατέλαβε τη 2η θέση και στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων με μερίδιο 11,7%.

Οι πυλώνες της επιτυχίας

Καθοριστική συμβολή στη νέα εμπορική επιτυχία είχε το Opel Corsa, με το δημοφιλές μοντέλο να κατακτά την πρώτη θέση στην κατηγορία των supermini με μερίδιο αγοράς 20,7%. Το νέο Corsa ξεχώρισε για τον fun to drive χαρακτήρα του, τις καινοτομίες, τους αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης, αλλά και τις εκδόσεις hybrid με ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου.

Παράλληλα, η αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση ολοκληρώνει την γκάμα, αποτυπώνοντας τη δέσμευση της Opel στην καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Άλλο ένα μοντέλο που ξεχώρισε ήταν το Mokka, με το compact SUV της Opel να υπερδιπλασιάζει τις ταξινομήσεις του συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 116%. Το Mokka έχει κερδίσει την προτίμηση του κοινού χάρη στις compact διαστάσεις και το βραβευμένο, δυναμικό design του, ενώ διατίθεται με κινητήρα βενζίνης, σε εκδόσεις Hybrid, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό.

Πρόσφατα, η γκάμα του εμπλουτίστηκε με την κορυφαία έκδοση GSE, η οποία μεταφέρει την αγωνιστική εμπειρία των rally στον δρόμο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Opel στη δυναμική κατηγορία των B-SUV.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Opel Frontera στα αποτελέσματα του Ιανουαρίου. Το πολυδιάστατο SUV ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του, καταγράφοντας 131 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel.

To Frontera μπορεί να παραγγελθεί σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, ενώ διατίθεται με υβριδικό σύστημα κίνησης ή ως αμιγώς ηλεκτρικό, πάντα σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Tι κρατάμε: